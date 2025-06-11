PUBG lance sa mise à jour 36.1

PUBG Mobile : Codes d'échange (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur PUBG Mobile, vous permettant de récupérer de nombreux bonus pour personnaliser vos armes et personnages.
Patch notes 36.1 de PUBG
Mises à jour du gameplay
Les fonctionnalités et les objets suivants ont été ajoutés au mode Compétitif.
- Historique des matchs
- IU du chrono de dégoupillage des objets à lancer
- Système de rappel
- Zone rouge
- La possibilité d'appeler un BRDM-2 avec un pistolet de détresse
- Paquetage tactique, équipement d'ambulancier, kit de réparation tout-en-un, bateau gonflable, C4, pistolet à tyrolienne
- Les mises à jour ci-dessus ne s'appliquent pas au mode Partie personnalisée - Esports.
Refonte des paliers
- Les paliers Cristal et Survivant ont été ajoutés.
- Le nombre de divisions par palier a été réduit de 5 à 4.
- Les critères de promotion pour le palier Survivant sont les suivants :
- Le nombre de RP en direct et de RP figurant dans le classement doit être d'au moins 3 700.
- Les joueurs doivent également se classer parmi les meilleurs joueurs désignés pour leur région.
- Le nombre spécifique d'emplacements pour le palier Survivant par région est indiqué dans le tableau ci-dessous. Ces données peuvent évoluer selon les conditions de matchmaking.
- La protection de classement ne s'applique pas au palier Survivant.
- Même si un joueur est promu au palier Survivant en se classant parmi les meilleurs joueurs après une mise à jour du classement, ce joueur sera immédiatement rétrogradé au palier Maître si ses RP en direct chutent sous 3 700.
- Si les RP en direct du joueur reviennent à 3 700 (ou plus) avant la prochaine mise à jour du classement, ce joueur sera de nouveau promu au palier Survivant.
Récompenses de palier et visibilité des paliers
- Au début d'une nouvelle saison, les joueurs verront une fenêtre popup leur indiquant les récompenses de palier qu'ils ont gagnées en fonction de leur palier lors de la saison précédente.
- Le skin de parachute compétitif est désormais une récompense de palier réservée aux joueurs qui ont atteint le palier Or (ou supérieur).
- Vous pouvez désormais voir directement dans le lobby votre palier actuel, ainsi que votre palier le plus élevé de la saison précédente.
- Pour accéder à ces informations, veuillez activer l'option « Afficher le palier compétitif dans le menu principal » sur la page Récompenses compétitives - Récompenses classement.
Récompenses de points de classementNous avons amélioré les récompenses de points de classement en nous appuyant sur les commentaires des joueurs.
- La méthode de récupération des récompenses a été modifiée : la livraison automatique est passée à la collecte manuelle. À partir de la saison 36, vous pourrez récupérer vos points de récompense de jeu classé depuis la page « Récompenses classées - Points de récompense de jeu classé ».
- Les récompenses ajoutées, attribuées tous les 200 points après 1 600, continueront d'être distribuées automatiquement.
- Les récompenses non réclamées expireront à la fin de la saison.
Ajout du mode Duo pour toutes les régions, retrait du mode Solo dans la région AS.
- Le mode Duo sera ajouté à toutes les régions.
- (PC) Le FPP Duo ne sera disponible que dans les régions EU et RU.
- Le TPP Duo ne sera disponible que dans la région EU.
- (Console) le mode Duo ne sera ajouté qu'aux régions EU et NA.
- Le mode Solo sera retiré de la région AS.
Unification des RP
- Les paliers compétitifs et les RP seront unifiés dans les différents types de groupes (Duo/Escouade) et perspectives (FPP/TPP).
- Avec ce changement, les RP de tous les joueurs seront réinitialisés à 1 500 au début de la saison 36.
Système de RP
- La fourchette de gains/pertes de RP dans les parties compétitives a été ajustée de la manière suivante : -44 ~ +44.
- Les pénalités pour les suicides et les éliminations de coéquipiers seront désormais directement déduites des RP, au lieu d'être imputées au nombre d'éliminations.
Gunplay
AUG
- Dégâts : 41 → 40
- La visée perturbée a été réduite d'environ 50 %.
VSS
- Dégâts : 43 → 45
- Vitesse de projectile : 330 m/s → 430 m/s
- Les intervalles de calibrage ont été changés de 25 m à 100 m, avec la distance max de calibrage augmentée à 300 m.
- Cette approche simplifie les étapes du calibrage et confère des ajustements plus rapides pendant le combat.
- La diminution des dégâts commence maintenant à 50 m au lieu de 0 m.
Frein de bouche
- Contrôle du recul vertical +8 % → +10 %
Changements relatifs aux apparitions
- Les armes suivantes apparaîtront désormais dans le monde sur toutes les cartes.
- VSS
- Mini 14
- Canon scié
- SCAR-L
- S12K
- Vector
- Les armes suivantes apparaîtront désormais dans le monde sur leurs cartes respectives :
- Win94 - Karakin
- G36C - Vikendi
- QBU - Sanhok
- DP-28 - Paramo
- PP-19 Bizon - Erangel
- Mosin Nagant - Deston
Labs Gunplay : Rééquilibrage du DMRDans la mise à jour 36.1, vous pourrez découvrir les futurs changements d'équilibrage du DMR, et ce, d'abord en mode Arcade. À ce propos, nous organiserons ultérieurement un sondage pour que vous puissiez faire part de vos commentaires après avoir essayé les changements. Nous sommes impatients de connaître vos avis !
Planning (heure de Paris)
- PC
- 18 juin à 9 h - 2 juillet à 9 h
- Console
- 26 juin à 9 h - 10 juillet à 9 h
Détails
- Mode : Battle Royale intense
- Point de vue : TPP uniquement
- Type de groupe : Escouade uniquement
- Le taux d'apparition des DMR dans les caisses aléatoires de DMR/fusil de précision a été augmenté.
DMR
- Cette édition du Labs Gunplay a pour objectif de peaufiner l'équilibre des armes de type DMR.
- Réduction des dégâts des DMR d'environ 12 %.
- Réduction de la cadence de tir des DMR d'environ 45 % hormis pour le Dragunov et le Mk14.
Jouabilité
Zone rouge
- La taille et le nombre d'explosions diminueront progressivement à chaque création de la zone rouge.
- Sur Sanhok, où la fonctionnalité est déjà appliquée, la taille de la zone rouge restera la même.
Actions à bord de véhiculesDivers changements ont été apportés pour améliorer la cohérence entre les différentes actions liées aux véhicules.
- Les objets à lancer peuvent désormais être utilisés depuis le siège du conducteur, tous véhicules confondus.
- Les lancers sont limités à une direction fixe.
- L'IU du chrono de dégoupillage des objets à lancer n'est pas disponible.
- Dans certaines situations, l'action de lancer peut être annulée.
- Lorsque vous lancez des armes depuis un véhicule en mouvement, la vitesse de déplacement de celui-ci influe désormais sur la distance de lancer.
- Dans les embarcations, les armes de poing sont désormais utilisables depuis le siège du conducteur.
- Le pistolet de détresse, le pistolet à tyrolienne et le M79 ne peuvent pas être utilisés.
- Pour le bateau gonflable, les armes de poing ne sont pas utilisables tant que l'embarcation est en mouvement.
- Dans les véhicules suivants, il est maintenant possible de lancer des armes de mêlée depuis le siège du conducteur :
- Moto, scooter, motoneige, quad, aquarail, moto enduro, VTT
- Désormais, sur les véhicules suivants, les attaques et les lancers d'armes de mêlée sont également possibles depuis des places autres que le siège du conducteur :
- Moto, scooter, motoneige, quad, aquarail
Affectations des touches (Console)
- De nouvelles affectations des touches ont été ajoutées pour les actions du conducteur :
- Conducteur - Recharger / Lancer
- Conducteur / S'équiper / Changer d'objets à lancer
- Conducteur - Changer d'arme secondaire / de mêlée
- Dans le préréglage de type C des touches manette, les commandes liées au conducteur pour les véhicules ont été mises à jour afin de correspondre à celles des types A et B.
- L'affectation des touches assignée aux BMD lorsque vous occupez le siège du conducteur a été modifiée de Activer/désactiver la musique du véhicule à Conducteur - S'équiper / Changer d'objets à lancer
- L'affectation des touches pour l'activation/la désactivation de la musique de véhicule a été réassignée à LB + BMD droit.
- En raison de ces mises à jour, certaines affectations des touches dans la section Préréglage des touches manettes - Personnalisé peuvent ne pas s'appliquer correctement.
- Vous pourrez paramétrer vos commandes normalement en réinitialisant votre préréglage personnalisé et en sélectionnant l'un des préréglages par défaut (type A-C).
DiversLa vitesse max de la marche arrière pour la plupart des véhicules a été réduite.
- Les véhicules concernés sont les suivants :
- UAZ, pickup, Zima, Blanc, UAZ Pillar, Rony, Mirado, voiture de Pillar Security, Coupé Pony, Coupé RB, Porter, camion-restaurant, van, buggy, quad
Monde
Vikendi
- Les distributeurs automatiques et les jarres destructibles ont été ajoutés.
- S'applique en modes Partie normale et Compétitif.
Arcade
Team Deathmatch
- La carte Suburbia, dont le taux d'abandon est élevé, a été retirée.
- Les probabilités de sélection des cartes ont été légèrement réajustées.
Battle Royale IntenseEn nous appuyant sur les taux d'utilisation et les préférences des joueurs pour les objets dans chaque largage de ravitaillement, nous avons apporté quelques modifications à leurs Loadouts.
- Les largages de ravitaillement rouges contiennent désormais le Panzerfaust et le mortier, alors que les modules ont été retirés.
- Les largages de ravitaillement jaunes contiennent désormais le kit de réparation tout-en-un.
Matchmaking
(Console) Équipe même langueLa fonctionnalité « Équipe même langue » sera disponible pour les plateformes consoles à partir de la mise à jour 36.1.
- Dans les modes Duo et Escouade, activez l'option « Équipe même langue » située au-dessus de l'onglet Sélectionner le mode de jeu dans l'onglet Jouer - Normal. Vous serez ainsi associé à des coéquipiers qui utilisent la même langue que le chef du groupe.
- S'applique en mode Partie normale
- Indisponible pour la carte en vedette ou le mode Casual.
AtelierDe nouveaux ensembles d'objets ont été ajoutés au coffre du chasseur et au coffre de l'archiviste.
- Garderie canine
Artisanat spécialVoici les Chromes et les skins d'armes progressifs du Marché noir qu'il est possible de fabriquer uniquement par le biais de l'Artisanat spécial à l'Atelier ! Pour tous les détails, consultez la future annonce Marché noir de 2025 dès sa publication.
Artisanat spécial - Date de fermeture (heure de Paris)L'onglet Artisanat spécial - Marché Noir de 2025 sera accessible uniquement aux dates suivantes (heure de Paris). Pensez à utiliser tous vos jetons avant la date de clôture !
- PC
- 14 juillet à 2 h
- Console
- 22 juillet à 2 h
Divers
- La page Vue d'ensemble - Atelier a fait l'objet d'une refonte.
- En artisanat standard, le nombre max d'objets que vous pouvez désassembler simultanément a été augmenté de 10 à 50.
- Par conséquent, la fonctionnalité Sélectionner doublons permet désormais de sélectionner jusqu'à 50 objets en même temps.
- Un nouveau bouton « Sélectionner dans l'ordre » a été ajouté sur la page Désassembler.
- Cliquer dessus sélectionnera automatiquement jusqu'à 50 objets dans l'ordre, à l'exclusion des dossiers d'informations.
- Un message d'avertissement s'affichera désormais si des objets de désassemblage spécial sont inclus pendant un désassemblage standard.
- La fenêtre pop-up d'avertissement pour le désassemblage d'objets Élite ou de palier plus élevé s'affichera désormais pour tout objet de palier Épique ou supérieur.
- Ce changement s'applique également à la Planque.
- (PC) Dans l'onglet Atelier - Artisanat standard - Artisanat, si vous avez sélectionné Convertir ou Désassembler, cliquer de nouveau sur l'onglet Artisanat vous ramènera désormais à l'écran d'artisanat.
Pass Artisan
Le Pass Artisan est de retour. Au programme : encore plus de récompenses exceptionnelles et d'événements fantastiques pour la folie des emplettes du mois ! Découvrez toutes les infos dans l'annonce Marché noir de 2025 !
Nouvelle fonctionnalité : sélection de la deviseComme nous l'avons annoncé dans la Feuille de route 2025, nous inaugurons la fonctionnalité de sélection de la devise, qui vous permet de choisir entre les G-Coin et les PB lorsque vous achetez certains objets à la boutique. Veuillez noter que les achats effectués avec BP via la fonction de sélection de devise ne sont pas éligibles au remboursement.
De nouvelles missions de ravitaillement hebdomadaire viendront étoffer le centre d'événements, où les joueurs peuvent accomplir toute une variété de missions hebdomadaires pour gagner des points à échanger contre des PB.
- Vous pouvez gagner jusqu'à 23 000 PB au total chaque semaine.
- Les missions et les récompenses se réinitialisent tous les mercredis à 4 h (heure de Paris).
- Il n'est possible d'accomplir les missions et de recevoir chaque récompense qu'une seule fois par semaine.
Récompenses de points d'ArcadeLes récompenses de points d'Arcade ont également été améliorées.
- 300 points d'Arcade
- Coupon de contrebande (x2) → (x10)
- 600 points d'Arcade
- Coupon de contrebande (x3) → (x10)
- 1 500 points d'Arcade
- Coupon de contrebande (x5) → (x10)
Planque
- À partir de la mise à jour 36.1, lorsque vous utiliserez des coupons de contrebande pour acheter des caisses de contrebande, vous recevrez 10 unités de ferraille par transaction, soit la même quantité obtenue lors d'un achat avec des G-Coin.
Partie personnalisée
- L'IU Assistance a été ajouté à Partie personnalisée - Mode normal, mode Esports et Battle Royale Intense.
PersonnaliserEn nous basant sur les commentaires de nombreux joueurs, nous avons apporté des améliorations à diverses fonctionnalités de personnalisation.
- De nouvelles options de filtre et de tri ont été ajoutées pour vous aider à trouver plus facilement les objets que vous possédez. Ces fonctionnalités sont désormais disponibles sur les pages Personnaliser - Personnage - Garde-robe et Personnaliser - Armes.
- Les mêmes fonctionnalités sont également disponibles sur les pages Atelier - Artisanat standard - Fabriquer et Planque - Recycler.
- Vous pouvez désormais échanger des objets de palier Événement contre 1 PB.
Paramètres
- L'option « Masquer les noms dans le killfeed » sous Paramètres - Gameplay - Interface a été renommée en « Masquer les pseudos des joueurs ».
- Après activation de cette option :
- Le pseudo du joueur éliminé ne s'affichera plus lors du pillage de sa caisse de joueur.
- Les pseudos des joueurs d'autres escouades ne seront pas affichés lorsque vous passerez en mode spectateur après l'élimination de toute votre équipe.
- Les pseudos affichés sur la carte du monde et au-dessus de la tête des personnages seront également masqués.
- En raison du changement de nom de l'option, le paramètre a été réinitialisé et réglé sur Désactivé.
Expérience utilisateur / Interface utilisateur
- Les noms des objets liés au contenu bonus du Coffre de Survivant ont été normalisés.
Performances
- Amélioration de la stabilité autour des zones du ferry d'Erangel, ainsi que du téléphérique et du train de Vikendi pour garantir un gameplay fluide.
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