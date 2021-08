PUBG lance son mode zombie dans PUBG Labs

Mode Zombie Survival dans PUBG

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Les développeurs decontinuent d'expérimenter viaAprès les courses de voitures et le football, nous revenons à un aspect plus survival, avec l'arrivée des zombies. Dans «» nous retrouvons quelque chose d'assez simple et basique,. Il faudra, lesquels seront de plus en plus nombreux et agressifs au fil du temps.Le principe est très simple.. Si l'escouade survit, vous allez pouvoir passer à la suivante. Pour remporter la partie, il va falloir venir à bout des 10 phases, ce qui ne sera pas une chose aisée. 20 secondes de calme vous sont données entre chaque vague. Si vous êtes mort durant une phase, vous ne reviendrez seulement que lors de la suivante, et laisserez donc votre équipe un peu plus vulnérable.Pour que l'expérience soit un peu plus compliquée,Qui plus est, vous n'aurez pas la possibilité de choisir vos armes dès le début de la partie, et. Ainsi, lors de la première manche, vous aurez un votre possession un Deagle avec 60 balles, un sac de niveau 3 et une grenade explosive. Le tout sera jouable en TPP ou FPP, uniquement en squad.Si levous intéresse, sachez qu'il sera jouable sur PC du 4 au 16 août, alors que sur consoles les tests auront lieu du 12 au 23. Si le retour des joueurs est positif, il se peut que ce mode soit intégré de manière permanente par la suite.