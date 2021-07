PUBG : « Le développement d'une nouvelle carte est une tâche difficile » - Interview

D'où vous est venue l'idée de concevoir Teago, avec des caractéristiques uniques, telles que Comeback BR ?

Pensez-vous que la fonctionnalité Self-AED change la façon de jouer sur cette carte ? Et est-il possible de la voir arriver sur d'autres cartes de PUBG ?

Pourquoi avoir choisi de revenir à une taille de 8x8 avec Teago, après avoir expérimenté des cartes plus petites ?

Êtes-vous impatients d'avoir le retour des joueurs quant à ces nouveautés ?

Quelle est la chose la plus difficile à faire en créant une nouvelle carte, qui plus est avec des caractéristiques uniques ?

Selon vous, Taego pourrait-elle devenir une carte qui sera vite aimée par les joueurs ? À quel type de joueurs convient-elle le mieux ?

Après des essais sur des cartes plus petites telles que Karakin, Paramo ou encore Heaven,En plus de retrouver une carte avec un grand champ de bataille, les développeurs ont fait le choix d'implanter des fonctionnalités inédites et pour le moins originales, avec le comeback et la possibilité de s'autoréanimer.Nous avons eu l'opportunité d'échanger avec l'un des hommes forts de Krafton,, mais aussi pourquoi avoir proposé ces changements.Des caractéristiques comme le Comeback BR et le Self-AED ont fait l'objet de nombreuses discussions lors de nos réunions. Nous avons également reçu des commentaires de joueurs qui étaient frustrés d'être tués tôt dans les parties, et c'est grâce à ces commentaires que nous avons eu l'idée de ces nouvelles fonctionnalités.Je ne pense pas que la fonction Self-AED incitera les joueurs à se battre davantage. Ce n'est pas notre intention. Nous voulons réduire la peur du combat à moyenne et longue distance, et nous pensons que cela pourrait avoir un impact positif sur le gameplay. Nous allons continuer à travailler sur cette fonctionnalité et à l'améliorer, puis nous envisagerons de l'étendre à d'autres cartes.L'intention derrière le développement de petites cartes était d'expérimenter différentes choses. Nous voulions développer rapidement de nouvelles fonctionnalités et les tester. Cependant, en tant que joueur de PUBG, l'exploration de cartes plus grandes comme Erangel m'a manqué et les différentes intrigues que les cartes plus grandes permettent de créer m'ont manqué.Nous sommes toujours impatients d'avoir un retour d'information et nous gardons un œil sur le sentiment que suscitent ces fonctionnalités.Le développement d'une nouvelle carte est une tâche difficile et cela devient encore plus difficile si de nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, car nous devons prendre en compte de nombreux éléments. Déterminer si le nouveau gameplay ajoute de la variété et du plaisir à la carte est la chose la plus difficile à faire.Bien sûr ! Lorsque nous développons une nouvelle carte, nous pensons toujours qu'elle sera aimée par les joueurs [Sourire].Enfin, nous avons demandé si Kiki, la prochaine grande carte à paraître cette année, allait elle aussi changer la façon de jouer à PUBG avec quelques fonctionnalités inédites, mais Taehyun Kim s'est montré peu loquace à ce sujet, bien qu'elle « présentera un environnement diversifié que les joueurs de type explorateur vont particulièrement apprécier. ». Nous en saurons très vite un peu plus à son sujet.