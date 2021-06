PUBG : MàJ 12.2, arrivée de Taego, tous les détails

Nouvelle carte : Taego Taego est sélectionnable comme carte en vedette.

Disponible en mode TPP et FPP. Les modes Solo et Escouade, y compris le mode Escouade solo, sont disponibles, mais le mode Duo n’est pas disponible. Selon le serveur, certains modes ou points de vue peuvent ne pas être disponibles.

Nombre maximal de joueurs : 100.

Des bots peuvent être ajoutés.

Un ciel dégagé est prévu.

La zone rouge n’est pas disponible.

Faune sauvage Deux types d’oiseaux sont prévus. Ils n’attaquent pas les joueurs, mais réagissent aux déplacements des joueurs et aux sons des armes.

Partie personnalisée Taego est ajoutée à l’option Partie personnalisée. Le mode Bac à sable est disponible.

Comeback BR Comeback BR est une mécanique propre à Taego, qui permet aux joueurs tués pendant la première phase de la zone bleue de revenir sur le champ de bataille plus tard dans le match.



Les joueurs qui meurent pendant la première phase de la zone bleue s’affrontent dans la Comeback Arena, un lieu distinct du champ de bataille principal de Taego. Les survivants qui restent en vie assez longtemps dans la Comeback Arena sont transportés par hélicoptère sur le continent de Taego lors de la phase 3 afin de reprendre leur lutte pour le Chicken Dinner tant convoité. Le Comeback BR est réservé aux parties en escouade sur Taego.

Les joueurs qui meurent avant la fin de la première phase de la zone bleue sont éligibles et voient un chronomètre indiquant le début du Comeback BR.

Tous les participants éligibles sont déployés simultanément dans la Comeback Arena (une zone à l’écart des hostilités principales) et doivent trouver du butin, ainsi que des objets pour rester en vie, en affrontant d’autres survivants.

Il n’y a pas de bots ou de neutralisations en Comeback BR.

Survivez au chronomètre indiqué pendant le combat dans la Comeback Arena, et vous serez redéployé sur le continent de Taego par hélicoptère avec tous vos objets et votre équipement afin de continuer votre lutte pour le Chicken Dinner.

Alors que les niveaux de santé et de boost sont réinitialisés lorsque vous retournez au combat, vos frags et vos statistiques sont toujours enregistrés. Auto-défibrillateur

Tout comme le Comeback BR, l’auto-défibrillateur est une autre mécanique de « deuxième chance » propre à Taego, qui donne aux joueurs une autre occasion de rester au cœur des hostilités. Objet disponible sous forme de butin à piller dans le monde, l’auto-défibrillateur permet aux joueurs de se réanimer eux-mêmes en cas de neutralisation, sans avoir besoin d’un coéquipier. Cet objet peut être utilisé dans les parties en solo ou en escouade. Appuyez sur le bouton d’interaction ou cliquez sur l’auto-défibrillateur dans votre inventaire pour activer l’auto-réanimation. Une fois lancé, le processus ne peut pas être interrompu. Ne peut pas être utilisé lorsqu’un coéquipier réanime le joueur.

L’auto-défibrillateur peut être utilisé, même si toute votre escouade est neutralisée. En effet, le simple fait de tenir l’objet évite aux membres de l’escouade d’être instantanément éliminés : ils seront « simplement » HS.

Escouades : Posséder un auto-défibrillateur évite à votre escouade d’être instantanément éliminée. Les membres seront juste neutralisés, ce qui vous donne une chance de vous réanimer et de remettre sur pied vos coéquipiers. Une fois que tous les joueurs détenant un auto-défibrillateur sont tués, votre escouade est éliminée.

Solo : Posséder un auto-défibrillateur vous permet d’être neutralisé au lieu d’être tué instantanément.

Dans vos statistiques, les auto-défibrillateurs sont inscrits comme des réanimations. Nouvelles armes K2

Voici le K2, un fusil d’assaut de calibre 5,56 mm démocratisé dans les années 80 et 90, période dont Taego est issue. Tir en balle unique, en rafale ou en automatique pour une polyvalence de combat. Disponible exclusivement sur Taego dans les matchs normaux et personnalisés.



Mk12

Le MK12 est un nouveau DMR de calibre 5,56 mm à haute vélocité, disponible exclusivement sur Taego en matchs personnalisés et normaux, sous forme de butin à piller dans le monde.



Nouveau véhicule : Pony Coupé

Le premier concept car de Hyundai, le Pony Coupé, est arrivé dans PUBG en exclusivité sur Taego ! Pilotez le célèbre Pony Coupé de Hyundai, un bolide doté d’une transmission intégrale pour une meilleure accroche sur les différents reliefs des champs de bataille.



Fruit du travail de Giorgetto Giugiaro, grand maître du design automobile, la silhouette du Pony Coupé reprend un concept qui a été présenté pour la première fois au salon de l’automobile de Turin en 1974. Le Pony Coupé a servi d’inspiration au modèle de véhicule électrique de nouvelle génération IONIQ5. PV maximum : 1,000

Vitesse maximale : 150 km/h

Le système de transmission intégrale (AWD) assure une traction maximale dans des conditions difficiles.

Bien qu’il s’agisse d’un véhicule à 4 places, en raison des caractéristiques d’un coupé, les passagers des sièges arrière ne peuvent pas tirer depuis l’intérieur du véhicule. Pass Survivant : Taego

Nous vous présentons notre tout nouveau Pass Survivant qui fait la part belle à notre dernière carte, Taego !



Dans cette mise à jour, nous avons apporté de nombreux changements au système du Pass Survivant, notamment l’ajout de récompenses bonus pour les joueurs qui jouent au-delà du niveau 50. Poursuivez votre lecture pour obtenir de plus amples renseignements ! Mise à jour des méthodes d’achat des coupons de gain de niveau pour le Pass Survivant Il est possible d’acheter des coupons de gain de niveau par unité de 1 niveau sur la page du Pass Survivant après avoir surclassé le Pass Survivant en Premium. Les coupons de gain de niveau sont appliqués au moment de l’achat et sont disponibles jusqu’au niveau 50. Après avoir atteint le niveau 50, vous ne pourrez monter en niveau qu’avec l’EXP obtenue lors des missions ou du jeu.

Nous avons préparé une récompense bonus pour les joueurs qui ont atteint le niveau 50. Les joueurs qui ont atteint le niveau 50 et surclassé le Pass Survivant en Premium peuvent encore monter en niveau et recevoir des récompenses bonus, dont des médailles, des emblèmes et des G-Coin. Continuez à jouer jusqu’à la fin du Pass Survivant pour gagner toutes vos récompenses bonus.

Pass Survivant : Taego – Pack Niveaux et Armes (3 270 G-Coin) PASS SURVIVANT : TAEGO – Skin Kar98K, 30 Niveaux

Pass Survivant : Taego – Pack d’armes (990 G-Coin) PASS SURVIVANT : TAEGO – Skin Kar98K

Planning du Pass PDT : 7 juillet – 17 août, 11 h

KST : 7 juillet – 18 août, 11 h

CEST : 7 juillet – 18 août, 4 h Pensez à récupérer toutes les récompenses avant la fin du Pass Survivant : Taego, car il n’y aura pas de période de grâce supplémentaire.



Votre boutique

Offrant une sélection personnalisée d’objets à acheter à des prix réduits, Votre boutique est un nouveau magasin unique en son genre !



Votre boutique peut même inclure des articles qui ne sont pas actuellement disponibles dans le magasin ordinaire. Lorsque Votre boutique est ouverte, le menu principal vous invite à y entrer pour consulter votre sélection personnalisée d’objets à prix réduit.



N’oubliez pas de revenir sur cette page à chaque réouverture de Votre boutique, car les articles disponibles et leurs taux de réduction varient à chaque fois.



Votre boutique est une fonctionnalité en cours de mise en œuvre dans cette mise à jour.



Augmentation de l’apparition des objets Grâce aux commentaires de la communauté, de nombreux joueurs ont exprimé leur espoir d’une augmentation globale du nombre d’apparitions des objets. Après de nombreuses recherches, nous avons décidé que l’augmentation du taux d’apparition des objets rendrait la Battle Royale encore plus dynamique. Par conséquent, nous avons boosté le taux d’apparition des objets sur toutes les cartes. Maintenant, profitez d’une bataille royale encore plus intense en vous équipant d’objets plus rapidement que jamais ! L’augmentation de l’apparition des objets est exclusivement appliquée aux cartes suivantes dans les matchs normaux Erangel Miramar Sanhok Vikendi

Erangel Miramar Sanhok Vikendi Taux d’augmentation global des objets 123,9 % 128,3 % 116,5 % 128,4 % Amélioration des performances Optimisation de la logique interne entre le chargement des cartes afin de réduire les problèmes d’à-coups, de ralentissements et de chutes du nombre d’images par seconde.

Amélioration de l’utilisation du processeur en améliorant les performances de la création des personnages et des animations de parachute afin de réduire les problèmes d’à-coups, de ralentissements et de chutes du nombre d’images par seconde.

Amélioration des performances en optimisant la logique liée au statut des caisses de ravitaillement spéciales. Team Deathmatch Le K2 et le MK12 ont tous deux été ajoutés au mode TDM.



Partie personnalisée En plus de notre dernière carte Taego, de nouveaux véhicules et des armes inédites ont été ajoutés aux parties personnalisées. Taego Le paramètre météo exclusif de Taego a été ajouté. Les nouveaux objets de Taego ont été ajoutés à l’onglet d’apparition.

Option d’apparition Le quad a été ajouté.

Ajouté au mode Bac à sable (réservé aux partenaires PUBG) Auto-défibrillateur Lynx AMR K2 MK12 Quad Pony Coupé

Mode entraînement De nouvelles armes et le Quad ont été ajoutés au mode entraînement. Quad

Lynx AMR

K2 (situé sur la table où se trouvait le MG63)

MK12 (situé près de l’arbalète)

Ajout d’un terrain de football avec trois ballons.

L’Uzi a été déplacé sur la table des pistolets, précédemment située à côté de l’arbalète. Personnaliser Changer le sexe de votre personnage ne coûte plus de BP. Modifiez les options d’apparence de votre personnage sous Personnaliser → Apparence. Emote d’équipe

Nous avons ajouté de nouvelles fonctionnalités et amélioré la fonction d’emote d’équipe implémentée initialement dans la mise à jour 10.3. L’organisateur peut utiliser les emotes seules.

Lorsque les coéquipiers rejoignent l’emote d’équipe, ils démarrent l’emote en même temps au lieu de la rejoindre à mi-parcours.

Activez l’emote à l’aide de la roue d’emotes ou de la touche de raccourci, puis activez l’action de stand-by. Les coéquipiers peuvent participer pendant le stand-by.

Utilisez la roue d’emotes, la touche d’interaction ou la touche de raccourci pour lancer puis activer l’action d’emote. Lorsqu’il n’y a personne d’autre, seul votre personnage joue l’emote. Lorsque des coéquipiers participent, la même action d’emote est activée.

Disponible dans le menu principal et pendant les matchs.

Comme il n’y a pas d’action de stand-by dans l’aperçu de la boutique et du Pass, seule l’action d’emote est activée. Système de chat : Chuchotements Vous avez toujours voulu envoyer des messages en privé à vos amis PUBG ? Grâce à la nouvelle fonctionnalité de chuchotement, vous pouvez communiquer directement avec les joueurs de votre liste d’amis et avoir des conversations en tête-à-tête, indépendamment du chat du menu principal. Vous pouvez envoyer des chuchotements à toute personne figurant dans votre liste d’amis, à condition qu’elle soit en ligne.

Lors d’un match, vous avez la possibilité de voir les chuchotements de vos amis, mais vous ne pouvez y répondre qu’avec des phrases prédéfinies. Appuyez sur la touche Entrée pour ouvrir le chat pendant un match. Vous pouvez choisir de cacher les chuchotements dans le jeu.

Disponible en modes normal, compétitif, arcade d’entraînement et parties personnalisées.

Les actions qui ont été attribuées à la touche Entrée ne seront plus jumelées avec une touche. Accédez à Paramètres → Affectation des touches pour associer l’action à une autre touche.

Les messages ne sont pas accessibles en mode Esports – Partie personnalisée

Pendant le chargement du jeu, il est possible que certains chuchotements ne soient pas reçus. L’envoi de messages inappropriés ou de publicité peut entraîner une interdiction totale du chat.



PLANQUE Les nouvelles caisses de contrebande Magma cataclysmique sont maintenant disponibles ! Veuillez noter que cette caisse ne contient pas de skins d’armes progressives. Caisse de contrebande MAGMA CATACLYSMIQUE – CAISSE DE CONTREBANDE

Nouveaux objets (Épique) Magma cataclysmique – M416 (Épique) Magma cataclysmique – SKS (Élite) Monstre marin – Mosin Nagant (Élite) Profondeurs dorées – K2 (Elite) Barracuda – Vecteur

Nouveaux objets du négociant en ferraille (Épique) Magma cataclysmique – M416 1 000 unités de ferraille (Épique) Magma cataclysmique – SKS 1 000 unités de ferraille

Amélioration de l’interface utilisateur/expérience utilisateur Caractéristiques de l’observateur L’interface des statistiques des joueurs a été améliorée. Le titre est maintenant classé par statistiques. Changement de l’ordre de classement et de valeur. IU du format des noms Ajout d’un effet lors du pillage d’objets de soins et de boost. Une ligne verticale est ajoutée entre les armes primaires et secondaires. IU d’indicateur de dégâts Ajout d’un effet au premier indicateur de dégâts. Augmentation de l’amplitude de la zone touchée. La hauteur de l’IU du Top 4 a été ajustée. Ajout d’un effet lorsque des grenades assourdissantes sont utilisées par un joueur qui regarde en mode spectateur. Amélioration de l’HUD.

Amélioration du confort de jeu Caractéristiques sociales Lorsqu’un ami PUBG rejoint la partie, vous recevrez une notification dans la fenêtre de chat. Vous pouvez recevoir des notifications à la fois dans le menu principal et pendant les matchs, et vous pouvez activer ou désactiver ces notifications. Si vous recevez une notification pendant le match, vous pouvez envoyer un chuchotement en choisissant parmi les présélections.

Paramètres Ajout d’images pour aider à sélectionner les paramètres de luminosité.



Objets et skins La période de vente est susceptible d’être modifiée.



Pack Valeur Début de la vente : PDT : 6 juillet, 19 h KST : 7 juillet, 11 h CEST : 7 juillet, 4 h Le Pack Valeur est vendu en tant que DLC, et les DLC qui incluent des G-Coin ne peuvent pas faire l’objet de remboursements.

Longskr Début de la vente : PDT : 6 juillet, 19 h KST : 7 juillet, 11 h CEST : 7 juillet, 4 h

Été Début de la vente : PDT : 13 juillet, 19 h KST : 14 juillet, 11 h CEST : 14 juillet, 4 h

Plaque 4 Début de la vente : PDT : 27 juillet, 19 h KST : 28 juillet, 11 h CEST : 28 juillet, 4 h Emote d’équipe Début de la vente : PDT : 27 juillet, 19 h KST : 28 juillet, 11 h CEST : 28 juillet, 4 h

Système de replay Le système de replay a été mis à jour. Les fichiers de replay des mises à jour précédentes ne sont désormais plus utilisables. Correctifs de bugs Gameplay Correction d’un problème en jeu où le joueur était placé du mauvais côté d’un véhicule lors de l’entrée pendant l’ ADS .

Correction du problème où la perspective du joueur était en FPP lors du parachutage depuis le ramassage d’urgence en mode FPP.

Correction d’un problème où la vue du joueur sur le siège arrière était bloquée dans la moto roadster si le conducteur portait un skins de sac à dos Nv.3 en mode FPP.

Correction du problème graphique gênant avec le R1895.

Correction du problème où l’animation de recul était plus faible que prévu lors du tir avec le R1895 en mode ADS.

Correction d’un problème visuel avec le mode magazine lors de la fixation d’un chargeur XXL rapide au P18C.

Correction d’un problème où les bruits de pas, de saut et d’escalade du joueur sonnaient différemment selon l’emplacement d’un autre joueur à distance.

Correction d’un problème où la seringue d’adrénaline est utilisée en premier même lorsqu’il y a d’autres éléments de boost, s’il y a une seringue d’adrénaline dans l’inventaire lors de l’utilisation du raccourci clavier de boost automatique.

Correction d’un problème où la fumée d’un BRDM endommagé avait un bord tranchant en FPP.

Correction d’un problème où le bouton de reconnexion du lobby ne fonctionnait pas après l’annulation de certaines interdictions.

Correction du problème où le réducteur de volume instantané ne fonctionnait pas pour le Lobby Ball et les Emotes.

Correction du clipping avec l’aperçu de la caisse de contrebande avec le skin progressif au niveau maximum.

Correction d’un problème où le lobby redémarrait par intermittence et les personnages n’étaient pas affichés.

Correction du problème où la direction de la caméra du personnage ne changeait pas lorsque le personnage heurtait un objet en marchant ou en courant.

Correction d’un problème où le personnage flottait dans les airs lors de l’exécution de certains mouvements dans le Lobby Ball.

Correction d’un problème où les kits de spawn personnalisés ne pouvaient pas être affichés en TDM lorsque le raccourci clavier de la carte était défini sur MAINTENIR.

Correction d’un problème où la caméra se déplaçait vers l’arrière lors de l’utilisation d’un élément de guérison ou d’amélioration sur la banquette arrière du buggy.

Correction d’un problème où l’aperçu du skin était défini sur « masquer » lors de la prévisualisation du pack d’émotes et de coupons de test de collision PCS4 dans le magasin.

Correction d’un problème où le bras du personnage s’affichait étrangement lors du changement de mode de tir du pistolet PP19 Bizon depuis la banquette arrière d’une moto ou d’un scooter.

Correction d’un problème où les SMG pouvaient être utilisés sur le siège du conducteur de motos, scooters et quads.

Correction d’un problème où un joueur pouvait être téléporté à un endroit différent, lié à un planeur motorisé détruit.

Correction d’un problème où le volume de tir pendant le temps d’attente du jeu en mode Entraînement était inférieur au volume de tir après le temps d’attente. UI/UX Correction d’un problème où le guide des touches à l’écran affiché dans le replay était gênant lors de l’utilisation d’une manette sur PC.

Correction d’un problème où la même notification s’affichait à plusieurs reprises lors de l’acquisition d’une médaille du même niveau de maîtrise.

Correction d’un problème où le module BattleStat affichait des nombres dépassant la limite maximale.

Correction d’un problème où les statistiques n’étaient pas mises à jour correctement lors de la navigation rapide dans les modes de l’écran des statistiques.

Correction d’un problème où la saisie coréenne était possible dans le titre lors de la création d’un match personnalisé lors de la première fois, mais pas impossible à partir de la deuxième tentative.

Correction d’un problème où les véhicules n’étaient pas visibles lors de la prévisualisation des skins de véhicules dans la boutique après le premier lancement du jeu.

Correction d’un problème où les médailles chicken dinners avaient des explications incorrectes.

Correction d’un problème où une icône de console s’affichait devant le surnom dans le message système lors de la réception ou du rejet d’une demande d’ami.

Correction d’un problème où, après une invitation à un groupe, si un membre du groupe entrait dans un match sans l’accepter, le joueur qui l’avait accepté ne pouvait pas annuler le matchmaking. Objets & Skins Correction d’un problème où la zone de la poitrine avait un clipping visuel lorsque vous portiez le gilet tactique PGI.S et le gilet de base LV.2,3 après avoir équipé la tenue de lapin de combat.

Correction du problème de clipping lors de l’équipement du casque d’infiltrateur de Duncan – (niveau 1) et du masque de marionnette en bois.

Correction du problème de clipping lorsqu’un personnage féminin équipe une chemise, une cravate et la plupart des types de jupes.

Correction du problème de clipping au poignet pour les personnages féminins et au niveau du ventre pour les personnages masculins, lors de l’équipement de tout type de protège-mains avec un t-shirt à manches longues.

Correction d’un problème de clipping lors du port d’un gilet tout en portant une robe moulante.

