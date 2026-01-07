PUBG lance sa mise à jour 39.2 avec pas mal de contenu

L'hiver s'installe durablement sur PUBG avec la mise à jour 39.2. Krafton intensifie l'expérience sur Erangel: Subzero avec des tempêtes aveuglantes et des crashs de satellites mortels. Découvrez les nouveaux outils tactiques qui vont changer votre façon de survivre dans ce battle royale légendaire.

Le chaos climatique redéfinit la survie

Les satellites, une menace venue du ciel





De nouveaux jouets pour les stratèges

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L'hiver n'a jamais été aussi rude pour les vétérans du Battle Royale. Avec le déploiement de la mise à jour 39.2,. Disponible dès maintenant sur PC et attendue pour le 15 janvier sur consoles, cette mise à jour repousse les limites de la survie en milieu hostile. Si vous pensiez connaître Erangel par cœur, la version étendue de Subzero risque de vous surprendre par sa brutalité climatique et ses nouvelles mécaniques de risque-récompense.Erangel: Subzero, introduite initialement en décembre, passe à la vitesse supérieure.. Désormais, les joueurs devront composer avec des blizzards beaucoup plus violents et des effets de « voile blanc » qui réduisent drastiquement la visibilité.Ces tempêtes ne sont pas simplement cosmétiques, elles modifient la ligne de mire et obligent les escouades à repenser leurs déplacements, augmentant la tension inhérente aux parties normales comme classées.La modification la plus spectaculaire concerne sans doute la disparition de la traditionnelle zone rouge sur cette carte, remplacée par une nouvelle zone spéciale appelée le Satellite Crash. Concrètement,. L'événement est annoncé par un message d'avertissement, laissant peu de temps pour réagir.Ces zones d'impact sont particulièrement dangereuses. Les débris infligent des dégâts directs, mais génèrent également des sphères de zone bleue qui appliquent un effet de gel. Cependant, le jeu en vaut la chandelle. C'est uniquement dans ces cratères fumants que les joueurs pourront récupérer les nouveaux équipements exclusifs de cette mise à jour.Pour contrer ces conditions dantesques, deux objets majeurs font leur apparition via les débris de satellites.. Elle offre une immunité contre les dégâts de la zone bleue et les effets de gel, sa durabilité diminuant à mesure qu'elle absorbe les chocs thermiques. Le second objet est plus offensif :« Placer une bombe Frost Zone au sol déclenchera un court avertissement sonore avant de créer une zone bleue qui s'étend sur un rayon de 20 mètres. Quiconque est pris à l'intérieur subira un effet de gel et prendra 14 points de dégâts par seconde » explique le studio.Fait intéressant pour les joueurs créatifs,, semant le chaos dans les lignes ennemies.Au-delà des frimas d'Erangel,. L'apparition des objets a été rééquilibrée pour assurer une meilleure cohérence du pillage, avec une augmentation notable des armes et accessoires dans les salles secrètes, au détriment des bateaux gonflables qui se feront plus rares.Enfin, sur le plan technique, la version PC renforce sa sécurité. Un système de mot de passe secondaire remplace désormais la vérification par SMS pour l'accès au mode classé, une mesure visant à lutter plus efficacement contre la triche et à protéger les comptes des utilisateurs. Tout cela est d'ores et déjà disponible sur PC, tandis que ce contenu arrivera le 15 janvier sur consoles.