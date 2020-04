PUBG : Les développeurs partagent la feuille de route 2020 pour la version consoles

Deux ans après la première apparition d'une version console de PUBG, les développeurs continuent de travailler sans relâche pour améliorer l'expérience.

Améliorer le contrôle de la qualité pour fournir constamment des performances d’une grande stabilité.

Réduire davantage le fossé qui sépare le PC et les consoles en matière de contenu.

Effectuer des rééquilibrages spécifiques pour garantir un gameplay plus en phase avec l’environnement console.

Renforcer la détection antitriche et la défense contre les attaques DDoS.

Proposer de nouvelles et meilleures voies de communication à nos joueurs.

Le développement de la version à destination des consoles den'a pas été de tout repos, puisque de nombreux bugs sont apparus dans les mois qui ont suivi le lancement sur Xbox One (décembre 2017) et PlayStation 4 (décembre 2018). Toutefois, à force de travail et de mises à jour, les choses se sont améliorées, même si l'expérience n'est pas encore parfaite.C'est pourquoi0, partagé sur son site officiel. L'amélioration des performances, la lutte contre les tricheurs et une communication plus fluide entre joueurs et développeurs sont notamment au programme :Attendez-vous donc, dans les prochains mois,. Bien entendu, chaque changement et nouveauté sera détaillé et expliqué par les développeurs, comme ce dernier le fait depuis le lancement du battle royale. Pour ce qui est de la différence de contenu entre la version PC et console,Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives au futur de PUBG sur console directement sur le site officiel est pour rappel disponible pour la somme de 30 euros sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne faites pas encore partie des 65 millions de joueurs, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :