PUBG : MàJ 13.1, tous les détails de la mise à jour

LARGAGES MULTIPLES

Nous avons reçu de nombreux commentaires nous demandant d’augmenter la quantité de largages aériens. Actuellement, seul le joueur qui acquiert les largages aériens reçoit tout le butin. Nous avons grandement augmenté le nombre de largages aériens, donnant ainsi à davantage de joueurs la possibilité de récupérer du butin. L’augmentation des largages aériens peut même être utilisée comme une excellente couverture pour se cacher. Augmentation du nombre de largages aériens Caisse normale (comme auparavant) : une Petite caisse : 5 – 15

Contenu des largages multiples Faible chance d’obtenir des munitions, des objets de soin, à lancer et de ravitaillement.

PIÈCE SECRÈTE

Dans la pièce secrète de Taego, vous pouvez acquérir suffisamment d’objets susceptibles de changer le déroulement du match et non disponibles dans le monde de Taego. Pour entrer dans la pièce secrète, obtenez-en d’abord la clé, qui apparaît aléatoirement sur Taego. Une fois que vous disposez de la clé, il ne vous reste plus qu’à trouver la pièce secrète et à y entrer. En cherchant la clé et la pièce secrète, vous pourrez explorer diverses zones de Taego que vous ne connaissiez pas. Comment entrer dans la pièce secrète Après avoir obtenu la clé, vous pouvez ouvrir la porte de la pièce secrète et y entrer pour piller des objets.

Objets disponibles Auto-défibrillateur Lunettes de visée Objets de réapprovisionnement (faibles probabilités) Grand nombre d’objets de soin et à lancer

ATTERRISSAGE D’URGENCE

Devoir attendre sur l’île de départ, puis prendre l’avion à chaque match aurait pu s’avérer un peu barbant à la longue. Maintenant, pour mettre un peu de piment, il n’est pas impossible que le moteur de l’avion explose au début du match et que celui-ci doive alors effectuer un atterrissage d’urgence. Ce petit contretemps vous conférera de nouvelles sensations ! L’avion d’atterrissage d’urgence se déplace plus rapidement que l’avion de départ, mais la hauteur de chute varie fortement, entraînant ainsi une grande différence dans la distance de chute. Plus vous sautez loin au début du vol, plus la distance que vous pouvez parcourir est élevée. Plus vous sautez tard, plus la distance que vous pouvez parcourir est faible.

Si vous décidez de ne pas sauter de l’avion, vous débuterez les hostilités avec seulement 50 % de PV, une fois que l’avion aura terminé son voyage. AUGMENTATION DE L’APPARITION DES OBJETS Après avoir consulté les commentaires, nous avons constaté qu’il était nécessaire d’ajuster le taux d’apparition des objets. Nous avons donc apporté les changements suivants. Vous avez été particulièrement nombreux à nous demander que l’auto-défibrillateur soit davantage disponible. Nous avons donc fortement augmenté le taux d’apparition de cet objet. Modifications du taux d’apparition Crosse : diminution de 1 % Grenade assourdissante : diminution de 14 % Cocktail Molotov : diminution de 3 % Auto-défibrillateur : Augmentation de 37 %

Nouveaux objets ajoutés Ramassage d’urgence C4 Piège à pointes

MISES À JOUR DE SANHOK La map de Sanhok est initialement sortie en 2018 et a été remasterisée en 2020. Nous ne nous sommes pas arrêtés là et avons apporté à Sanhok des modifications supplémentaires. En particulier, selon les commentaires reçus après le remaster, nous avons amélioré la fluidité des déplacements dans des zones bien précises et ajouté des abris pour permettre diverses tactiques.



AMÉLIORATIONS GÉOGRAPHIQUES DE L’ÎLE DU NORD-OUEST

Il n’y avait aucun objet sur la côte, de l’ouest au nord, dans la zone d’accès des ruines du sud. En outre, pour se diriger vers l’île du nord-ouest, les joueurs étaient obligés de traverser l’étendue d’eau sans pouvoir passer par le pont, et pour se déplacer vers la périphérie de l’île, ils n’avaient pas d’autre choix que de traverser l’étendue d’eau en affrontant les ennemis dans la zone de pierres, ou en les évitant. De plus, sur la cote, il était impossible de se mettre à l’abri. Nous avons donc décidé d’apporter quelques améliorations. Ajout de petites falaises et de rochers qui peuvent être utilisés comme couverture dans la plage sud de l’île du nord-ouest. AMÉLIORATION DU TEMPLE DE L’ÎLE DU NORD-OUEST AU SOMMET

Certains bâtiments pouvant être utilisés comme abris ne généraient pas d’objets. Nous avons donc décidé d’y apporter des modifications. De plus, si vous deviez monter jusqu’au temple, vous n’aviez nulle part où vous cacher. Il n’y avait pas de possibilité de se mettre à l’abri sur le chemin menant du Camp Alpha au temple. Repositionnement du Temple. Les bâtiments qui ne généraient pas d’objets ont été supprimés et remplacés par des édifices où apparaissent désormais des objets.

Suppression des falaises et ajout d’abris.

Ajustement des angles des rochers. MATCHMAKING – ROTATION DES CARTES Paramo a été supprimé et Karakin a été ajouté aux parties normales

Cartes dans les parties normales Erangel Miramar Sanhok Vikendi Karakin

SAISON 13 COMPÉTITIVE RÉCOMPENSES BASÉES SUR L’HONNEUR Depuis la saison 11 compétitive, tous les projecteurs étaient braqués sur vos exploits les plus récents au sein du classement, avec des récompenses basées sur l’honneur, telles que des plaques et des emblèmes qui ne pourront désormais être affichés que pendant la durée de la nouvelle saison.



Nous espérons que cette approche encouragera les joueurs à poursuivre leur progression dans le classement, tout en conférant un peu plus de prestige aux récompenses qu’ils auront gagnées à la sueur de leur front au cours de chaque saison.



Les éléments cosmétiques compétitifs virtuels, tels que les skins de parachute (et autres) resteront utilisables pendant toutes les saisons. Les joueurs qui atteignent les rangs les plus élevés recevront des récompenses supplémentaires, telles que des plaques de nom et des emblèmes animés, histoire de rendre le « grind » un peu plus agréable. Au début de la saison 13, tous les joueurs éligibles recevront leurs récompenses de saison 12, notamment les plaques/emblèmes disponibles pour la durée de la saison.

Les récompenses de la saison 12 seront également supprimées de l’inventaire dès le lancement de la prochaine saison. RÉCOMPENSES DU MODE COMPÉTITIF DE LA SAISON 11 Les récompenses compétitives sont accordées en fonction de votre rang à la fin de la saison. Les joueurs qui atteignent au moins Or V recevront le skin de parachute compétitif de saison 12 !



Celles et ceux qui atteignent le niveau platine ou supérieur auront également droit à un emblème animé unique en son genre. Les joueurs de niveau Maître ou supérieur recevront aussi une plaque animée.



Les 500 meilleurs joueurs de chaque région recevront un emblème et une plaque Top 500, tous deux animés et uniques en leur genre pour qu’ils puissent exhiber leur statut de champion du monde. Les 500 meilleurs joueurs seront affichés dans le jeu sur le TABLEAU DES SCORES.



Enfin, une fois la saison terminée, jetez un coup d’œil à toutes vos statistiques compétitives de la saison 12 en consultant l’écran STATS sous l’onglet CARRIÈRE dans l’interface du jeu. EMBLÈMES ET PLAQUES DE SAISON 12 Les joueurs ayant disputé au moins 10 matchs compétitifs gagneront un emblème et une plaque correspondant à leur rang de fin de saison. Les paliers Platine et supérieurs reçoivent un emblème de rang animé. Les paliers Maître et supérieurs reçoivent une plaque de nom animée. Les 500 premiers joueurs sont récompensés par un emblème et une plaque, tous deux animés et exceptionnels. Les emblèmes basés sur l’honneur figureront désormais sur votre Identité PUBG, et tout ennemi auquel vous aurez fait mordre la poussière pourra voir ces emblèmes. Les emblèmes seront également visibles via la Death Cam et par les spectateurs.

SKINS DE SAISON 12 Les joueurs de palier Or V (et supérieur) recevront en exclusivité un skin de parachute compétitif de saison 12.

PLANNING COMPÉTITIF DES FUTURES HOSTILITÉS : SAISON 13 Le mode Compétitif de la saison 12 prendra fin quand les serveurs seront fermés pour maintenance le 4 août KST (PC) / 12 août KST (Console).

Le mode Compétitif de la saison 13 commencera lorsque la mise à jour pour les serveurs de jeu sera implémentée le mois prochain. COMMENT MES RÉCOMPENSES SERONT-ELLES LIVRÉES ? Toutes les récompenses sont attribuées automatiquement au début de la nouvelle saison. Vous pouvez les collecter depuis l’écran pop-up qui s’affiche lors de votre première connexion à la nouvelle saison.



CHANGEMENTS DANS LA SAISON 13 COMPÉTITIVE En mode classé, les joueurs de rang Diamant ou supérieurs qui ne jouent pas en compétitif pendant 7 jours commenceront à recevoir une baisse de RP quotidienne. Auparavant, cette dégradation s’arrêtait à 3000 RP, permettant aux joueurs de maintenir au moins le niveau le plus bas du Diamant, quelle que soit la dégradation. Dans la saison 13, cette décomposition ne s’arrêtera qu’une fois qu’un joueur tombera de Diamant à Platine. L’objectif du mode Compétitif est de vérifier et d’améliorer votre maîtrise du champ de bataille en affrontant d’autres joueurs, et ce, même si vous perdez (et que vos RP sont revus à la baisse). Atteindre un palier supérieur et obtenir des récompenses sans participer à des matchs compétitifs est contraire aux objectifs du mode Compétitif, d’où la raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Saison 12 compétitive 3 000 RP est la limite inférieure de rétrogradation. Vous pouvez conserver votre rang Diamant, même si vous ne jouez pas compétitivement pendant sept jours ou plus.

Saison 13 compétitive La rétrogradation de RP descend sous les 3 000 RP. Les joueurs au palier Diamant (ou supérieur) perdront 100 RP par jour s’ils ne jouent pas compétitivement au moins une fois par semaine. Se poursuivant ainsi jusqu’à ce que le joueur joue compétitivement, la perte de 100 RP par jour s’arrête quand le nombre de RP chute sous la barre des 3 000. En d’autres termes, vous ne perdez plus de RP lorsque vous atteignez Platine I. Il n’est pas possible de conserver le palier Diamant sans participer à des matchs compétitifs pendant sept jours ou plus.

MISE À JOUR D’ÉQUILIBRAGE DES ARMES Cette mise à jour a apporté des changements visant à améliorer l’équilibre des affrontements à longue distance. La balistique des DMR a été légèrement améliorée car elle est actuellement trop puissante à très longue distance. Avec ce nerf, nous voulons que les fusils de précision soient la catégorie d’arme n°1 lors des affrontements à longue distance (>400 m). De plus, nous avons amélioré la balistique de ces armes à longue distance et apporté certaines modifications aux stats liées à la cadence de tir. Bien que l’équilibre SR/DMR soit le point central, nous avons également modifié les dégâts et le recul des QBZ, G36C, DP28, M249 et PP19 Bizon. FUSILS DE PRÉCISION La balistique des fusils de précision suivants a été ajustée (améliorée) : Kar98k (+Julie’s Kar98k)

Mosin-Nagant

M24 Augmentation de la vélocité du canon (+20-25m/s) Trajectoire légèrement plus plate Diminution de la traînée Augmentation du coefficient de dégâts à longue portée (0.9 → 0.95)

Certaines mécaniques des fusils de précision suivants ont été ajustées (améliorées) : Kar98k (+Julie’s Kar98k)

Mosin-Nagant

M24 Diminution du délai d’actionnement du verrou (~10%) Augmentation de la vitesse d’actionnement du verrou Transition plus précoce de la lunette après l’actionnement du verrou. Augmentation de la cadence de tir (~20%)

FUSILS DE PRÉCISION DMR



Les changements suivants ont été appliqués aux DMR : Augmentation de la chute des balles et réduction du coefficient de dégâts à longue portée pour les Mini 14, QBU, SKS et SLR.

Diminution du coefficient de dégâts à longue portée pour le Mk12. (~5-10%) FUSILS D’ASSAUT



L’efficacité du QBZ et du G36C devenait trop faible sur les combats à moyenne et longue portée par rapport aux autres AR. QBZ Augmentation des dégâts (41 → 42)

Recul horizontal légèrement inférieur G36 Recul horizontal légèrement inférieur MITRAILLEUSES



Le DP28 manquait de DPS dans les combats rapprochés, et nos données ont montré que le M249 pouvait recevoir un peu d’aide pour le contrôle à moyenne et longue portée. DP28 Augmentation des dégâts (51 → 52) M249 Réduction du recul horizontal pendant les longues rafales MITRAILLETTES



Le PP-19 Bizon, ayant le DPS le plus bas de tous les SMG, se débrouillait bien en termes de KDR lors des combats à moyenne et longue portée, mais souffrait plus que nous ne l’avions espéré à courte distance. PP19 Bizon Augmentation des dégâts (35 → 36) MISES À JOUR WSUS NOUVEAU SKIN PROGRESSIF D’ARMES – SLR Consultez les caractéristiques d’amélioration pour chaque niveau des skins d’armes évolutifs. À noter également : vous pouvez les améliorer en consommant vos matériaux.

Amélioration de vos skins d’armes évolutifs Schémas et polymère requis Les améliorations débloquent des fonctionnalités au fur et à mesure que vous montez en niveau. Plus de schémas et de polymères sont nécessaires pour passer au niveau suivant. Les caractéristiques du skin évolutif du SLR pour chaque niveau sont les suivantes. Niv. 1 : esthétique de skin de base (apparence de niveau 1) Niv. 2 : 4 Museau & Crosses ajoutés Niv. 3 : esthétique de skin non commune (apparence de niveau 1) Niv. 4 : Battlestat – Frags au total Niv. 5 : animation Examiner armes Niv. 6 : skin Killfeed Niv. 7 : skin de module – 9 lunettes de visée ajoutées Niv. 8 : esthétique de skin rare (apparence de niveau 3) Niv. 9 : skin de caisse de butin Niv. 10 : Skin de module – 4 chargeurs ajoutés Une fois que le skin d’arme est amélioré, il n’est pas possible de revenir en arrière.

NOUVELLE CAISSE DE CONTREBANDE Vous pouvez choisir de l’ouvrir une fois ou dix fois. Ouvrir une fois : 200 G-Coin Ouvert dix fois : 1 800 G-Coin

Il y a une chance d’acquérir des skins d’armes et des matériaux pour améliorer les skins d’armes. Skins d’armes améliorables Skin d’arme ordinaire : Palier spécial ou supérieur (spécial, rare, élite, épique) Schémas (élément matériel) Polymère (élément matériel)

Il est possible d’ouvrir les caisses de contrebande avec 10 coupons Contrebande. Mais, il n’est pas possible de les ouvrir 10 fois avec des coupons Contrebande.

Vous pouvez obtenir 10 morceaux de ferraille en ouvrant des caisses de contrebande à l’aide de G-Coin. Les morceaux de ferraille peuvent être utilisés pour acheter des objets dans le magasin de ferraille.

Tableau de probabilité PALIER NOM DE L’OBJET PROBABILITÉ Légendaire [PROGRESSIVE] Buzzkill – SLR 0,90 % Schémas Schémas 0,90 % Épique [BATTLESTAT] Dynastie dorée – Kar98k 1,20 % Épique Tick Tock – M416 1,00 % Épique Plaqué or – AKM 1,00 % Élite Dynastie dorée – Beryl M762 2,00 % Élite Dynastie dorée – QBZ 2,00 % Élite Dynastie dorée – QBU 2,00 % Élite Plaqué argent – Groza 1,70 % Élite Plaqué or – SKS 1,70 % Élite Désert numérique – M416 1,70 % Élite Plaqué or – AWM 1,70 % Élite Plaqué argent – SCAR-L 1,70 % Élite Plaqué argent – S12K 1,70 % Rare Puzzle – Mini14 2,70 % Rare Puzzle – Tommy Gun 2,70 % Rare Puzzle – Win94 2,70 % Rare Désert numérique – Kar98k 2,50 % Rare Désert numérique – Mini14 2,50 % Rare Plaqué or – UMP45 2,50 % Rare Plaqué or – Canon scié 2,50 % Rare Plaqué argent – UMP45 2,50 % Rare Plaqué argent – Tommy Gun 2,50 % Rare Plaqué or – Vector 2,50 % Spécial Grayson – DBS 2,90 % Spécial Grayson – Mk47 Mutant 2,90 % Spécial Grayson – MP5K 2,90 % Spécial Grayson – S686 2,90 % Spécial Soleil du désert – P1911 2,90 % Spécial Soleil du désert – Deagle 2,90 % Spécial Soleil du désert – PP-19 Bizon 2,90 % Spécial Plaqué or – Win94 2,80 % Spécial Plaqué argent – VSS 2,80 % Spécial Plaqué argent – AUG 2,80 % Spécial Désert numérique – Win94 2,80 % Spécial Désert numérique – Micro UZI 2,80 % Spécial Robuste (orange) – M416 2,80 % Spécial Robuste (orange) – AKM 2,80 % Polymères x50 Polymères x50 8,30 % Polymères x100 Polymères x100 3,50 % Polymères x200 Polymères x200 1,50 % NOUVELLE FONCTIONNALITÉ : TAG

Présentation de la nouvelle fonction de tag ! Vous pouvez taguer le sol pour ériger des murs pendant le match. Exprimez vos émotions à travers différents tags ! Où il est possible de l’utiliser Les tags peuvent être utilisés sur toutes les surfaces. Mais, pas sur les personnages ou les véhicules.

Vous pouvez taguer en sautant, en vous asseyant ou en vous déplaçant. S’il n’est pas possible de taguer, un message d’erreur s’affiche.

Distance de tag FPP/TPP : 0,6 m – 1,8 m de l’objet

Ne peut pas être utilisé dans le menu principal.

Il est possible de s’équiper des tags sous l’onglet Personnaliser – Emote.

Chaque joueur ne peut afficher qu’un seul spray dans le monde à la fois, un nouveau spray remplacera le précédent. AMÉLIORATION DE L’INTERFACE UTILISATEUR/EXPÉRIENCE UTILISATEUR AMÉLIORATION DE LA PAGE DE RÉSULTATS DES MATCHS – DANS LE JEU Nous avons amélioré la page de résultats des matchs pour maximiser votre expérience de Chicken Dinner. Pour bien différencier la défaite de la victoire, l’écran des résultats ne s’affiche pas immédiatement à la fin du match en cas de victoire, mais lors de la phase de célébration après l’exécution des techniques WWCD. Si vous quittez en appuyant sur la touche de fin de célébration, l’écran de résultat s’affiche. Essayez d’obtenir votre Chicken Dinner maintenant et découvrez l’écran amélioré de résultats du match ! Après les techniques WWCD, les joueurs qui ont survécu peuvent se déplacer librement.

Si votre équipe a gagné mais que vous avez été tué pendant le match en Duos et Escouades : Lorsque votre équipe gagne en étant spectateur de vos coéquipiers, vous pourrez regarder vos coéquipiers célébrer.

Si l’équipe gagne pendant qu’elle regarde l’écran de mort, elle passe directement à l’écran des résultats. AMÉLIORATION DE LA PAGE DE RÉSULTATS DES MATCHS – MENU PRINCIPAL Vous pouvez vérifier rapidement et facilement les statistiques de vos coéquipiers sans avoir à ouvrir le rapport de match après la fin des hostilités. En outre, nous avons rendu possible l’ajout d’amis juste après le match, et vous pouvez vous amuser en décorant et en montrant votre avatar, ainsi que vos plaques. Vous pouvez vérifier vos statistiques et celles de vos coéquipiers (frag, assist, dégâts).

Pris en charge dans les matchs normaux et compétitifs. Non pris en charge dans Personnalisé, Arcade et Labs.

La page des résultats des matchs classés a été ajoutée. AMÉLIORATION DES MESSAGES DE FRAG

Si vous êtes engagé dans des combats frénétiques avec des ennemis pendant un match, distinguer ce qui s’est passé n’est pas toujours facile. À l’occasion de cette mise à jour, nous avons amélioré la façon dont les messages de frag sont affichés. Jusqu’à quatre actions peuvent être affichées à la fois. Elles diffèrent par leur couleur et leurs effets (il est ainsi plus facile de les distinguer). Neutralisation Assistance Frag Frag d’équipe

Le total Frag/Assistance est désormais accompagné d’effets animés.

Si plusieurs actions ont été entreprises en même temps, jusqu’à quatre messages sont affichés. AMÉLIORATION DU CONFORT DE JEU MARQUEUR RAPIDE La distance d’utilisation du marqueur rapide a été revue à la hausse. Ainsi, celui-ci peut être utilisé dans des endroits plus éloignés qu’auparavant. La distance est passée de 300 m à 1 km.

Désormais disponibles en mode solo.

Vous pouvez annoncer les emplacements des distributeurs automatiques avec vos coéquipiers en utilisant le message radio. POINT DE NAVIGATION Le nombre maximal de points de navigation a été augmenté de quatre à six.



ÉQUIPER LES MODULES AUTOMATIQUEMENT Il existe des options « Équiper automatiquement les accessoires avec la touche Interaction » et « Équiper automatiquement les accessoires depuis l’inventaire » dans les paramètres. Si l’une ou l’autre des options est active, les modules sont automatiquement fixés à l’arme dont vous êtes équipé lorsqu’ils sont obtenus en appuyant sur la touche d’interaction. (Avertissement : le module n’est fixé que si le créneau de fixation de l’arme est disponible.) Cette manière de faire ne fonctionnait pas lorsque l’inventaire était plein. Nous avons désormais amélioré la possibilité de fixer automatiquement les modules en appuyant sur la touche d’interaction, et ce, même si l’inventaire est plein (à condition que toutes les conditions ci-dessous soient réunies). Lorsque les deux options « Équiper automatiquement les accessoires avec la touche Interaction » et « Équiper automatiquement les accessoires depuis l’inventaire » sont activées.

Lorsque l’élément obtenu est un module et que le créneau correspondant n’est pas occupé. NOTIFICATIONS La communauté a fait remarquer que les icônes des notifications d’obtention d’objets et des messages de notification d’événements se ressemblaient beaucoup. Nous avons différencié les icônes pour qu’elles soient plus reconnaissables. Message d’obtention d’objets Message d’événement

BOUTIQUE Lors de l’achat, à la boutique, d’un objet provenant d’un créneau fixe, le créneau passe au statut « Acheté » et l’objet y est placé à la fin de la file d’attente.

Mise à jour du message affiché lors des achats de G-Coin et suppression du bouton Déplacement.

Vous pouvez ajuster à 99,99 $ le nombre de G-Coins que vous souhaitez acheter. (Cinq maximum).

Des objets Tags sont disponibles. Le nom de l’onglet « Emotes » a été changé en « Emotes et Taguer ».

PERFORMANCES Amélioration de la logique inefficace du widget basée sur le prepass. OBJETS ET SKINS La période de vente est susceptible d’être modifiée.



Objets PB Début de la vente : PDT : 3 août, 19 h CEST : 4 août, 4 h KST : 4 août, 11 h

Trois visages féminins Début de la vente : PDT : 3 août, 19 h CEST : 4 août, 4 h KST : 4 août, 11 h

Look scolaire Début de la vente : PDT : 24 août, 19 h CEST : 25 août, 4 h KST : 25 août, 11 h

SYSTÈME DE REPLAY Le système de replay a été mis à jour. Les fichiers de replay des mises à jour précédentes ne sont désormais plus utilisables.



CORRECTIFS DE BUGS JEU Correction d’un problème où les semis causaient des dégâts par collision.

Correction d’un problème de scintillement sur les fenêtres en bois du bâtiment Hosan.

Correction du problème à cause duquel la dernière zone bleue était placée au-dessus de la mer lorsque l’option de probabilité d’activation de la fonction de localisation de la dernière zone bleue est réglée sur 100 % dans les paramètres de partie personnalisée.

Correction du problème à cause duquel, si un joueur utilisait un objet de boost pendant le rechargement du MP5K avec le chargeur rapide/rapide étendu équipé, le mouvement de rechargement était annulé et le joueur pouvait recharger.

Correction d’un problème à cause duquel il n’était pas possible de prendre des objets parce que certains éléments les cachaient.

Correction d’un problème à cause duquel des lignes étranges étaient affichées sur les murs des bâtiments de Miramar lors d’un zoom avant avec une lunette de précision. IU Correction d’un problème à cause duquel la fonctionnalité Rich Presence de Steam et Discord ne s’affichait pas correctement dans le menu principal de partie normale et du mode Arcade compétitif.

Une nouvelle mise à jour arrive sur. Celle-ci n'apporte pas de contenu important, mais quelques nouveautés et modifications sont tout de même à noter, comme l'augmentation des largages aériens. De plus, dès le début de la partie, vous pourriez être confronté à un nouveau problème, avec l'avion qui vous transporte,, vous obligeant à modifier vos plans.En outre,, regorgeant d'objets pour vous permettre d'aborder le reste de la partie plus sereinement. À l'instar des pièces secrètes sur Palermo (qui n'est d'ailleurs plus jouable), il faudra trouver une clé pour y entrer. Quelques modifications ont également été apportées à Sanhok et de nombreuses armes ont été ajustées (que ce soit au niveau de la retombée de balle, les dégâts ou le recul). Il est également possible de faire des tags sur le champ de bataille, si vous en avez le temps.