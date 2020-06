Une nouvelle mise à jour est disponible pour PUBG, laquelle ajoute le C4, et modifie les véhicules et certains lieux de Vikendi.

Détail de la mise à jour 7.3 Équilibre des véhicules dans la saison 7 Ne nous voilons pas la face : sur le champ de bataille, les véhicules font la pluie et le beau temps, mais force est d’admettre que les joueurs ne sont pas sans éprouver une certaine frustration lorsqu'ils trépassent instantanément quand leur véhicule explose. Avec ce correctif, notre objectif est de rendre plus réaliste la manière dont les véhicules subissent des dégâts, et de donner ainsi aux joueurs la possibilité de sortir du véhicule avant que celui-ci n’explose.



Changements apportés aux mécaniques des explosions



Les véhicules n’explosent plus instantanément à 0 PV. Les moteurs sont désormais neutralisés et prennent feu. Ils brûlent alors pendant 5 secondes avant d’exploser.

Les véhicules peuvent toujours exploser instantanément s’ils subissent d’importants dégâts radiaux (par exemple, via les zones rouges, le C4, etc.).

Les véhicules qui explosent sont désormais soumis à une vélocité linéaire et angulaire, et non linéaire uniquement (lorsqu’ils exploseront, les véhicules sembleront désormais moins statiques).

En outre, les véhicules ne subiront plus de dégâts de collision supplémentaires quand ils feront un tonneau.

Changements apportés aux dégâts La plupart des véhicules disposent désormais de plusieurs zones de dégâts qui influent différemment sur les multiplicateurs de dommages. Les véhicules suivants sont concernés : Buggy, Dacia, UAZ, Mirado, Pickup, Rony et Zima. Les dégâts infligés aux autres véhicules restent inchangés, quelle que soit la zone touchée

Zones de dégâts : Moteur – 100 % de dégâts Zone du moteur, généralement située à l’avant Carrosserie – 75 % de dégâts Portières avant et arrière, parties arrière et latérales de la carrosserie Toit – 50 % de dégâts Panneau du toit, montants du toit, sièges, rétroviseurs

Amélioration du blindage des bateaux Les bateaux disposent désormais d’une réduction de dégâts statique de 5 Nouvel objet jetable : C4

Nouvel outil tout aussi intéressant que puissant, le C4 offre au joueur de nouvelles possibilités stratégiques pour déloger les adversaires un brin timorés. Avec un gigantesque rayon d’action de 25 mètres, et des dégâts dévastateurs qu’il n’est pas toujours possible d’éviter, même en se mettant à couvert, un bon conseil : prenez la fuite à toutes jambes lorsque vous entendez le bip-bip funeste de cette brique explosive. Petite remarque au sujet du C4 : nous ne voulons pas en faire un énième objet jetable. Sa portée effective est certes relativement faible, mais elle permet non seulement de couper l’ennemi dans son élan (histoire de l’empêcher d’entrer dans un bâtiment ou d’accéder à une nouvelle zone), mais également de déloger des adversaires qui se sont retranchés en lieu sûr. Le C4 commence à émettre des bips et explose automatiquement 16 secondes après avoir été lancé. Il est impossible de neutraliser l’explosion ou de l’activer plus tôt. Toute brique de C4 est équipée d’une LED d’avertissement et émet des bips d’intensité croissante, parfaitement audibles au sein de la zone de déflagration. Vous serez ainsi averti qu’une explosion est imminente.

Le C4 adhère à la plupart des surfaces (véhicules y compris) Il n’adhère pas aux joueurs.

La portée effective de l’explosion est de 25 mètres, avec une létalité de 100 % dans les 15 mètres. Les dégâts sont également déployés verticalement, mais sur une plus faible distance (avec un rayon de létalité verticale de 12,5 mètres). L’onde de choc générée par l’explosion est tellement puissante qu’elle endommage tous les ennemis se trouvant au sein de son rayon d’action, et ce, même s’ils se sont mis à couvert.

En raison du poids du C4, vous ne pouvez pas le lancer loin ni en porter un grand nombre.

Il est possible d’en obtenir sous forme de butin dans le monde et dans les caisses de ravitaillement sur Erangel, Miramar, Vikendi et Sanhok. Le C4 sera ajouté au mode entraînement à une date ultérieure.

Bonne chance, et gare aux explosions inopinées !



Piège à pointes Les pièges à pointes ne se sont pas avérés aussi efficaces que nous l’avions espéré. Par conséquent, nous avons augmenté leur longueur de 50 % pour que les goulots d’étranglement piégés soient encore plus difficiles à franchir. Augmentation de 50 % de la longueur des pièges à pointes. Fonction de suivi du parachute

Ajout de la fonction de suivi du parachute pour que les coéquipiers puissent se poser tous ensemble au même endroit.

Cette fonction a temporairement été retirée après son ajout lors de la mise à jour 6.2, en raison de problèmes techniques qui ont depuis été réglés. Pendant le compte à rebours précédant la partie, l’interface de suivi sera affichée en bas à gauche de l’écran.

Ouvrez la carte pour sélectionner un coéquipier à suivre.

Vous pouvez sélectionner un coéquipier jusqu’à ce que vous sortiez de l’avion.

Après avoir sélectionné le coéquipier que vous souhaitez suivre, vous pouvez annuler cette action depuis l’écran de la carte, ou en maintenant F lorsque vous êtes dans l’avion, ou encore en suivant activement un autre joueur après déploiement de votre parachute.

Si vous êtes bloqué par un obstacle (relief ou objet), votre suivi sera automatiquement annulé.

Une nouvelle icône a été ajoutée pour que l’option « Désactiver Suivre » soit plus voyante. Volet eSport

Le nouveau menu, disponible jusqu'en juillet, inclura une vue d’ensemble, les classements, ainsi que le prochain Pick’Em Challenge. Alors, pensez à y jeter régulièrement un coup d’œil pour découvrir ce qui se passe dans le monde du PCS 1 et de PUBG eSports ! Analyse des menus Vue d’ensemble : présentation du PCS 1 et du Pick’Em Challenge, avec le programme des matchs de la compétition. Équipes : toutes les équipes participantes et leurs membres figurent ici, ainsi que les statistiques de chaque joueur, mises à jour quotidiennement. Cliquez sur les régions et les équipes pour obtenir plus d’infos. Classements : classements actualisés, avec un affichage par région (APAC, Asie, Amérique du Nord et Europe). Pick’Em Challenge : page d’événement pour le Pick’Em Challenge du PCS, où vous pouvez voter pour le concurrent qui, selon vous, décrochera la victoire. Vous trouverez ici toutes les informations sur la manière de participer. Il ne vous restera plus qu’à tenter votre chance et essayer de débloquer des récompenses exclusives. Peu de temps avant le lancement, nous publierons une annonce avec plus de renseignements.

Vous voulez en savoir plus ? Consultez l’annonce de l’événement PCS ici.

Restez à l’affût d’une autre annonce qui comportera toutes les infos nécessaires au sujet du Pick’Em Challenge.



Pour toute info sur PUBG eSports, faites un saut du côté de pubgesports.com, ou tirez sur le logo PCS 1 dans le volet eSport pour vous rendre directement sur place lorsque vous êtes dans le jeu.



Vikendi Amélioration du système ferroviaire



Nous sommes très heureux que la refonte de Vikendi déchaîne les passions.



Pour que le système ferroviaire soit davantage au centre de toutes les attentions, nous avons ajouté une ligne, des arrêts, ainsi que des améliorations visuelles et audio pour vous avertir de l’arrivée et du départ des trains. Nous avons ajouté quelques DMR et apporté des changements aux décors pour parachever la saison.



Ajout d’une nouvelle ligne ferroviaire. Vers le centre de la carte, nous avons ajouté une autre ligne ferroviaire qui s’étend verticalement pour optimiser l’interconnexion du système et faciliter les déplacements aux quatre coins de la carte.

Améliorations des lignes existantes. Nous nous sommes consacrés aux itinéraires plus longs : nous avons donc rallongé les lignes ferroviaires pour aider les joueurs à couvrir des distances plus importantes sans devoir changer de trains à tire-larigot.

Gares et signaux Les trains passeront désormais par deux gares avant de changer de direction. Vous disposerez ainsi de plus de temps pour rattraper votre train et bondir à bord. De nouveaux feux clignotants, ainsi que des sons uniques vous alerteront désormais de l’arrivée et du départ des trains.

Abris supplémentaires Ajout d’arbres et de rochers (pour vous mettre à couvert) dans les villes et les régions où il en manquait. Dinoland Des geysers artificiels ont été ajoutés à Dinoland. Équilibre du butin Augmentation légère des apparitions de DMR. Interface utilisateur/expérience utilisateur Les statistiques de débogage du réseau ont été légèrement déplacées.

Le message pop-up du système a été amélioré pour s’afficher de manière plus fluide.

L’icône du Tommy Gun a été mise à jour pour représenter l’arme de manière plus précise.

Les logos pour la lunette de visée 6x et les canons de fusil ont été changés Données de statistiques du réseau Une nouvelle option de collecte des données de statistiques du réseau a été ajoutée pour faciliter le dépannage de certains problèmes réseau et envoyer des données pertinentes à PUBG. Cette option est DÉSATIVÉE par défaut.

Performances Diminutions des occurrences de saccades de l’animation, susceptibles de se produire lors du premier accès à l’inventaire dans le jeu. Pass Survivant : Cold Front Le Pass Survivant : Cold Front touche à sa fin, alors terminez vos missions, débloquez des récompenses et envoyez les coupons qu’il vous reste. La piste de la troisième mission de saison est désormais disponible.

Le Pass Survivant : Cold Front se termine le 15 juillet à 2 h 00 (heure de Paris). Une fois cette date passée, les achats du Pass Premium ne seront plus disponibles, et vous ne pourrez plus activer les coupons de gain de niveaux.

Période de grâce Depuis le 15 juillet 2 h 00 jusqu’à la maintenance du 22 juillet, les joueurs pourront accéder à la page de résultats pour y récupérer les récompenses en souffrance. La boutique de coupons est disponible jusqu’à la fin de la période de grâce (tout coupon qu’il vous reste y sera accepté).

Boutique de coupons Il est possible de dépenser des coupons dans la boutique de coupons jusqu’à la maintenance du 22 juillet. Les coupons inutilisés ne seront PLUS disponibles après la maintenance du 22 juillet.

Mode Compétitif De nombreux joueurs se demandent quelles récompenses seront disponibles à la fin de la saison. Nous fournirons plus d’informations sur les prix en jeu lorsque la saison touchera à sa fin. La fin de la saison compétitive actuelle coïncidera avec le début de la maintenance du 22 juillet. Une nouvelle saison débutera immédiatement à la fin de la maintenance. Une semaine avant la conclusion des hostilités, un compte à rebours s’affichera sur l’écran de menu principal du mode Compétitif pour que vous puissiez rapidement vous informer du temps qu’il reste.

Récompenses compétitives Les récompenses compétitives de la saison 7 seront distribuées la première fois qu’un joueur se connectera au jeu après le lancement de la saison 8. Les récompenses compétitives de la saison 7 sont déterminées par le niveau de classement le plus élevé du joueur à la fin de la saison 7, quelle que soit sa file d’attente. Les joueurs figurant dans les classements Top 500 à la fin de la saison recevront des récompenses bonus.

Dans les notes de patch précédentes, nous vous avons expliqué les différences entre le mode normal et le mode classé. Cependant, ces points n’avaient pas été précisés Le M249 et le DBS ne sont pas générés en mode classé

Le piège à pointes n’est également pas généré en mode classé Match personnalisé Amélioration de l’interface d’observation Système spectateur (combat) auto (Ctrl + Z) Utilisez la touche raccourci pour activer le mode spectateur et suivre les scènes de combat des joueurs par priorité. Inutilisable en caméra libre ou caméra de suivi.

Basculer sur la perspective de l’agresseur (Ctrl + X) Utilisable pendant le système spectateur auto. Bascule sur l’agresseur le plus récent qui a attaqué le joueur que vous observez. Peut être activé pendant l’utilisation de la caméra libre ou de la caméra de suivi.

Nouveaux effets visuels des objets Maintenant, un nouvel effet visuel s’affiche lorsque vous observez un joueur qui utilise un objet jetable ou un objet de soins.

Augmentation de la visibilité des couleurs des équipes La visibilité de l’I.U. des couleurs des équipes a été améliorée. Avec l’ombre qui a été ajoutée, les couleurs des équipes peuvent sembler légèrement plus sombres qu’auparavant.

Refonte de la liste des parties personnalisées



Les matchs de tous les modes de jeu sont désormais affichés sur une seule et même page (c.-à-d. la page où figure la liste des parties personnalisées). Skins et articles





Nouveaux objets Maillot de bain 1 SET ÉTÉ QUADRILLÉ (incluant l’emote Danse de la victoire 20) SET FOUGÈRE RÉTRO Bikini d’été (noir)

Maillot de bain 2 SET D’ÉTÉ À POIS SET D’ÉTÉ RÉTRO

PCS1 2020 SET COMBAT PCS1 SET VÊTEMENTS PCS1 Skin d’arme – 3 objets Emote – 1 objet

Emotes Utilisez votre cerveau Mettez les gaz Danse de la victoire 17 Danse de la victoire 18

Période de vente Maillots de bain 1 : 01/07 – 26/08 Maillots de bain 2 : 15/07 – 26/08 ESport PCS 1 : 17/06 – 02/07 Emotes – 4 objets : 24/06/2020

Correction de bugs Gameplay Correction d’un problème où le curseur de la souris restait sur l’écran pendant le War Mode

Correction d’un problème où les armes traversaient le dos des joueurs alors qu’ils étaient passagers dans un véhicule

Correction du problème avec les bateaux/aquarails se soulevant bizarrement lorsqu’ils étaient touchés par un objet jetable.

Correction d’un problème qui empêchait de se pencher / décaler en étant accroupi et en utilisant un consommable

Correction d’un problème où l’apparence des compensateurs AR et DMR était échangée lorsqu’ils étaient attachés au MK14 / SKS Interface utilisateur/expérience utilisateur Correction du problème qui affichait le mauvais message système lors du refus d’une invitation de groupe

Correction d’un problème avec la fonction suivi du parachute et l’interface utilisateur qui n’affichait pas les raccourcis clavier du joueur dans certaines situations

Correction d’un problème de traduction avec le Mirado dans l’onglet dernier match

Correction du message système anormal dans certaines langues. Skins et articles Correction d’un problème visuel avec les bandelettes titre PGI

Correction du problème avec les doigts du personnage lorsqu’il équipait le skin « La chaîne » dans l’écran de personnalisation des personnages.

Correction d’un problème où la caméra n’était pas verrouillée sur l’écran d’aperçu pour les skins d’armes et les caisses d’objets

Correction d’un problème visuel avec les shorts taille haute Système de replay Correction du problème avec les couleurs / motifs d’équipe incorrects affichés dans les replays

Correction d’un problème où les bâtiments détruits par la zone noire sur Karakin n’étaient pas marqués comme détruits lors des déplacements dans la chronologie du replay

Les fichiers de replay des mises à jour précédentes ne sont désormais plus utilisables.

Les développeurs de PUBG sont plus motivés que jamais pour redresser la barre et permettre au battle royale de retrouver de sa superbe. Cela passe bien évidemment par des mises à jour, et la mise à jour 7.3 devrait améliorer certains points « négatifs » du titre. La mise à jour 7.3 arrive le 10 juin sur les serveurs de test de PUBG, et sera déployée sur les serveurs live dès le 17 juin. La version consoles devrait arriver prochainement.