PUBG : MàJ 15.2 (PC & consoles), tous les détails

PUBG, mise à jour 15.2, le patch notes MISES À JOUR DU GAMEPLAY NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : ÉQUIPEMENT TACTIQUE Nous avons décidé d’inaugurer une toute nouvelle catégorie d’objets tactiques, l’équipement tactique, qui s’écarte du gunplay pur et dur pour offrir à nos joueurs diverses options visant à améliorer leurs performances sur le champ de bataille. Comme l’équipement tactique occupera les emplacements de l’arme principale, nous espérons que les joueurs pourront ainsi établir des stratégies plus créatives à long terme.



ÉQUIPEMENT TACTIQUE : DRONE

Le drone est un équipement tactique qui permet aux joueurs d’effectuer des repérages en toute sécurité sur une grande distance et même de ramasser un objet sans risquer un affrontement direct. Les drones apparaîtront sur toutes les cartes.

Les drones seront disponibles dans les matchs normaux, les matchs personnalisés, le mode entraînement et le mode bac à sable.

Une fois que les joueurs se sont emparés du drone et s’en sont équipés, ils peuvent se munir de la tablette du drone.

Les joueurs ont alors la possibilité d’accéder à la vue du drone ou d’en sortir. Le drone s’envolera lorsque les joueurs auront basculé en vue drone. Un drone en vol fera du bruit et émettra une lumière clignotante distinctive. Un drone déployé sera identifiable par une icône de drone unique sur la carte et la mini-carte. En vue Drone, les personnages des joueurs s’immobilisent et abandonnent le contrôle de leur corps pendant qu’ils pilotent le drone depuis la perspective de celui-ci. Si les joueurs quittent la vue Drone, celui-ci restera en vol stationnaire à son emplacement actuel.

Les joueurs peuvent rappeler un drone en vol. Lorsqu’un rappel est lancé, le drone tente de revenir en ligne droite à l’endroit où le joueur l’a rappelé. Le drone retournera à l’endroit où le joueur a exécuté le premier rappel. Lorsque le rappel est en cours, celui-ci sera interrompu si le joueur tente d’utiliser la tablette du drone. Lorsque le rappel est en cours, celui-ci sera interrompu si le joueur utilise à nouveau la fonction de rappel. Lorsqu’il est rappelé, le drone ne peut pas éviter les obstacles ou se déplacer à travers des objets solides.

Le drone a un large rayon d’action de 300 m dans lequel les joueurs doivent rester lorsqu’ils le pilotent. Lorsqu’il se trouve à moins de 90 m de son rayon d’action maximal, le drone avertit les joueurs par un écran statique et un message d’alerte. Si le drone sort de son rayon d’action, il sera détruit et les joueurs devront récupérer la carcasse et réparer le drone pour l’utiliser à nouveau.

Le drone dispose d’un maximum de 35 PV et peut subir des dégâts de diverses manières. Différents éléments susceptibles d’endommager un drone : Tirs d’armes à feu Explosions Feu Eau Voler en dehors du rayon d’action Collision de véhicules Lorsque les PV du drone chutent à 0, il s’écrase et n’est plus opérationnel. Les joueurs doivent récupérer le drone et le réparer afin de pouvoir l’utiliser à nouveau.

Un drone peut piller un seul objet et le placer dans son unique emplacement d’inventaire. Par exemple, un empilement de pansements (5) est également considéré comme un objet unique. Les drones ne peuvent pas ramasser les objets des caisses de ravitaillement, des deathbox et des coffres. Les joueurs en vue drone peuvent également lâcher à tout moment l’objet détenu par le drone. Les joueurs peuvent recevoir l’objet détenu par le drone en rappelant celui-ci.

Les joueurs pourront exécuter un ping normal lorsqu’ils seront en vue drone.

L’icône du ping s’affiche comme un ping normal.

L'équipement ambulancier est un équipement tactique qui permet aux joueurs de disposer d'un potentiel de soin accru pour eux-mêmes et leur équipe, au détriment de la souplesse de combat. L’équipement Ambulancier apparaîtra sur toutes les cartes. 2 empilements de bandages (10) apparaîtront à côté de l’équipement Ambulancier.

L’équipement Ambulancier sera disponible dans les matchs normaux, les matchs personnalisés, le mode entraînement et le mode bac à sable.

Les joueurs bénéficieront de nombreux avantages passifs avec l’équipement Ambulancier, qu’il soit tenu en main ou rangé dans l’inventaire. Il ne vous faudra que 3 secondes pour utiliser des objets de soin tels que des bandages, des trousses de premiers soins et les trousses de secours. Il ne faut que 3 secondes pour réanimer un coéquipier neutralisé. Les joueurs peuvent marcher beaucoup plus vite lorsqu’ils utilisent des objets de soins que lorsqu’ils utilisent normalement des objets de soins. Les bandages et les trousses de premiers soins peuvent régénérer entièrement la santé des joueurs. Les trousses de secours confèrent un boost intégral aux joueurs.

Les joueurs dotés de l’équipement Ambulancier auront la possibilité d’interagir avec leurs coéquipiers blessés. Les joueurs peuvent « dépenser » un de leurs propres objets de soin pour soigner leur coéquipier. Les joueurs peuvent basculer entre différents objets de soins sur l’écran inférieur où le mode de tir d’une arme serait normalement affiché. L’affichage indique également le nombre d’objets de soins sélectionnés que le joueur possède dans son inventaire.

NOUVEAU MODE : DIDACTICIEL Pour créer une expérience de jeu plus riche, non seulement pour les nouveaux joueurs mais également pour les habitués, nous ajoutons deux modes de didacticiel qui proposent un processus étape par étape. Quant aux anciens joueurs qui n’ont pas joué à notre jeu depuis plusieurs mois, ces didacticiels les aideront à dépoussiérer leurs compétences de combat. Ils seront alors fin prêts à retourner dans le feu de l’action.



DIDACTICIEL 1 : MODE ENTRAÎNEMENT DE BASE Dans ce mode, les joueurs passeront par cinq étapes : Déplacement de base des personnages Piller des armes et les utiliser Piller des objets à lancer et les utiliser Utiliser des objets de soin Réanimer un coéquipier neutralisé

Les nouveaux joueurs et les habitués doivent tout d’abord terminer ce mode pour passer au didacticiel suivant (match d’entraînement IA).

Les joueurs actuels qui ressentent le besoin de s’entraîner sont également libres d’accéder à ce mode dans l’onglet Entraînement. DIDACTICIEL 2 : MATCH D’ENTRAÎNEMENT IA Dans ce mode de simulation, les joueurs affronteront 99 bots pour se familiariser avec le déroulement d’un véritable match normal.

Carte : Erangel

TPP uniquement.

Pendant chaque situation et chaque phase, des messages apparaîtront dans le coin supérieur gauche de l’écran pour indiquer aux joueurs les actions qu’ils doivent exécuter.

Les joueurs peuvent terminer ce mode en remplissant l’une des conditions suivantes : Disputer 10 matchs d’entraînement IA (chaque match doit durer un temps minimum pour être pris en compte.) Accomplir toutes les missions Les joueurs trouveront la liste des missions sur l’écran de sélection du mode de jeu et/ou dans le menu système.

Les joueurs actuels peuvent également disputer jusqu’à 10 matchs d’entraînement AI par compte. Comme PUBG: BATTLEGROUNDS offre le plaisir d’élaborer des stratégies à utiliser contre des ennemis réels dans un contexte de Battle Royale, nous pensons que la limite de 10 matchs pour les matchs d’entraînement IA est suffisante pour les joueurs qui ont besoin de s’entraîner.

Les nouveaux joueurs et les habitués qui terminent ce mode avant d’avoir terminé les 10 matchs pourront toujours disputer les matchs restants.

Les matchs d’entraînement IA n’influenceront/ne fourniront PAS : Carrière (Stats/Historique des matchs/Médailles/Survie/Armes/Replays) Missions du Pass Missions de l’événement Battlestat Récompenses PB Récompenses EXP Match personnalisé

Les joueurs (les nouveaux comme les anciens) ne pourront pas jouer aux autres modes de jeu avant d’avoir terminé les didacticiels. (Vous pourrez toutefois disputer des matchs normaux si vous êtes dans un groupe.)



MISSIONS DU DIDACTICIEL DU MENU PRINCIPAL Nous avons préparé des missions supplémentaires pour aider les joueurs à se familiariser avec notre jeu une fois qu’ils auront terminé les deux didacticiels.

Les joueurs peuvent consulter la page des événements pour voir la liste de leurs missions et l’état de progression de chacune d’entre elles.

Toutes les missions seront automatiquement acceptées.

Les joueurs qui accomplissent les missions pourront recevoir diverses récompenses. Une fois que les joueurs auront reçu toutes les récompenses, la liste des missions disparaîtra.

Les missions du didacticiel du menu principal et leurs récompenses ne sont proposées qu’une fois par compte. MODE ENTRAÎNEMENT



Nous avons apporté de grandes améliorations à notre mode d’entraînement actuel en nous basant sur les commentaires de notre communauté afin de créer un espace plus efficace et plus performant pour les joueurs qui souhaitent aiguiser leurs compétences.



AIDE À L’ENTRAÎNEMENT

Dans le mode entraînement actuel, nous avons remarqué que les joueurs devaient sillonner la carte pour trouver et piller des armes, des munitions et des modules. De plus, s’ils voulaient s’entraîner à utiliser plusieurs armes, les joueurs devaient rester près de la zone d’apparition des armes afin de pouvoir changer d’arme facilement. Par conséquent, nous aimerions vous présenter l’aide à l’entraînement ! Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les joueurs pourront se servir de n’importe quel arme ou objet à tout moment et n’importe où. Pour afficher l’aide à l’entraînement, appuyez sur : PC : touche « , » (virgule) PlayStation® : maintien de la touche pavé tactile Xbox : Maintien de la touche Affichage Stadia : Maintien du bouton Google Assistant

Tout joueur peut faire apparaître un maximum de 200 objets.

Chaque apparition d’objet sera comptée comme 1. Par exemple, faire apparaître 30 cartouches de munitions sera considéré comme 1 apparition.

Il n’est pas possible de faire apparaître des véhicules et certains objets à lancer bien précis.

Les joueurs pourront désormais ajuster immédiatement la sensibilité avec l’aide à l’entraînement sans avoir à systématiquement accéder aux paramètres. TERRAIN DE PRATIQUE

Comme nous avons observé des joueurs s’entraînant à viser et à tirer sur les murs, nous avons décidé de mettre en place un système adéquat où les joueurs pourraient s’entraîner autant qu’ils le souhaitent et en toute tranquillité. Par conséquent, une zone privée de tir intérieure a été intégrée au mode entraînement. Les joueurs peuvent entrer dans cette zone privée par la porte du champ de tir intérieur.

Même si plusieurs joueurs entrent simultanément, ils accéderont seuls à leur propre domaine d’entraînement… comme par magie.

Une fois à l’intérieur, les joueurs peuvent utiliser les boutons situés devant la cible de tir pour ajuster la distance de celle-ci ou en réinitialiser l’état.

Deux moniteurs seront disponibles sur la gauche pour fournir une aide supplémentaire : le moniteur inférieur affichera un gros plan de vos tirs tandis que le moniteur supérieur indiquera vos scores. À gauche des scores, vous verrez le nombre de balles qui ont atteint la cible ; sur la droite, le pourcentage de vos balles qui ont touché le cercle de la cible.

Le score ne prendra pas en compte les tirs qui ont manqué la cible. AMÉLIORATION DES CIBLES DE TIR

Nous avons apporté des modifications et des améliorations aux cibles de tir éparpillées au sein du mode entraînement. Nous avons ajouté des cibles mobiles. La vitesse et la direction des déplacements sont réglées de manière aléatoire.

Nous avons également ajouté des cibles « pop-up » au terrain de pratique.

Sur un total de 18 cibles, 2 cibles aléatoires se dresseront. Une fois que le joueur a réussi à toucher une cible, une autre cible aléatoire se dressera.

RÉDUCTION DU BRUIT DE FOND Pour réduire le désagrément causé par les bruits des joueurs, une fonctionnalité de réduction du bruit a été mise en œuvre. Cette fonctionnalité permet de réduire le bruit que produisent les autres joueurs, notamment les coups de feu, les déplacements, les véhicules, etc.

Cette fonctionnalité est activée automatiquement et il ne sera pas possible de la désactiver.

Cette fonctionnalité ne réduira pas tous les bruits de fond. En effet, nous avons donné la priorité à la réduction des bruits principaux qui gênent les joueurs. Toutefois, nous continuerons à améliorer cette fonctionnalité. AJOUT DE MORTIERS Les mortiers et leurs munitions ont été ajoutés au mode entraînement.



FILE D’ENCHAÎNEMENT D’ACTIONS Avec la fonction File d’enchaînement d’actions, les joueurs peuvent mettre en file d’attente leur prochaine action souhaitée en appuyant sur le bouton et en le maintenant enfoncé pendant qu’une certaine action est en cours. L’action s’exécutera immédiatement après la fin de l’action en cours. Par exemple, si vous maintenez la touche de tir pendant le rechargement, vous tirerez immédiatement après la fin de l’action de rechargement. Nous avons déjà appliqué diverses files d’enchaînement d’actions, mais nous voulons répondre aux demandes de longue date de la communauté en les appliquant à davantage de cas afin d’améliorer la souplesse et la réactivité des contrôles du jeu. La file d’enchaînement des actions est disponible pour le tir, la navigation au sein de l’inventaire, diverses actions de déplacement, etc.

L’action liée à la touche maintenue sera activée après la mise en file d’attente.

Cette fonction est désactivée par défaut. Veuillez l’activer à partir des paramètres. Accédez à Paramètres – Jeu – Fonctionnalités pour activer/désactiver la fonction.

AMÉLIORATIONS DU WIN94 ET DU VSS

WIN94 Nous voulions permettre aux fans de la Win94 d’utiliser à nouveau la mire, notamment pour le combat rapproché où une lunette est moins idéale. Les joueurs peuvent passer de la lunette de visée à la mire à l’aide d’un viseur à bascule fonctionnel.

Le Win94 ne sera pas toujours doté d’un emplacement de module lunette car la mire est fixée par défaut. VSS Le VSS était équipé d’une lunette de visée ~3,5X. Il s’agissait de la seule lunette disponible pour utiliser l’arme en mode ADS, sans module lunette autorisé. Cette arme a le potentiel d’être utilisée à courte portée, mais se servir d’une lunette de visée pour affronter des adversaires utilisant l’ADS peut s’avérer quelque peu gênant. Nous espérons que cette mise à jour permettra aux joueurs de tirer plus facilement leur épingle du jeu en combat rapproché. Maintenant vous pouvez fixer un viseur décalé sur le VSS. MONDE SUPPRESSION DES FONCTIONNALITÉS DU PGC



Nous espérons vous voir tous lors du prochain PGC ! Changement du thème du menu principal.

Suppression de l’affichage numérique et des graffitis.

Suppression de la bannière de l’avion.

Suppression de l’écran de chargement du PGC 2021.

Suppression des écrans de diffusion en direct. SUPPRESSION DU THÈME DE NOËL ET KAKAO FRIENDS



Nous avions prévu de fournir la « Météo de Noël » uniquement pendant la collaboration avec KAKAO FRIENDS. Mais, en raison des demandes de la communauté, nous avons décidé de maintenir cette fonctionnalité, avec une probabilité légèrement inférieure. Suppression du thème de collaboration KAKAO FRIENDS.

Remplacement de l’image actuelle de l’affichage numérique par l’image par défaut.

Retour de l’ancienne mini-carte de Vikendi.

Suppression du thème de Noël. ÉQUILIBRAGE DE NEUTRALISATION Avez-vous déjà été dans cette situation un brin gênante où vous êtes tué par une attaque peu de temps après être passé en état Neutralisé ? C’est frustrant lorsque vous venez de piller tout ce dont vous aviez besoin… pour être atomisé quelques instants après, surtout en début de match. Cet ajustement apporté à la neutralisation a pour objectif de diminuer le nombre d’exécutions énervantes pendant l’état Neutralisé, qui peuvent nuire à l’expérience de jeu. Prolongation du temps de passage en état Neutralisé Prolongation de la durée de l’animation « passage en neutralisation », augmentant ainsi le temps d’invulnérabilité de 1 à 1,5 seconde.

Modification du temps d’hémorragie en état Neutralisé. 1er coup : 83 secondes → 90 secondes 2e coup : 25 secondes → 30 secondes 3e coup : 13 secondes → 30 secondes 4e coup : 9 secondes → 10 secondes 5e coup : 7 secondes → 7 secondes (aucun changement) 6e coup : 5 secondes (nouveau) 7e coup : 4 secondes (nouveau) 8e coup : 3 secondes (nouveau) 9e coup : 2 secondes (nouveau)

Augmentation de 10 % des déplacements en cas de neutralisation. La vitesse de déplacement sous l’eau en cas de neutralisation reste la même.

Réduction de 20% des dégâts des grenades à fragmentation en cas de neutralisation.

Les dégâts subis en portant une armure de niveau 3 sont désormais appliqués dans toutes les conditions, y compris lorsque vous ne portez rien.

Les fusils de précision et les arbalètes, y compris la Win94, ne sont pas concernés par l’équilibre de neutralisation, et les dégâts ont été augmentés. Arbalète : Augmentation de 12,5 % Les fusils de précision et les arbalètes appliquent des dégâts en fonction des conditions d’armure. Fusil de précision : Augmentation de 35 %

Il n’y a aucun changement dans les dommages infligés par les armes non indiquées ci-dessus. QUALITÉ DE VIE MARQUEUR DE PING SUR L’ÉCRAN

Nous avons amélioré le système de ping existant et ajouté la possibilité d’afficher le ping pour que le joueur puisse le voir clairement. Nous espérons que ce changement permettra une communication plus rapide et plus claire entre les membres de l’équipe. Disponible dans tous les modes Solo, Duo et Escouade.

Non disponible dans les modes Compétitifs et Esports. COMMENT PLACER UN MARQUEUR DE PING SUR L’ÉCRAN/LA CARTE ? Positionnez votre réticule à l’endroit où vous voulez appliquer un ping et cliquez sur la molette de la souris, cliquez sur la carte du monde ou appuyez sur la touche d’insertion. Xbox/Stadia : Stick analogique droit PlayStation : R3

Les marqueurs de ping se distinguent par les trois catégories suivantes. Emplacement Véhicules Tout le reste

COMMENT SUPPRIMER LES MARQUEURS D’ÉCRAN ET DE CARTE ? Un joueur peut placer un seul marqueur de ping à la fois.

Le marqueur de ping précédent est supprimé lorsque vous en placez un nouveau.

Le marqueur de ping précédent est supprimé lors de la création d’un marqueur tactique.

Appuyez sur la touche Supprimer pour supprimer en même temps les marqueurs ping se trouvant sur l’écran et la carte. Lorsque vous supprimez des pings à l’aide de la touche Supprimer après les avoir placés avec un message radio, le message radio est conservé. Cette fonction n’est pas prise en charge sur les consoles.

AMÉLIORATIONS APPORTÉES À LA MINI-CARTE Nous avons amélioré la qualité de la mini-carte afin que le terrain soit affiché de manière plus intuitive. Nous avons appliqué à la mini-carte la même qualité de courbes de la carte. En outre, les ponts sont affichés de la même manière que les routes.













MISES À JOUR DU MENU PRINCIPAL INTERFACE UTILISATEUR/EXPÉRIENCE UTILISATEUR 2.0 La totalité de l’aspect extérieur de PUBG: BATTLEGROUNDS a eu droit à une petite cure de jouvence afin de s’offrir un nouveau look pour tous les joueurs actuels, anciens et nouveaux. Grâce à cette gigantesque mise à jour de l’IU et de l’ergonomie, les joueurs trouveront les interfaces du jeu et du menu principal plus accessibles, plus pratiques et plus exhaustives.



AMÉLIORATIONS APPORTÉES À L’INTERFACE DU MENU PRINCIPAL

Notre menu principal avait conservé son interface depuis la bonne vieille époque de l’accès anticipé… par conséquent, nous avons fait disparaître l’atmosphère destructrice et dystopique actuelle pour y appliquer des couleurs vert foncé et sable, des textures denses et subtilement pointillées pour exprimer un thème plus moderne. Menu principal

La zone pour les menus fixes et les menus irréguliers (comme Esports) a été divisée. La zone des devises (G-COIN, PB, etc.) a été exclue de la barre de navigation car elle ne pouvait pas coexister avec les autres éléments du menu principal. La barre de navigation a été déplacée de la gauche vers le centre afin de minimiser les mouvements des joueurs lorsqu’ils se déplacent entre les menus et les onglets.

Paramètres de matchmaking

Les joueurs ne perdront plus de temps à ouvrir une fenêtre pop-up juste pour changer de mode de jeu. Ils pourront désormais sélectionner les modes de jeu depuis le menu principal. Cependant, les joueurs pourront toujours changer de mode de jeu par le biais du système actuel de fenêtres contextuelles ; lorsqu’ils opteront pour cette technique, les détails de la carte sélectionnée seront désormais également disponibles.

Page d’actualités/Zone des notes de mise à jour Le coin supérieur droit du menu principal a une nouvelle fonction pop-over qui affiche des aperçus de l’actualité. De nombreuses mises en page ont été appliquées afin qu’elles puissent se repositionner en fonction de la quantité croissante d’infos communautaires et d’événements. Un bouton qui dirige les joueurs vers des canaux sociaux ou des sites communautaires a été ajouté. Les joueurs peuvent désormais lire les notes de mise à jour dans le menu principal. Quant aux joueurs sur console, ils seront dirigés vers les notes de mise à jour sur le site officiel. Des langues multiples ont été ajoutées à des langues spécifiques.

En plus des changements mentionnés ci-dessus, les joueurs pourront découvrir les mises à jour que nous avons apportées à d’autres éléments extérieurs au jeu tels que le centre de notification, la boutique, l’écran de création du personnage, la planque, le menu de configuration pour console, etc. et d’autres éléments du jeu tels que les paramètres, la fenêtre de signalement des utilisateurs, les messages en jeu, et bien plus encore !





BOUTIQUE Indication du nombre de nouveaux objets dans chaque catégorie sur le côté gauche de OBJETS (pendant cinq jours). Le marqueur de notification ne disparaît pas, même après que le nouvel objet a été examiné.

L’icône affichée dans l’emplacement d’objet défini a été améliorée afin qu’elle soit identique à l’icône réelle du composant.

L’emplacement des objets change de couleur lorsqu’il reste moins d’une semaine, avant d’être mis en évidence lorsqu’il reste moins de 24 heures avant la fin de la vente. QUALITÉ DE VIE AMÉLIORATION DE L’HISTORIQUE DES MATCHS D’après notre analyse, nous avons constaté que l’onglet Survivant n’a pas généré beaucoup de vues. Nous avons donc simplifié le menu pour améliorer l’ergonomie.



Rapport des matchs améliorés Suppression de l’onglet Survivant. L’EXP de maîtrise de survie acquise sera affichée dans quatre catégories différentes. EXP totale Combat, survie, pillage d’objets, utilisation d’objets.

SYSTÈME D’AUTHENTIFICATION PAR SMS POUR LE MODE COMPÉTITIF Une authentification par SMS était nécessaire pour disputer des matchs compétitifs. Auparavant, un seul compte pouvait être vérifié avec un seul numéro de téléphone. Nous continuerons à bloquer les numéros qui ont été utilisés par les comptes interdits à des fins de vérification. Cependant, nous avons activé l’authentification par SMS pour plusieurs comptes, avec un seul numéro de téléphone.



PARAMÈTRES Nous avons modifié les paramètres par défaut de la manière suivante pour faciliter la tâche des nouveaux joueurs :



Le menu principal a été mis à jour pour y implémenter le thème de l’intérieur d’un avion en vol.

Une nouvelle musique de fond a été appliquée.

Les joueurs peuvent modifier la musique de fond dans les paramètres.

Le thème de ce menu principal ne sera pas appliqué aux autres menus tels que Compétitif, etc. WSUS Le négociant en ferraille vend des polymères.

Amélioration de l’affichage du niveau de skin d’arme progressif.

Augmentation de l’éclairage de la page d’aperçu. PERFORMANCES Une nouvelle technologie de compression a été mise en œuvre sur toutes les plateformes afin de réduire la taille du jeu et la vitesse de décompression.

Cette technique devrait réduire les problèmes de jeu, surtout sur les appareils bas de gamme. FIN DU SERVICE XBOX CLOUD GAMING Comme indiqué dans l’annonce free-to-play, PUBG: BATTLEGROUNDS est exclu du Xbox Game Pass en raison de la transition vers le service F2P. Comme le Xbox Cloud Gaming est un service offert aux abonnés Xbox Game Pass Ultimate, PUBG: BATTLEGROUNDS n’est plus pris en charge par Xbox Cloud Gaming. Merci d’avoir joué à PUBG: BATTLEGROUNDS sur Xbox Cloud Gaming. CORRECTIFS DE BUGS GAMEPLAY MONDE Des bugs généraux tels que des problèmes de collision, de texture, de performances (etc.) ont été corrigés sur Miramar. IU OBJETS ET SKINS Problème de chevauchement/clipping : les graphismes qui sont affichés en dehors de la partie visible d’une image/d’un objet.

