PUBG lance un système anti-triche communautaire pour combattre les cheaters

Faire équipe avec un ou des joueurs qui ne font pas partie du duo ou de la squad.

Propos discriminatoires ou comportement toxique.

Exploitation de bugs.

Pseudo inapproprié.

Teamkill.

Stream snipe.

Depuis le lancement de PUBG en mars 2017, les joueurs ont dû faire face à de nombreux tricheurs, malgré les fonctionnalités mises en place par PUBG Corporation. Il n'est pas rare aujourd'hui d'en rencontrer un, ruinant totalement votre partie découlant sur un sentiment de frustration. Une multitude de joueurs ont délaissé ce battle royale à cause de ce problème récurrent, qui gangrène les parties, quel que soit le niveau.Pour lutter contre ce fléau, et après avoir mis en place de nombreux systèmes,. Disponible pour les régions NA et EMEA, les joueurs auront la possibilité d'envoyer des rapports de triche via Discord , afin que ceux-ci soient étudiés par la communauté. Les rapports ayant un grand nombre de votes indiquant une suspicion de triche seront par la suite vérifiés par les développeurs pour bannir le joueur si la triche est avérée.Nous apprenons que. Outre l'utilisation d'un cheat, voici les comportements qui peuvent être sanctionnés via PUBG Shield :Pour reporter un joueur de cette manière, il faut préciser le type d'infraction, le pseudo en jeu, la plateforme avec une image ou une vidéo de ce qui est reproché. Bien évidemment, il est toujours possible d'utiliser le signalement in-game.