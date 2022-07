PUBG : MàJ 18.2, nouvelle carte Deston, les détails

NOUVELLE CARTE : DESTON L’attente est terminée. Notre 9e nouvelle carte dont nous vous avons parlé non-stop est enfin disponible lors de cette mise à jour. Bienvenue dans un monde ravagé de 8x8km issu d’un avenir proche :



DESTON ! Deston (anciennement connu sous le nom de code Kiki) vous invite à explorer divers biomes : un centre-ville inondé surplombé par l’un des gratte-ciel les plus vertigineux de PUBG: BATTLEGROUNDS, un marécage boueux, un littoral aux eaux limpides, des montagnes pittoresques et des îles inexplorées.



Jetez un coup d’œil à notre site Deston ICI pour effectuer une visite virtuelle de la carte et plonger au cœur de l’inconnu avant que cette map ne prenne d’assaut les serveurs de jeu ! Deston est… Disponible en tant que carte en vedette. Jouable en TPP et FPP. Solo, Duos, Escouades (y compris Escouades de 1 homme) disponibles. Les modes disponibles peuvent varier selon les régions. Disponible en matchs personnalisés et en mode bac à sable (PC).

Des bots peuvent apparaître à Deston.

Véhicules disponibles : Camionnette, Dacia, Coupé RB, Moto, Moto enduro, Moto roadster, Quad, Buggy, Bateau, AquaRail et Hydroglisseur.

Le pistolet de détresse, le DP-28, le S12K, le G36C, le QBU, le QBZ, le K2, la grenade collante, le mortier, le Lynx AMR, la lunette de visée 15x n’apparaîtront PAS à Deston.

à Deston. Quelques points d’intérêt RIPTON : cette ville tentaculaire a été frappée de plein fouet par des inondations meurtrières… les joueurs devront donc patauger dans des eaux peu profondes pour se frayer un chemin jusqu’à leur destination, tout en restant à l’affût d’ennemis qui rôdent (ou pas) aux plus hauts niveaux des gratte-ciel surplombant la zone. Ici, grâce aux bâtiments qui pourfendent les cieux, vous pouvez atteindre des hauteurs vertigineuses et redescendre dans la foulée. Mais pour éviter de conférer un trop grand avantage aux snipers, il n’est pas possible d’aller absolument partout (par exemple, dans certains bâtiments, un seul étage est accessible).



MARÉCAGE : promenez-vous parmi les arbres, les herbages et les maisons construites le long de l’eau, puis jouez à un jeu haletant de cache-cache avec vos ennemis, tout en pataugeant dans l’eau jusqu’aux genoux. CONCERT : un festival de concerts en plein air où vous êtes libre d’exécuter quelques pas de danse avant de vous livrer à une lutte sans merci pour arracher à vos adversaires le très convoité Chicken Dinner. BARRAGE HYDROÉLECTRIQUE : autrefois, c’est ici qu’on générait de l’électricité pour Deston, dans le plus pur respect de l’environnement.

: autrefois, c’est ici qu’on générait de l’électricité pour Deston, dans le plus pur respect de l’environnement. USINE DE MONTAGE : ici, vous pouvez observer la manière dont les éoliennes sont fabriquées !

: ici, vous pouvez observer la manière dont les éoliennes sont fabriquées ! ARÈNE : ne laissez pas le divertissement de cette arène de paintball vous distraire de votre objectif principal.

OBJETS UTILITAIRES DE CARTE Pour offrir un gameplay captivant, PUBG: BATTLEGROUNDS regorge d’objets spéciaux qu’il est possible de ramasser et d’utiliser.



Dans cette optique, et pour diversifier encore plus la jouabilité, nous présentons les nouveaux « OBJETS UTILITAIRES DE CARTE » aux joueurs qui s’aventurent à Deston. Ces objets déclencheront des interactions spéciales en fonction de la situation, offrant ainsi de nouvelles mécaniques sans toutefois entraver l’immersion au sein du jeu. LES OBJETS UTILITAIRES DE CARTE… Seront placés dans votre inventaire, une fois que vous aurez accédé à Deston. Ne disparaîtront pas lorsque vous vous en servirez et seront utilisables autant de fois que vous le souhaitez. N’influeront pas sur le poids de l’inventaire. Ne pourront PAS être retirés de l’inventaire. Ne pourront PAS ÊTRE échangés avec d’autres objets de l’inventaire. Occuperont leurs propres emplacements dans l’inventaire.

Objets utilitaires de carte disponibles MODULE ASCENDEUR Permet d’utiliser n’importe quel ascendeur, et ce, aussi souvent que vous le souhaitez. PARACHUTE Ressemble en tout point au parachute d’urgence. Peut être activé en appuyant sur la touche Interaction, une fois que vous aurez sauté d’une certaine hauteur.

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : ASCENDEUR

Allez-vous escalader ces gratte-ciel à la simple force de vos bras ?

Bien sûr que non ! Domptez les espaces verticaux avec maestria et parcourez-les à vitesse grand V grâce aux nouveaux ASCENDEURS !Utilisez les ascendeurs pour recréer certaines des scènes les plus emblématiques de Mission impossible tout en vous emparant de butin après vous être hissé au sommet ! Les ascendeurs sont répartis sur toute la carte sous forme de cordes fixées à des objets permettant une traversée verticale.

Les deux extrémités de l’ascendeur sont accessibles à tout moment.

Avec un ascendeur, vous pouvez descendre rapidement des toits les plus élevés sans aucun risque de chute.

Vous ne pouvez pas vous servir d’un ascendeur lorsqu’un autre joueur utilise le même.

Il est impossible de piller des objets au sol lorsque vous êtes sur un ascendeur.

Une fois accroché à un ascendeur : Vous pouvez utiliser la corde pour monter et descendre à l’aide des touches de déplacement. L’utilisation de la touche Sprinter en DESCENDANT (UNIQUEMENT) augmentera la vitesse de descente. Vous pouvez vous décrocher de l’ascendeur à tout moment. Si vous vous décrochez au sommet de la corde, vous vous téléporterez à l’emplacement du bâtiment se trouvant près du sommet. Sinon, vous lâcherez prise et chuterez. L’ennemi peut vous tirer dessus et vous tuer lorsque vous êtes accroché à un ascendeur. Vous serez décroché de l’ascendeur et tomberez par terre.

Vous trouverez des cordes à l’intérieur et à l’extérieur des structures. Les cordes sont des objets statiques et immobiles. Les cordes peuvent se trouver à des hauteurs différentes selon la structure.

TOURS CELLULAIRES



Les tours de téléphonie mobile sont des BÂTIMENTS très hauts et très minces, qui font PARTIE INTÉGRANTE DE LA MÉCANIQUE DE L’ASCENDEUR . Ces édifices vous permettent d’utiliser un ascendeur au niveau du sol pour atteindre un emplacement très élevé en une seule et même ascension de longue haleine. L’ascension et la descente d’une tour cellulaire offrent une vitesse de déplacement plus rapide qu’avec les ascendeurs standard. Lorsque vous appuyez sur la touche Interaction au sommet de la tour, vous serez projeté dans la direction vers laquelle vous êtes orienté. Une fois que vous aurez été ainsi projeté dans les airs, le parachute (qui figure parmi vos objets utilitaires de carte) se déploiera automatiquement, vous permettant de planer en toute sécurité sur une longue distance. Voyager en parachute depuis le sommet d’une tour cellulaire vous permettra d’atteindre votre destination plus rapidement qu’en vous déplaçant à pied !

très hauts et très minces, qui font . Modes disponibles Disponible à Deston uniquement. Matchs normaux, Matchs personnalisés, Mode bac à sable (PC) Indisponible en match personnalisé – mode Esports

ZONES ACCESSIBLES PAR DRONE

À Deston, vous trouverez également des zones EXCLUSIVEMENT ACCESSIBLES PAR DRONES. Nous espérons inciter les joueurs à utiliser davantage les drones pour diversifier les manières d’obtenir du butin. Parviendrez-vous à localiser toutes ces zones ?



NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : CLÉS DE SÉCURITÉ ET PORTES DE SÉCURITÉ

Découvrez des manières inédites de sillonner Deston grâce aux nouvelles PORTES DE SÉCURITÉ ! Ramassez des CLÉS DE SÉCURITÉ, déverrouillez des portes de sécurité et ramassez des objets de palier supérieur… à vos risques et périls. Il y a des portes de sécurité dans tous les bâtiments de Deston.

Les clés de sécurité… Apparaîtront dans le monde aux quatre coins de la carte. Seront empilées dans votre inventaire.

Les clés de sécurité sont des objets consommables qui disparaîtront après une seule utilisation.

Il est possible de regrouper les portes de sécurité pour les déverrouiller toutes à l’aide d’une seule et même clé de sécurité.

Il est impossible de refermer ou de reverrouiller des portes de sécurité. Par conséquent, toute porte ouverte indiquera aux autres joueurs que vous êtes passé dans cette zone (ou que vous y êtes toujours).

Modes disponibles Disponible à Deston uniquement. Matchs normaux, Matchs personnalisés, Mode bac à sable (PC) Indisponible en match personnalisé – mode Esports

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : POMPE À ESSENCE

Au volant (ou au guidon) de votre véhicule, vous poursuivez un ennemi sans relâche… lorsque soudain, à votre grand désarroi, vous vous rendez compte que vous allez être à court de carburant. Alors que tout semble perdu, vous entrapercevez au loin… une pompe à essence !



Faites escale à la POMPE À ESSENCE pour vous réapprovisionner en carburant, ou si vous êtes d’humeur explosive, pourquoi ne pas tout faire sauter, histoire d’achever vos ennemis ? Vous trouverez des pompes à essence dans tout Deston.

Seul le conducteur du véhicule peut appuyer sur la touche Interaction pour faire le plein du véhicule.



Le véhicule doit être à l’arrêt complet pour être ravitaillé en carburant. Le rayon d’utilisation est de 5 m. Si le véhicule se déplace ou si le conducteur change de siège pendant le ravitaillement, celui-ci sera annulé. Le conducteur peut réappuyer sur la touche Interaction pour annuler le ravitaillement en carburant. Les véhicules doivent manquer d’une quantité minimale de carburant avant qu’il ne soit possible d’utiliser la pompe à essence.

L’utilisation des pompes à essence n’est soumise à aucune limite.

Les pompes à essence disposent d’une valeur de santé. Elles peuvent subir des dégâts et être détruites, générant ainsi une explosion titanesque qui endommage tous les joueurs alentour. Après avoir subi des dégâts, les pompes à essence produisent des étincelles et commencent à laisser échapper du gaz, qui explose après quelques secondes. Tout dommage supplémentaire infligé à la pompe à essence la fera exploser plus tôt. Lorsque la santé d’une pompe à essence chute en dessous d’une certaine valeur, elle commence à subir des dégâts répétés jusqu’à ce que sa santé tombe à zéro. Les pompes à essence détruites ne sont pas réutilisables.

Modes disponibles Disponible à Deston uniquement. Matchs normaux, Matchs personnalisés, Mode bac à sable (PC) Indisponible en match personnalisé – mode Esports

NOUVELLE ARME : O12

Voici le fusil à pompe le plus rapide au monde : le O12.



Non seulement le O12 est une arme de grande capacité, mais la létalité potentielle de chaque balle, combinée à son volume de tir dévastateur fera de ce gun un instrument redoutable en combat rapproché et à moyenne distance ! Sa portée relativement longue et sa précision supérieure à n’importe quel autre fusil à pompe ne manqueront pas d’inciter les joueurs à jeter leur dévolu sur le O12. Le O12 apparaîtra dans le monde de Deston.

Emplacement de l’arme : Arme principale

Munitions : balle de calibre 12

Modes disponibles Disponible à Deston uniquement. Matchs normaux, Matchs personnalisés, Mode bac à sable (PC) Indisponible en match personnalisé – mode Esports

NOUVEAU VÉHICULE : HYDROGLISSEUR Vous avez besoin d’un véhicule rapide capable de se déplacer sur l’eau et sur terre ? Avec l’HYDROGLISSEUR, plus besoin de changer de véhicule selon le terrain. L’HYDROGLISSEUR… Est très rapide sur les zones d’eau. Peut se déplacer dans les zones d’eau peu profonde, les marécages et les grandes superficies d’eau. Peut aussi se déplacer sur terre. Est plus rapide que les véhicules terrestres en eau peu profonde. Est le premier bateau capable de faire des sauts pendant qu’il se déplace. Peut accueillir jusqu’à 5 joueurs.

Modes disponibles Disponible à Deston uniquement. Matchs normaux, Matchs personnalisés, Mode bac à sable (PC) Indisponible en match personnalisé – mode Esports

MONDE MIRAMAR Pour améliorer l’expérience de jeu à Miramar, nous avons travaillé pour pallier les inconvénients signalés par le passé, renforcé les détails des bâtiments et ajouté une oasis à la carte. Amélioration du terrain Le niveau du terrain causait des désagréments lors de l’utilisation d’un véhicule. Après son amélioration, conduire un véhicule est plus agréable.

Bâtiments améliorés La qualité des petits chalets et des bâtiments de stockage a été améliorée à l’intérieur et à l’extérieur. En raison des taux de victoire élevés, le panneau publicitaire sur le toit de San Martin a été retiré.

L’extérieur de certains bâtiments résidentiels a été amélioré. Les clôtures et les aménagements de l’un des entrepôts ont été réorganisés. Des panneaux publicitaires ont été installés sur la carte.

Oasis Autour du rivage, la profondeur de l’eau correspond à la hauteur de la cheville du personnage. Au centre, le personnage aura de l’eau jusqu’à la taille (il ne pourra donc pas se mettre à plat ventre). De plus, le niveau du terrain a été abaissé autour de l’oasis. La hauteur du terrain montagneux a également été revue à la baisse pour améliorer l’accessibilité, et de nouvelles routes ont été créées afin de faciliter l’accès à la zone de l’Oasis. Le nom de zone Oasis est ajouté à la mini-carte. En outre, l’Oasis a fait l’objet de nombreuses améliorations.

Des emplacements de véhicules ont été ajoutés.

Un emplacement de véhicules a été ajouté près de l’Oasis. Des zones d’apparition de certains véhicules ont été déplacées. Trois emplacements de véhicules ont été ajoutés près des routes de Chumacera.

ÉQUILIBRAGE DES APPARITIONS DE VÉHICULES Nous avons ajusté les taux d’apparition d’un véhicule rapide comme l’éclair : le Coupé RB ! Il est maintenant possible de trouver ce bolide sur plus de cartes et dans plus de modes. Par conséquent, les taux d’apparition de divers véhicules sur certaines cartes ont été légèrement modifiés.



MONSOLE) OPTIONS GRAPHIQUES Dans la Caisse de ravitaillement communautaire d’avril, nous vous en avons dit plus sur le niveau graphique que nous visions, les divers problèmes techniques que nous rencontrions et la raison du retard dans le développement. Comme nous l’avons expliqué en détail, l’utilisation de la mémoire influe grandement sur les performances de PUBG: BATTLEGROUNDS, nous avons donc dû effectuer des optimisations dans ce domaine. En outre, avec le soutien des fabricants de plateformes, il est devenu possible de faire la différence entre la génération précédente (PlayStation®4, Xbox One) et la génération actuelle de consoles.



Proposer sur toutes les consoles la qualité graphique à laquelle s’attendent de nombreux joueurs est susceptible de présenter un problème de stabilité. C’est pourquoi nous proposons différentes options de résolution et de nombre max d’images par seconde pour chaque console, afin de garantir la stabilité de la jouabilité qui a donné au jeu ses lettres de noblesse.



CARACTÉRISTIQUES PRISES EN CHARGE PAR LES CONSOLES Xbox Series X 60 IPS 4K FXAA → TAA

Xbox Series S 60 IPS FHD FXAA

Xbox One X Option « Priorité à la résolution » 30 IPS 4K FXAA → TAA L’option s’affiche, quelles que soient les caractéristiques du moniteur. Option « Priorité à la fréquence » 60 IPS FHD FXAA → TAA L’option s’affiche, quelles que soient les caractéristiques du moniteur.

Xbox One S 30 IPS FHD FXAA

PlayStation®5 Moniteur 4K 60 IPS QHD FXAA → TAA Moniteur non 4K 60 IPS FHD FXAA → TAA

PlayStation®4 Pro Option « Priorité à la résolution » 30 IPS QHD FXAA → TAA L’option s’affiche sur les moniteurs prenant en charge la norme 4K, mais pas sur les moniteurs non compatibles. Option « Priorité à la fréquence » 60 IPS FHD FXAA → TAA L’option s’affiche sur les moniteurs prenant en charge la norme 4K, mais pas sur les moniteurs non compatibles.

PlayStation®4 Slim 30 IPS FHD FXAA

Option d’anticrénelage Ajout d’une option permettant de modifier FXAA/TAA en raison de problèmes de rémanence TAA. Cette option ne sera visible que sur les consoles (Xbox Series X, Xbox One X,PS5™, PS4™Pro) disposant des mises à jour TAA.

PASS SURVIVANT : DESTON

Enrichissez encore plus votre expérience à Deston avec le nouveau Pass Survivant : Deston ! Vous obtiendrez plus d’infos dans l’annonce de la prochaine mise à jour du magasin de juillet.



NOUVEAU SYSTÈME : ATELIER Alors qu’une escouade foule le sol calciné d’un champ de bataille, un joueur remarque le skin d’un coéquipier.



« Hé, pas mal, le skin. Où tu l’as eu ? »



« Je l’ai fabriqué dans l’Atelier. »



« L’Atelier ? »



Oui, l’Atelier ! Nous sommes très heureux de vous présenter notre tout nouveau système : l’ATELIER, où vous pouvez désormais créer vos propres skins à l’aide de matériaux totalement inédits !



Achetez des coffres et des clés dans la boutique, réunissez des gravures, des coupons, des crédits et des jetons, puis murmurez un petit bibbidi-bobbidi-bou et fabriquez divers skins !



Un MENU ATELIER a été ajouté au menu principal.

a été ajouté au menu principal. Vous pouvez choisir de vous adonner aux plaisirs de l’Artisanat standard ou jeter votre dévolu sur l’Artisanat spécial dans le menu Artisanat. Pour utiliser l’Atelier, vous aurez besoin d’un coffre du chasseur et/ou d’un coffre de l’archiviste. Ces coffres peuvent contenir des gravures, des coupons, des crédits, des jetons d’artisan et/ou des fragments de clé. Achetez un coffre du chasseur et/ou un coffre de l’archiviste dans la boutique. Les probabilités des matériaux sont disponibles dans l’aperçu de la boutique. Il vous faut une clé pour ouvrir les coffres du chasseur et/ou de l’archiviste. Vous pouvez acheter des clés à la boutique. Ou vous pouvez fabriquer une clé à partir de 3 fragments de clé. Une fois que vous avez obtenu des coffres, vous pouvez les ouvrir depuis la page Artisanat standard. D’autres types de coffres pourront être ajoutés lors de mises à jour ultérieures.

Utilisez des matériaux pour fabriquer des objets que vous n’avez pas pu obtenir par le passé ! Vous pouvez fabriquer des objets qui ne sont plus disponibles à la boutique, des objets du Pass Survivant, des objets propres à l’Atelier et bien plus encore. Les objets dont les ventes qui ont pris fin APRÈS UNE CERTAINE PÉRIODE ne sont disponibles que via l’artisanat.

ARTISANAT STANDARD Avec l’Artisanat standard, fabriquez des objets précédents de la boutique ou du Pass Survivant, et même des objets estampillés Esports !

Ici, vous pouvez également DÉSASSEMBLER ou CONVERTIR des matériaux.

ou des matériaux. Les GRAVURES , les COUPONS et les CRÉDITS constituent des matériaux principaux.

, les et les constituent des matériaux principaux. GRAVURES Utilisez les gravures et les crédits pour fabriquer des objets. Vous pouvez soit désassembler les gravures pour gagner des crédits, soit les convertir.

GRAVURE D’ENSEMBLE Vous pouvez fabriquer au moins 2 objets à partir des objets désignés. Depuis les options, vous pouvez choisir d’exclure le ou les objets que vous ne souhaitez pas fabriquer. SI VOUS NE RECEVEZ AUCUNE GRAVURE D’ENSEMBLE VIA UN COFFRE QUATRE FOIS DE SUITE, VOUS AVEZ LA GARANTIE D’EN OBTENIR UNE LORS DE L’OUVERTURE DU COFFRE SUIVANT.

COUPONS Vous pouvez fabriquer des objets sans avoir à utiliser de crédits. Vous pouvez également choisir de désassembler les coupons pour gagner des crédits ou les convertir.

CRÉDITS Monnaie utilisée pour la fabrication d’objets à l’aide de gravures. Récupérables dans les coffres ou en désassemblant des gravures/coupons.

CONVERSION Permet d’échanger 3 gravures/coupons contre un objet aléatoire (du même palier que les matériaux convertis) que vous ne possédez pas. Les probabilités des objets aléatoires sont toutes égales. La conversion vous permet d’obtenir des costumes, des skins d’équipement, des skins de véhicule, des emotes, des tags et/ou des plaques. Si vous possédez déjà tous les objets d’un certain palier, vous recevrez à la place l’équivalent de la valeur du palier en crédits.

Depuis l’onglet Personnaliser, vous pouvez examiner les objets que vous avez fabriqués et vous en équiper. ARTISANAT SPÉCIAL Confectionnez de nouveaux ensembles de costumes grâce à l’Artisanat spécial uniquement !

Les JETONS D’ARTISAN constituent les matériaux de base.

constituent les matériaux de base. JETONS D’ARTISAN Monnaie utilisée pour la fabrication dans le module Artisanat spécial. Récupérables dans les coffres.

Depuis l’onglet Personnaliser, vous pouvez examiner les objets que vous avez fabriqués et vous en équiper.

De nouveaux objets et des jetons à durée limitée seront régulièrement mis à jour. Alors, vous savez tout ce qu’il y a savoir au sujet de l’Atelier ? Une vidéo de présentation de l’Atelier sera également disponible sur notre chaîne YouTube officielle PUBG: BATTLEGROUNDS, alors n’oubliez pas d’y jeter un coup d’œil intéressé pour en savoir plus !



Et enfin, plusieurs événements avec des coffres et des matériaux à la clé sont également prévus pour vous aider à vous familiariser avec l’Atelier, alors ouvrez l’œil (et le bon) !



PALIER D’OBJET Même s’il est difficile d’établir une norme claire et précise pour la valeur d’un objet en jeu (car celle-ci varie en fonction de la situation et du temps), nous nous sommes dit que c’était le moment idéal pour effectuer une petite mise à jour séquentielle de l’Atelier, où les paliers de tout un tas d’objets seraient réajustés, y compris les objets plus anciens auxquels nous n’avions initialement attribué aucun palier.



Les paliers ont été réajustés en fonction de nombreux facteurs, dont la qualité de chaque objet en jeu et la difficulté à l’obtenir. Nous espérons ainsi créer une synergie avec les nouvelles fonctionnalités telles que l’Atelier et les mises à jour à venir.



Vous pouvez consulter la liste des paliers réajustés de chaque objet tout en bas des notes de mise à jour.



MAÎTRISE DES ARMES Vous vous souvenez ? Lors de l’annonce Refonte générale de la maîtrise des armes publiée en mars de cette année, nous vous avions parlé de notre projet de refonte de la maîtrise des armes. En effet, celle-ci n’avait pas été mise à jour depuis un petit bout de temps. Nous avons élargi le palier de maîtrise pour motiver nos joueurs qui ont déjà atteint le niveau maximum. Nous avons également ajouté des récompenses indispensables, alors n’hésitez pas à monter en niveau et à passer au palier suivant pour collecter toutes les récompenses !





RÉÉQUILIBRAGE DES PB Nous avons mis à jour la formule d’obtention de PB pour les récompenses de match afin de réduire l’écart d’attribution de BP entre les joueurs. Cette mise à jour s’applique à Normal/Compétitif/Casual/TDM/LABS PERSONNALISER La catégorie O12 a été ajoutée. MATCH PERSONNALISÉ Pour faciliter la communication entre les joueurs et les spectateurs, l’option « Chat vocal du spectateur » a été implémentée de nouveau. PERFORMANCES Optimisation de l’utilisation de la mémoire par la compression des données utilisées pour afficher les reflets intérieurs. Il est ainsi possible d’économiser plus de 50 Mo de mémoire sur la Xbox One S.

Utilisation légèrement réduite du processeur pour tous les véhicules. Cette approche nous permet de consolider le framerate lorsque plusieurs véhicules sont affichés en même temps, notamment lorsque vous jouez sur des consoles d’entrée de gamme.

Réduction de la consommation de mémoire en vidant la mémoire cache du moteur physique lors du passage de la carte au menu principal. Vous pouvez ainsi économiser au moins 30 à 50 Mo, selon la map sur laquelle vous vous trouvez. CORRECTIFS DE BUGS GAMEPLAY Corrections pour le mode entraînement Arène 1c1 Suppression des rendus de caméra associés en raison de l’impossibilité des joueurs à passer en mode spectateur lorsqu’un participant mourait à chaque tour. Correction du problème où le joueur n’était pas visible en mode spectateur lorsqu’il participait à un match d’arène après avoir effectué certaines actions. Le mode spectateur n’est désormais plus disponible après la mort d’un participant lors d’un match Arène 1c1. L’interface utilisateur « Signaler le joueur » a été supprimée de l’écran de résultat du match après un match Arène 1c1. Correction du problème de gel temporaire lors du passage à la manche suivante. Correction d’un problème à cause duquel un joueur qui mourait à la troisième manche accédait à la vue spectateur des joueurs spectateurs. Correction du problème à cause duquel vous pouviez sortir du menu principal à partir de l’écran des résultats du match après être mort pendant un match. Correction du problème de saccades lors du passage à la manche suivante.

MONDE Correctifs apportés aux collisions, textures, performances et à d’autres problèmes généraux sur Miramar.

