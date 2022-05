PUBG : MàJ 17.2, les détails de la mise à jour

ÉQUIPEMENT TACTIQUE LUNETTE DE REPÉREUR

Les notes de mise à jour précédentes laissaient présager que la LUNETTE DE REPÉREUR ferait bientôt l’objet de changements mineurs et majeurs. La lunette de repéreur et ses fonctions automatiques de marquage et de suivi des ennemis continuent d’afficher des performances anormalement élevées, causant plus de stress que d’expériences agréables. Par conséquent, cette mise à jour implémentera des changements visant à offrir un gameplay plus sain, notamment : La portée de détection des ennemis a été modifiée (1000 m → 600 m)

Le marqueur passif blanc ne s’affichera PAS automatiquement en mode ADS. Il faut désormais MAINTENIR latouche Tirer pour commencer un scan de localisation des ennemis. Lorsqu’un scan commence, une jauge s’affiche à l’écran, et se remplit petit à petit. Il faut compter jusqu’à une seconde pour que la jauge de scan se remplisse complètement. Si vous quittez le mode ADS pendant un scan, le processus sera complètement annulé, et vous devrez recommencer depuis le début. Lorsque la jauge de scan est pleine, un ou plusieurs marqueurs passifs apparaissent alors sur les ennemis situés dans le champ de vision de la lunette de repéreur. Toutefois, les ennemis qui entrent dans le champ de vision de la lunette de repéreur APRÈS la fin d’un scan NE seront PAS balisés. Les marqueurs passifs apparaîtront également sur les ennemis qui se cachent dans la fumée. En mode ADS, vous pouvez lancer et effectuer autant de scans que vous le souhaitez. Lorsqu’un scan est en cours, il est impossible d’en relancer un autre. À la fin d’un scan, les marqueurs passifs actuels seront remplacés par de nouveaux. La durée des marqueurs passifs n’est pas limitée. Ainsi, ils continueront à baliser les ennemis, même si ceux-ci se cachent dans du feuillage ou un nuage de fumée. Cela dit, les marqueurs passifs disparaissent lorsque les ennemis balisés se dissimulent derrière des abris « solides » comme des arbres ou des bâtiments, ou quand ils sortent du champ de vision de la lunette de repéreur, ou encore si vous n’utilisez plus la lunette de repéreur.

Vous pouvez également choisir d’ APPUYER BRIÈVEMENT sur la touche de tir au lieu de la maintenir enfoncée. Vous exécuterez alors une action différente : les marqueurs passifs se changeront en actifs si vous appuyez brièvement sur la touche Tirer lorsque des ennemis balisés par des marqueurs passifs se trouvent dans votre champ de vision et positionnés dans le rectangle central de la lunette de repéreur. Le marqueur rouge actif marque désormais les ennemis individuellement pendant 3 secondes. Après 3 secondes, les marqueurs actifs se transformeront en marqueurs passifs si les ennemis sont toujours dans le champ de vision de la lunette de repéreur. Autrement, les marques disparaîtront complètement. Si vous appuyez sur la touche Tirer lorsque vous avez déjà transformé des marqueurs passifs en marqueurs actifs, vous pouvez prolonger la durée de vos marqueurs actifs existants. Les marqueurs actifs disparaissent dès que les ennemis ne sont plus dans le champ de vision, y compris lorsqu’ils se cachent. Si l’ennemi vous balise avec un marqueur actif, un message d’avertissement s’affichera à l’écran. Même si les ennemis avec marqueur passif se trouvent dans un nuage de fumée, vous pouvez convertir leurs marqueurs passifs en marqueurs actifs.

sur la touche de tir au lieu de la maintenir enfoncée. Vous exécuterez alors une action différente : les marqueurs passifs se changeront en actifs si vous appuyez brièvement sur la touche Tirer lorsque des ennemis balisés par des marqueurs passifs se trouvent dans votre champ de vision et positionnés dans le rectangle central de la lunette de repéreur. (Console) La touche pour le ping normal de l'écran a été changée. Cette action sera désormais activée à l'aide des touches RB/R3. RÉÉQUILIBRAGE DES ARMES

FUSILS DE PRÉCISION (DMR) 5,56 MM D’après les statistiques, le taux d’utilisation des deux armes calibrées en 5,56 mm s’est avéré largement inférieur à nos attentes. Toutefois, nous espérons que les changements mineurs ci-dessous rendront ces deux revolvers plus attrayants et inciteront les joueurs à les utiliser plus souvent. De plus, nous avons modifié la situation du Mk12 en tant que DMR haut de gamme. MK12 Malgré la mise à jour des dégâts, les joueurs continuent à trouver ce fusil difficile à manier. Par conséquent, nous avons amélioré la valeur de récupération du recul pour assurer une stabilité équivalente à celle du Mini14 Récupération accrue du recul Rééquilibrage de la vitesse liée au recul

Mini 14 Le Mini14 continue à afficher un taux de sélection stable en raison de ses caractéristiques distinctes. Par conséquent, ses dégâts ont donc été légèrement améliorés. Dégâts 47 → 48

MORTIER Depuis l’implémentation du mortier comme arme exclusivement disponible à Taego, nous suivons constamment vos commentaires. Malheureusement, contrairement à nos attentes, il ne figure pas dans l’arsenal de la plupart des joueurs. Et il ne nous a pas fallu longtemps pour en déterminer la raison. Lors de son déploiement, le mortier présentait de nombreuses limitations, la visée était trop compliquée, et même les munitions étaient difficiles à trouver. Et ce n’est pas tout : le mortier occupe un emplacement d’arme principale. Et selon de nombreux joueurs, ce défaut est rédhibitoire. Cependant, nous recevons encore beaucoup de commentaires sur les avantages qu’offre le mortier. Dans cette mouture du mortier, nous avons appliqué les modifications suivantes pour libérer son potentiel caché. Il peut désormais être déployé sur n’importe quel relief, sauf lorsque l’angle de déploiement n’est pas stable ou sur les zones d’eau, y compris les flaques de petite taille.

Asphalte, béton, fer, herbe, sable, neige, glace, roche, flaques d’eau, etc.

Disponible lors des matchs normaux : Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi, Karakin, Paramo, Taego. Le mortier n’est pas disponible à Haven en raison des caractéristiques topographiques distinctes de cette map.

Maintenant, le mortier occupe l’emplacement de l’inventaire, et son poids est fixé à 50.

Vous pouvez le ramasser et le ranger à nouveau dans l’inventaire après utilisation.

Si vous ramassez le mortier alors que vous tenez une arme principale, vous basculerez automatiquement sur le mortier.

Si vous ramassez le mortier alors que vous avez les mains vides (les deux armes principales sont dans l’étui), il sera directement placé dans l’inventaire.

Si vous interchangez une arme principale avec le mortier depuis l’écran d’inventaire, vous poserez l’arme principale par terre.

Si vous ramassez le mortier sans être équipé d’une arme, le mortier sera transféré dans le premier emplacement d’arme principale.

Le poids des munitions est diminué à 20 (auparavant : 30)

Les munitions apparaissent par empilement de 3 à 5 (auparavant : 1 à 3)

Changement de l’expérience utilisateur (Console) Mise dans l’inventaire : Touche A (Xbox, Stadia) / Touche X (PlayStation®) Se déséquiper : Touche X (Xbox, Stadia) / Touche ▢ (PlayStation®) Il n’est pas possible d’équiper dans l’emplacement d’arme principale un butin provenant du sol ou du coffre d’un véhicule.

PLAN D’EXPLOITATION DES CARTES Nous préparons actuellement un système plus souple pour nos plans d’exploitation des cartes. Cela dit, nous ne publierons pas d’annonce distincte à ce sujet, car nous pensons qu’il est un peu trop tôt pour annoncer nos projets dans ce domaine. Cependant, nous continuerons à annoncer les évolutions du plan d’exploitation des cartes pour la MàJ actuelle dans les Notes de mise à jour. MATCH NORMAL Erangel / Miramar / Taego / Sanhok / Haven → VIKENDI Le roulement des cartes pour les matchs normaux arrachera Haven pour (re)planter Vikendi à sa place.

COMPÉTITIF Erangel / Miramar / Taego

MONDE COLLABORATION AVEC B.DUCK

Plongez dans le lac situé sur l’île centrale de Sanhok et faites la connaissance du canard géant en caoutchouc qui flotte sur les eaux paisibles. B.Duck est une décoration de carte. Par conséquent, rien ne se passera même si vous attaquez le canard. MÉTÉO Les couleurs des textures des éléments météorologiques et du terrain de Miramar ont été ajustées pour réduire la teinte jaune et criarde qui enveloppait la map.

Ajustement de la couleur de certains éléments météorologiques pour Paramo, Haven, et Karakin, également pour conférer une atmosphère plus réaliste. MODE ENTRAÎNEMENT NOUVELLE ZONE : ARÈNE 1C1

Qui est le meilleur joueur ? Découvrez-le dans l’Arène 1c1.



Des structures supplémentaires sont désormais disponibles en mode entraînement pour accueillir tous les types de pratique guerrière dans un environnement 1c1 haletant. Vous pouvez participer à des matchs 1c1 avec un vrai joueur ou assister (en tant que spectateur) à des combats intenses de prédateurs sanguinaires dans la nouvelle Arène 1c1. COMMENT UTILISER L’ARÈNE 1C1 Interagissez avec les panneaux situés devant la billetterie à l’extérieur de l’arène pour participer ou assister en tant que spectateur. De nombreux panneaux interactifs permettant de s’inscrire à un match 1c1 ou d’être spectateur sont également disséminés aux quatre coins de l’arène. Participants : Seront inscrits au pool de matchmaking 1c1 Vous pouvez annuler votre matchmaking à tout moment en interagissant de nouveau avec le guichet. Une fois le matchmaking terminé, un compte à rebours de 5 secondes s’affiche avant que vous n’entriez dans l’arène. Spectateurs : Entreront dans la zone réservée aux spectateurs après un compte à rebours de 5 secondes

RÈGLES DE BASE D’UN MATCH 1C1 Lorsque vous attendrez votre tour pour participer à un match 1c1, vous ne pourrez pas accéder à d’autres zones d’entraînement telles que le Labo Son/Visée, la Galerie de tir privée en intérieur ou l’École de saut. Si vous tentez d’entrer dans une de ces zones, un message s’affichera vous demandant si vous souhaitez annuler votre matchmaking 1c1. Toutefois vous POUVEZ disputer un match 1c1 pendant que vous recherchez un match compétitif. Mais n’oubliez pas que vous serez contraint de quitter tout match à 1c1 dès que votre matchmaking compétitif sera terminé. Vous et votre adversaire disputerez trois manches. Le joueur qui remportera les deux premières sera déclaré vainqueur. Chaque manche est soumise à une limite de temps de 60 secondes. Si un joueur meurt au cours de ces 60 secondes, la manche se termine immédiatement. Si les deux joueurs mordent la poussière en même temps ou si personne ne meurt avant la fin du temps imparti, la manche se termine par une égalité. Dès que vous apparaissez sur le terrain de combat, vous ne pouvez plus bouger ni recevoir de dégâts pendant 3 secondes. Vous disposerez de 200 PV. Vous et votre adversaire apparaîtrez de chaque côté de l’arène et changerez de côté à chaque manche. Les résultats seront les suivants SI votre adversaire abandonne au cours d’une manche : Lorsque l’adversaire part lors de la première manche, VOUS GAGNEZ. Lorsque vous perdez la première manche, et que l’adversaire s’en va à la deuxième, il y a ÉGALITÉ. Lorsque vous remportez la première manche, et que l’adversaire s’en va à la deuxième, VOUS GAGNEZ . Équipement Équipement de base : gilet (niv. 3), casque (niv. 3), sac à dos (niv. 3) Armes : deux armes principales et une arme secondaire Les armes que vous tenez en main avant d’accéder au match. Vous ne pouvez pas les changer après être entré dans l’arène. Les autres objets tels que les munitions, les objets de soin et/ou l’équipement tactique disparaîtront de votre inventaire dès que vous arriverez au sein de l’arène. Munitions : 2 empilements pour chaque arme que vous tenez en main Si vous ne tenez aucune arme OU si vos mains ne sont équipées que d’objets à lancer et/ou d’armes de mêlée, les armes par défaut seront fournies : M416 et SKS Poêle Grenade Pistolet : P18C L’état de vos munitions et de votre armure sera réinitialisé à chaque manche. Après un match 1c1, l’écran des résultats s’affichera. Vous pourrez y consulter les résultats finals, ainsi que les résultats de chaque manche.

SPECTATEURS



Admis dans l’arène à tout moment, même lorsqu’un match 1c1 n’est pas en cours. Pendant qu’ils attendent leur tour, les joueurs se trouvant dans la file d’attente pour un matchmaking 1c1 sont admis en tant que spectateurs. Votre écran affiche la situation actuelle d’une manche en cours. Vous entrerez dans l’arène sans armes ni équipement en main. Cependant, vous disposerez des pommes à lancer. L’utilisation d’emotes est disponible dans la zone réservée aux spectateurs. Vous ne pouvez pas accéder au terrain de combat depuis la zone réservée aux spectateurs. Si vous souhaitez vous inscrire à un match 1c1, vous pouvez interagir avec des panneaux dans la zone des spectateurs. Après un match 1c1, l’écran des résultats s’affichera. Vous pourrez y consulter les résultats finals, ainsi que les résultats de chaque manche. Après un match 1c1, vous pouvez continuer à attendre le début du match suivant. Les spectateurs peuvent quitter l’arène à tout moment en appuyant sur : PC : touche B Console : BMD/touche directionnelle gauche

AUTRES INFORMATIONS IMPORTANTES L’arène accueille un nombre maximum de 20 joueurs par match 1c1. L’option de réducteur de volume ne s’applique pas à l’arène. Les joueurs disputant un match 1c1 ne peuvent pas entendre le son des spectateurs. Les spectateurs peuvent entendre les sons des joueurs disputant le match 1c1. Les spectateurs ne peuvent pas entendre les sons des autres spectateurs (vous ne pouvez percevoir que votre propre son).

NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : TÉLÉPORTATION SUR LA CARTE

Comme le mode entraînement continue de se développer grâce à ses nouvelles fonctionnalités et zones, nous avons décidé d’ajouter une fonction de téléportation pour gagner du temps et vous offrir une expérience plus ergonomique. Ouvrez la carte du monde pour vous téléporter sur les terrains d’entraînement.

La carte comportera des icônes sur lesquelles vous pouvez cliquer pour vous retrouverez instantanément à votre destination.

(PC uniquement) Vous pouvez également utiliser la liste des vignettes de zones spécifiques affichées sur la gauche de la carte du monde.

SYSTÈME DE SCORE LABO SON/VISÉE Grâce à l’ajout de nouvelles catégories au système de score du Labo Son/Visée, les joueurs qui exécutent des figures de combat relativement difficiles gagneront des points supplémentaires.



MATCH PERSONNALISÉ Vous pouvez désormais créer un match personnalisé en mode entraînement pour vous amuser avec vos amis.



Mode pris en charge : Solo Nombre minimum de joueurs requis : 2 Nombre maximum de joueurs : 32

DIDACTICIEL Les missions du didacticiel ont été mises à jour pour inciter tous nos joueurs à profiter du jeu encore plus. Missions S’équiper d’un set de skins Changement du nom en « S’équiper d’un skin ». Auparavant, vous deviez vous équiper du set complet, mais maintenant, il suffit de s’équiper d’un seul skin (Blouson Prêt pour la bagarre) pour réussir la mission. Ajouter des amis Changement du nom en « Demander un ami ». Auparavant, vous deviez inviter trois amis, mais désormais, il suffit d’en inviter un seul pour réussir la mission.

Cible Tous les comptes PUBG: BATTLEGROUNDS.

Période de la mission La mission est disponible pour tous les joueurs à tout moment. Les joueurs n’auront aucune action à effectuer, les missions démarreront automatiquement. Une fois toutes les missions accomplies, la liste les regroupant sera retirée.

PASS SURVIVANT : GALAXY SQUAD

Préparez-vous à dominer le royaume cosmique avec le nouveau Pass Survivant : Galaxy Squad ! Pour plus de détails, n’oubliez pas de consulter l’annonce de la mise à jour de mai du magasin, qui sera bientôt publiée.



CHRONO DES OBJETS À LANCER

Les objets à lancer sont des armes petites, mais précieuses qui peuvent faire toute la différence lorsqu’elles sont utilisées au bon moment. Toutefois, lancer un objet à lancer au moment le plus opportun peut s’avérer coton, même pour les joueurs les plus chevronnés, surtout en plein combat.



Nous sommes heureux d’implémenter l’interface utilisateur du chrono de dégoupillage des objets à lancer afin d’améliorer la situation actuelle où les joueurs hésitent à utiliser les objets à lancer.



Cette fonctionnalité a pour but d’aider les joueurs moins expérimentés à utiliser les objets à lancer dans les matchs normaux. De cette manière, à l’avenir, ils seront plus à même d’utiliser librement les objets à lancer sans l’interface utilisateur du guide dans les matchs Compétitifs. Nous sommes également conscients que la communauté a quelques doutes sur le sujet. Par conséquent, nous continuerons à surveiller la situation. Le chrono s’affiche sur les grenades et les grenades assourdissantes.

Une fois la grenade dégoupillée, l’interface utilisateur s’affiche à droite de l’IU d’affichage du point de lancement.

L’interface utilisateur disparaît immédiatement après le lancement.

Les temps de dégoupillage pour chaque objet à lancer sont les suivants. Grenade : 5 secondes Grenade assourdissante : 2,5 secondes

Non disponible dans les modes Compétitifs et Esports. RECOMMANDATION DE BUTIN

Les joueurs relativement nouveaux ou qui retournent dans le jeu après une longue absence semblent avoir des difficultés. En effet, il leur faut un certain temps pour déterminer et choisir les objets susceptibles de leur être utiles. Pour soulager ce stress et optimiser l’expérience de pillage, nous avons décidé d’ajouter une nouvelle fonctionnalité de recommandation de butin. Le TYPE DE MUNITIONS et l’ ÉQUIPEMENT appropriés,tels que les gilets, les casques, les sacs à dos trouvés par terre seront MIS EN ÉVIDENCE (ils seront illuminés) en fonction du butin que vous tenez. Les munitions de l’arme dont vous êtes équipé (principale ou secondaire) seront mises en évidence. Les munitions des armes rangées dans un étui ne seront pas mises en évidence. Le matériel dont le niveau est supérieur à celui de votre/vos équipement(s) actuel(s) sera mis en évidence. Par exemple, si vous êtes équipé d’un gilet (niv. 2), un gilet (niv. 3) sera mis en évidence. Le Pack Brouilleur sera considéré comme un sac à dos (niv. 1).

et l’ appropriés,tels que les gilets, les casques, les sacs à dos trouvés par terre seront (ils seront illuminés) en fonction du butin que vous tenez. Cette fonctionnalité est activée par défaut, mais peut être désactivée dans les paramètres Gameplay. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver l’option « Mettre en évidence les munitions recommandées » et/ou l’option « Mettre en évidence l’équipement recommandé ».

Les objets situés dans les 30 m de votre personnage seront mis en évidence.

Les objets abandonnés par les autres joueurs seront également mis en évidence.

Les objets des caisses de cadavres ne seront PAS mis en évidence.

mis en évidence. Cette fonctionnalité s’applique à tous les modes de jeu. UTILISATION D’OBJETS SUR LE SIÈGE CONDUCTEUR

Dans votre escouade, êtes-vous le conducteur désigné ? Si c’est le cas, ouvrez grandes vos oreilles ! C’était nul de ne pas pouvoir utiliser des bandages ou des objets de boost tout en conduisant, n’est-ce pas ? Eh bien, ce n’est désormais plus qu’un mauvais souvenir ! Vous vous souvenez que vous deviez vous relayer pour vous soigner lors de la traversée des zones bleues ? Avec cette nouvelle mise à jour, le conducteur peut rester assis dans le cockpit ad vitam æternam. Même en solo !



Vous demandez pourquoi ? En effet, avec cette mise à jour, vous pouvez vous servir librement des bandages et des objets de boost tout en conduisant. Les bandages, les boissons énergétiques, les antidouleurs, la seringue d’adrénaline sont utilisables.

Disponible sur le siège conducteur de tous les véhicules, y compris les bateaux.

Les trousses de premiers soins et les médikits ne sont pas utilisables.

L’utilisation de l’objet sera interrompue dans les situations suivantes Les mêmes conditions s’appliquent à l’interruption de l’utilisation des bandages et des objets de boost lorsque vous n’occupez pas le siège du conducteur. Toute action autre que la conduite en ligne droite (boost inclus), la conduite automatique, l’arrêt du véhicule ou la conduite en marche arrière interrompra l’utilisation de l’objet du conducteur. Conduire en marche arrière, puis en marche avant et vice-versa interrompt également l’utilisation de l’objet.

INTERFACE UTILISATEUR/EXPÉRIENCE UTILISATEUR Les guides actuels en jeu concernant les emote d’équipe ne semblaient pas très utiles, donc nous avons apporté les améliorations suivantes aux utilisations d’emote d’équipe :



DISCUSSION DANS LE MENU PRINCIPAL lorsque vous ou un coéquipier utilisez l’émote d’équipe : « Pour rejoindre ___, appuyez sur « Rejoindre l’emote d’équipe » dans la roue d’actions. » MESSAGES RADIO EN JEU lorsque vous ou un coéquipier utilisez l’émote d’équipe : « Pour rejoindre ___, appuyez sur « Rejoindre l’emote d’équipe » dans la roue d’actions (ou interagissez avec).« MESSAGE EN JEU lorsque vous attendez que vos coéquipiers rejoignent l’emote d’équipe : « En attente de coéquipiers. Pour commencer maintenant, appuyez sur « Démarrer l’emote d’équipe » dans la roue d’actions (ou interagissez avec). MESSAGE DU MENU PRINCIPAL lorsque vous attendez que vos coéquipiers rejoignent l’emote d’équipe : « En attente de coéquipiers. Pour commencer maintenant, appuyez sur « Démarrer l’emote d’équipe » dans la roue d’actions.«

Nous avons également bien pris note de vos frustrations concernant l’impossibilité de quitter ou de recevoir un message d’erreur clair en cas de problème de réseau pendant un match. Désormais, lorsqu’un retard ou un problème de réseau se produit pendant plus de 10 secondes, un message d’erreur vous en avertira, et vous proposera de tenter de vous reconnecter ou de quitter le match en cours. Si vous choisissez de quitter, vous retournerez dans le menu principal. Cette méthode s’applique à tous les modes de jeu.

PERFORMANCES Optimisation de l’utilisation de la mémoire en supprimant le processus de calcul logique inutile utilisé pour mettre en scène les personnages en jeu. CORRECTIFS DE BUGS GAMEPLAY MONDE Correctifs apportés aux collisions, textures, performances et à d’autres problèmes généraux sur Taego. EXPÉRIENCE UTILISATEUR / INTERFACE UTILISATEUR OBJETS ET SKINS Problème de chevauchement/clipping : Les graphismes qui sont affichés en dehors de la partie visible d’une image/d’un objet.

