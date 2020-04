PUBG : Les développeurs s'expriment sur les projets anti-triche et les performances

PUBG n'est malheureusement pas épargné par les tricheurs, et un nombre important est présent en jeu. Les développeurs en sont bien conscients et souhaitent les éradiquer.

Optimisation du streaming/saccades.

Optimisation du processeur graphique.

Optimisation des animations.

Améliorations pour les PC d'entrée de gamme.

Amélioration de la stabilité. Sur le court terme, correction des problèmes de plantage client.

Améliorations du réseau.

À l'instar de nombreux autres jeux de tir multijoueur, PUBG n'est malheureusement pas épargné par les tricheurs. Malheureusement pour les joueurs, les développeurs n'arrivent pas à les combattre, malgré les efforts effectués ces dernières années. Conscient de l'importance que cela représente pour la communauté, comme l'a précisé TaeSeok Jang, le producteur délégué de la version PC. Les développeurs vont donc améliorer les mesures préventives, mais aussi renforcer la surveillance des bannissements. Pour ce faire, une authentification à deux facteurs sera mise en place, alors que la réduction des vulnérabilités au piratage au sein du code est également l'une des priorités. Sur le long terme, Corporation aimerait implanter le bannissement lié à l'ID Hadware, c'est-à-dire via l'ordinateur et non le compte. Un joueur banni de cette manière ne pourra plus jouer à PUBG via l'ordinateur banni, une mesure somme toute assez préventive. Un autre problème important de PUBG a été abordé par TaeSeok Jang. Vous n'êtes surement pas sans savoir qu'il est très difficile de faire tourner correctement PUBG, et ce, même si vous êtes en possession d'une machine assez puissante. Toutes les informations peuvent être retrouvées directement sur le site officiel.