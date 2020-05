Une nouvelle mise à jour est disponible sur PUBG, pour les joueurs PC, dont les détails sont à retrouver dans notre article.

Le mode classé arrive enfin dans PUBG

Règles du mode Ranked

Les parties se lanceront aléatoirement sur Erangel, Miramar, ou Sanhok

Le mode classé fonctionnera selon ses propres paramètres.

Le mode classé de la saison 7 contient les éléments suivants : Augmentation globale du butin. Pas d'arbalète. Les zones rouges sont désactivées. Le motoplaneur est désactivé. Le timing et la vitesse de la zone bleue ont été ajustés pour augmenter le rythme de jeu.

Les paramètres peuvent évoluer durant la saison, mais également lors de la prochaine saison. Tout changement sera précisé.

Un total de six rangs, eux-mêmes divisés en 5 paliers, sont disponibles.

Le rang sera affiché au bout de 5 parties.

Le rang est déterminé en fonction des RP (Rank Points).

Les Jerricans

Changements sur les armes

Les fusils à pompe Dégâts augmentés. 1,5 fois à la tête et 1,05 fois au membre.

Les fusils d'assaut Ajustement du temps de rechargement pour la M416, la M16A4 et la SCAR-L. La M416 était une arme qui, lorsqu'elle était parfaitement équipée, devenait trop puissante, même à longue distance. Quelques ajustements ont eu lieu pour l'équilibrer. Réduction du recul en mode rafale sur la M16A4 et le MK47 Mutant. Augmentation de la vélocité et diminution du recul pour le Beryl M762.



Patch Notes et détail de la mise à jour 7.2 de PUBG Mode Compétitif

Transition du titre de survie au mode Compétitif Le titre de survie a été mis au placard, et remplacé par le nouveau système Compétitif. Contrairement au titre de survie, seuls les matchs disputés dans le cadre exclusif du nouveau mode Compétitif seront pris en compte pour déterminer votre rang. Le rang d’un joueur augmentera ou diminuera à l’issue de chaque match, et ce, en fonction des performances de ce joueur. Les données « héritées » des saisons de titre de survie seront toujours visibles via le volet de navigation Saison.

Matchmaking Une nouvelle option de sous-navigation « Compétitif » a été ajoutée à la section Jouer du menu principal de navigation.

Les options du jeu Compétitif regroupent les modes TPP, FPP et Escouades. Les options d’escouades de 1/2/3 hommes sont également disponibles.

Les matchs accueilleront jusqu’à 64 joueurs. Les matchs compétitifs n’incluront pas de bots/I.A.

Le lancement d’un match dans la file d’attente du mode Compétitif est soumis à des conditions supplémentaires que tous les membres d’une escouade doivent remplir pour accéder au matchmaking. Une escouade ne peut pas intégrer la file d’attente si deux joueurs (qui ont terminé les matchs de placement) sont trop éloignés l’un de l’autre au sein des classements (10 divisions minimum). En fonction de la plateforme et de la région des joueurs, il leur sera peut-être demandé d’atteindre un niveau minimum de maîtrise de la survie avant qu’ils ne puissent se qualifier pour le mode Compétitif. En fonction de leur plateforme et de leur région, il sera peut-être demandé aux joueurs de valider leur compte à l’aide d’un SMS avant de pouvoir se qualifier pour le mode Compétitif.

Lorsqu’un compte validé via SMS est frappé d’une interdiction définitive, l’appareil utilisé pour l’authentification SMS sera également bloqué de façon permanente. Les joueurs qui ont écopé de pénalités de matchmaking dans le cadre du mode Compétitif parce qu’ils ont commis une infraction (par exemple « éviter » des matchs à plusieurs reprises après le chargement de l’île) devront attendre que s’écoule une durée de pénalité de matchmaking avant de pouvoir disputer à nouveau un match compétitif.

Les joueurs peuvent annuler le matchmaking compétitif à tout moment, et ce, sans pénalité. Les joueurs qui ont trouvé un match et accédé au menu principal d’avant-match s’exposent à des pénalités compétitives s’ils choisissent d’abandonner le match.

Règlement du mode Compétitif Les matchs du mode Compétitif seront disputés aléatoirement sur les maps Erangel, Miramar et Sanhok.

Le mode Compétitif est assujetti à ses propres paramètres de jeu.

Les paramètres uniques du mode compétitif de la saison 7 incluent : Le taux d’apparition du butin est revu à la hausse. Divers objets, tels que l’arbalète, ont été retirés des butins potentiels. La zone rouge ne sera pas générée. Aucun motoplaneur n’apparaîtra. Le timing et la vitesse de la zone bleue ont été ajustés de manière à accélérer le rythme du gameplay.

Les paramètres exacts feront l’objet d’ajustements tout au long de la saison, et tout particulièrement au début de nouvelles saisons.

Tout changement apporté au règlement du mode Compétitif sera publié par l’intermédiaire d’annonces. Niveaux et divisions Le système compétitif regroupe 6 niveaux (Bronze, Argent, Or, Platine, Diamant, Maître), eux-mêmes composés de 5 divisions chacun (V – I)

Le rang actuel d’un joueur est déterminé par ses points d’indice (appelés RP) au sein d’une file d’attente donnée.

Au début d’une saison compétitive, les joueurs seront considérés comme « Non classé » dans toutes les files.

Les 5 premiers matchs disputés dans chaque file d’attente compétitive seront considérés comme des matchs de placement.

À l’issue du cinquième match de placement, les joueurs se verront attribuer un rang initial pour la saison. Comment gravir les échelons Lorsqu’un joueur mord la poussière, ses RP sont ajustés en fonction de ses performances. Les indicateurs qui déterminent les performances sont : Frags Assistances Placement personnel

Lorsqu’un joueur achève un match compétitif, une nouvelle fenêtre pop-up festive s’ouvre pour lui présenter ses indicateurs de performances, ainsi que tout changement dont ses RP feront l’objet.

Les joueurs qui auront atteint le rang Diamant (ou supérieur) commenceront à perdre des RP s’ils ne disputent pas de matchs compétitifs pendant une ou plusieurs semaines d’affilée. Récompenses compétitives À la fin d’une saison, les joueurs recevront des récompenses compétitives en fonction du niveau compétitif le plus élevé qu’ils auront atteint au cours de cette saison. Les récompenses compétitives sont exclusives. Il n’est possible de les obtenir qu’en disputant des matchs en mode Compétitif pendant la saison au cours de laquelle ces récompenses sont décernées.

Tous les joueurs reçoivent une plaque et un emblème indiquant le niveau qu’ils ont atteint.

Les joueurs qui ont terminé la saison au niveau Or (ou supérieur) recevront un set de skins en guise de récompense compétitive. Classements Les classements sont de retour et ont eu droit à une petite refonte pour être adaptés au mode Compétitif. Les classements regroupent désormais les 500 meilleurs joueurs par région (selon leur RP). Le classement auquel le joueur aura accès dépendra de la région dans laquelle il a disputé le plus de matchs en mode Compétitif. Une fois que le joueur figurera dans le classement, sa région restera la même jusqu’à la fin de la saison. Les joueurs qui terminent la saison dans les classements Top 500 au sein de n’importe quelle file d’attente recevront une petite récompense supplémentaire qui soulignera leur accomplissement.

Adversaires I.A./Bots Comme c’est le cas dans de nombreux jeux, la technique de nos joueurs a grandement progressé au cours des trois dernières années. Alors que les vétérans de PUBG continuent à maîtriser les subtilités du gameplay et à s’améliorer constamment, nous constatons que de plus en plus de nouveaux joueurs mordent la poussière dès qu’ils posent le pied sur le champ de bataille, et ce, sans avoir eu l’occasion de réaliser des frags, voire même d’infliger les moindres dégâts. Vous nous prévenez, depuis quelque temps déjà, que le fossé entre les joueurs se creuse et engendre donc un environnement de plus en plus impitoyable pour certains des néophytes. Nous sommes désormais prêts à vous parler de nos intentions à ce sujet.



Les bots ne seront disponibles que dans les matchs normaux. En outre, ils sont conçus pour se faire de plus en plus rares à mesure que vous vous améliorez. Toutefois, nous sommes également conscients de l’état actuel des choses et aimerions connaître votre avis. Au fur et à mesure, nous ajusterons l’équilibre, l’intelligence et la fonctionnalité des bots. Le nombre de bots dans chaque match est dynamique. Le nombre de bots dans chaque match changera en fonction des compétences du joueur et du groupe de matchmaking de chaque serveur.

Les bots ne peuvent rejoindre que des matchs de matchmaking normaux. Les joueurs ne seront pas affectés à une équipe qui comporte des bots, et des bots n’occuperont pas de créneaux au sein de votre groupe.

Les matchs normaux avec les bots recommenceront avec un nouveau MMR

Les actions des bots sont limitées. Les bots peuvent effectuer des actions de base telles que marcher/courir/s’accroupir/se mettre à plat ventre/tirer, et ils sont également capables de nager, de sauter en parachute, de piller et d’exécuter des cascades basiques de faible hauteur. Les actions suivantes seront ajoutées à une date ultérieure : se pencher, sauter, agripper les rebords et utiliser des objets à lancer.

Il est toujours possible de gagner/débloquer des succès, des trophées, des missions et la Maîtrise. Les actions contre les bots sont prises en compte dans la progression relative aux missions, à la maîtrise des armes et de la survie, ainsi qu’aux succès et trophées inhérents à la plateforme.

Spectateur de bot et Death Cam. Les Death Cams dont la perspective est celle des bots seront disponibles, mais pourront avoir l’air un peu étranges tant que nous n’aurons pas implémenté les améliorations prévues. Lorsqu’un joueur est tué pendant un match, le mode spectateur sélectionne en priorité les joueurs humains toujours en lice. Toutefois, si tous les joueurs ont été éliminés, il est possible de visionner les bots.

Pour de plus amples renseignements sur les bots, veuillez-vous reporter ici à notre Lettre des développeurs.



Gameplay Équilibre des armes et des armures





Fusils d’assaut :



Avec l’inauguration du mode Compétitif, nous voulions effectuer quelques rééquilibrages que nous avions prévus. L’objectif de ce rééquilibrage est de renforcer les statistiques de chaque type d’arme, d’une part pour que les tactiques changent en fonction des armes à feu que vous choisissez, et d’autre part pour qu’aucune arme ne soit considérée comme trop puissante.



Depuis longtemps, le M416 règne en maître sur la catégorie des fusils automatiques, et figure parmi les meilleures armes à feu du jeu. Nous l’avons donc ajusté, et amélioré quelques-uns des autres fusils automatiques pour offrir aux joueurs des options alternatives.



Nous avons également apporté des modifications aux fusils à pompe qui étaient considérés comme inutiles, sauf à bout portant. Augmentation des temps de rechargement pour le M416, le M16A4 et le SCAR-L Nous avons ajusté le temps de rechargement de certaines des armes de portée moyenne afin qu’elles ne soient pas le choix n° 1 pour leur polyvalence. Ce changement devrait se faire particulièrement sentir lors des combats rapprochés où vous disposerez d’une durée supérieure pour prendre de court les adversaires lorsqu’ils rechargeront leurs fusils automatiques.

Totalement équipé, le M416 était redoutable, même sur de grandes distances, en raison de sa stabilité supérieure.



Distribution des frags en fonction de la distance et des phases À des portées supérieures à 30 m, la puissance, la précision et la cadence de tir des rafales peuvent même faire de l’ombre aux emplacements DMR. Nous estimons qu’une seule et même arme ne devrait pas être le choix optimal dans toutes les circonstances, mais plutôt conférer aux joueurs différents choix selon leurs besoins face à la situation actuelle. Bien sûr, nous suivrons de près les données, en vue d’ajustements futurs. Les dégâts de base sont réduits de 1 point (41 → 40).

La vélocité du canon passe de 880 à 780 m/s.

Les distances de courbure des dégâts passent de 60 m – 450 m à 50 m – 350 m. Dégâts des armes par round M16A4, MK47 Mutant Ces deux armes ne prennent plus en charge le mode de tir automatique qui était l’un des facteurs contribuant à leur faible popularité. Ajoutez à cela des problèmes de stabilité ou des cadences de tir poussives, et vous comprendrez pourquoi ces armes ne figuraient pas dans l’arsenal de nombreux joueurs. Nous leur avons donc apporté quelques changements pour leur donner un peu plus de punch sur les champs de bataille. Recul réduit lors des tirs rapides en mode semi-automatique. Ajout de traceurs (arme uniquement).

Beryl M762 Basé sur les résultats de l’analyse des dégâts des armes par round, il semblerait que le Beryl M762 soit moins performant que prévu comparé aux autres fusils d’assaut. La vélocité du canon passe de 680 à 740 m/s. Diminution du recul.

Fusils à pompe : Maintenant que les changements, rééquilibrages et autres mises à jour des armes sont un chouya moins fréquentes, force est d’admettre que les gamers délaissent le fusil à pompe en raison de son inutilité lors des dernières phases d’un match. Avec cette mise à jour, nous avons ajusté cette catégorie de guns pour qu’elle offre une meilleure fiabilité tout au long des parties.

Changements apportés au multiplicateur de dégâts infligés au corps. Le multiplicateur pour les bras/jambes passe de 0,9 à 1,05. Le multiplicateur pour la tête passe de 1,25 à 1,5.

La précision de tirs à la volée a été revue à la hausse.

La pénalité de précision pendant les déplacements a été réduite.

La diminution des dégâts sur la distance a été réduite pour tous les fusils à pompe.

Saiga S12K Les chargeurs XXL et rapides ext. contiennent désormais 10 balles. Le silencieux ajoute une légère réduction de la zone d’impact de la chevrotine (2/3 du bonus choke).

S1897 Augmentation de la vitesse d’action de la pompe

Canon scié Augmentation de la vitesse de rechargement.

Armure :



En plus d’offrir une protection, les gilets fournissent également un espace supplémentaire au sein de l’inventaire. Cela dit, il était déprimant de perdre tout cet espace lorsque votre gilet était atomisé pendant le combat. Sans compter qu’en pareil cas, votre aptitude à survivre était méchamment revue à la baisse. Avec ce changement, les gilets détruits (et l’espace d’inventaire qu’ils confèrent) ne disparaîtront plus.

En outre, après avoir été détruits, les gilets continueront de conférer une protection de 20 %, ainsi qu’une légère réduction de la visée perturbée. Ce niveau de protection de base reste le même, quel que soit le type de gilet dont vous vous équipez. Cette approche devrait donner lieu à des combats plus disputés et farouches, même si la situation ne permet pas d’obtenir un nouveau gilet. Améliorations apportées au jerrycan

Avec la dernière mise à jour du jerrycan, nous avions fait le nécessaire pour que les bidons d’essence explosent lorsque l’on tire dessus. À l’occasion de cette nouvelle mise à jour, nous avons ajouté des options supplémentaires qui permettent aux joueurs de faire davantage appel à leur imagination pour tendre des pièges et éliminer leurs adversaires. Vous pouvez vous équiper d’un jerrycan en le plaçant dans un créneau d’arme de mêlée.

Appuyez sur la touche d’attaque pour verser le carburant par terre. Comptez environ 7 secondes pour vider le bidon.

Vous pouvez enflammer la mare de carburant en tirant dessus avec une arme à feu, ou encore à l’aide d’une grenade ou d’un cocktail Molotov. Le feu inflige les mêmes dégâts qu’un cocktail Molotov, mais brûle plus longtemps (env. 20 secondes).

Le carburant renversé s’évapore en approximativement 3,5 secondes.

Vous pouvez également lancer le jerrycan de la même manière que des armes de mêlée (visez, puis appuyez sur la touche d’attaque). Lorsque le bidon percute le sol, du carburant s’en échappe, facilitant ainsi la mise à feu et l’explosion.

Une fois les jerrycans lancés, il n’est plus possible de les ramasser ou de les réutiliser, mais ils peuvent toujours exploser. Modifications apportées aux explosions du jerrycan : Inflige moins de dégâts initiaux. 40 points de dégâts au maximum, qui sont revus à la baisse en fonction de la distance par rapport à l’explosion.

Enflamme désormais la zone avoisinante (à l’image d’un cocktail Molotov) et inflige des dégâts répétés. Interface utilisateur/Expérience utilisateur Mise à jour de la barre de navigation du menu principal Avec l’arrivée du nouveau mode Compétitif, la barre de navigation du menu a eu droit à une petite mise à jour. Modifications L’option « Match compétitif » est venue étoffer le menu « Jouer ». « Partie publique » s’appelle désormais « Partie normale ». Les menus « Maîtrise » et « Replay » ont été transférés et sont désormais accessibles via le menu « Carrière ».

Améliorations apportées à l’interface des pneus La couleur/L’icône de l’interface des pneus de véhicule ont été améliorées afin de fournir des informations plus intuitives sur l’état des pneus. 100 % – Gris Lorsque le pneu est endommagé – Blanc Lorsque la durabilité du pneu est inférieure à 50 % – Orange clignotant Lorsque la résistance du pneu chute à 0 % (détruit) – ROUGE

Amélioration de l’interface des sièges La couleur de l’interface des sièges de véhicule a été améliorée afin de fournir des informations plus intuitives. Changements apportés à la couleur de l’interface des sièges de véhicule. Personnages joueurs : Blanc → Jaune Coéquipiers : Vert → Blanc Joueurs ennemis : Jaune → Rouge Sièges vides : Gris (comme auparavant) Changements apportés à la couleur de l’interface des sièges de l’avion de départ. Joueurs à bord : Jaune → Blanc Sièges vides : Gris (comme auparavant)

Améliorations des aperçus Lorsque vous accéderez aux sections Garde-robe, Arme et Équipement, le personnage sera affiché entièrement, au lieu du torse uniquement.

Dans les aperçus des objets, ceux-ci ne retournent plus à leur état précédent lorsque vous relâchez le bouton de la souris. Amélioration des boutons de l’interface Les boutons carrés et ronds utilisés dans le jeu ont été mis à jour afin d’être plus cohérents avec l’interface.

La zone sélectionnable du bouton de sélection du mode a été entièrement agrandie. Icône de flux des informations d’éliminations et message système pour les enchaînements de frags Une nouvelle icône et un nouveau message système ont été ajoutés pour les enchaînements de frags. Amélioration de la description de certains objets Une description supplémentaire a été ajoutée aux skins d’objets qui n’étaient pas faciles à identifier (Pied de biche, Machette) Ajustement de la courbe de propagation du bruitage des bris de vitre Actuellement, le panoramique stéréo du bruitage des bris de vitre est trop sensible. Nous avons donc modifié la sensibilité pour obtenir un panoramique stéréo plus neutre. Bourdonnement de la zone bleue Le bourdonnement de la zone bleue sera joué uniquement lorsque le mur sera en mouvement. Pass Survivant : Cold Front La 2e piste des missions saisonnières du Pass Survivant a été débloquée.

Veuillez noter que les nouvelles missions seront débloquées après la mise à jour des serveurs de jeu ! Monde Erangel : mise à jour du panthéon Un tableau a été ajouté au panthéon.

Les noms des joueurs et des équipes qui ont remporté la victoire sont gravés.

Les nouvelles plaques ont été ajoutées aux caisses de trophées et d’uniformes. Vikendi : ajout de nouveaux ensembles de petites maisons



Pour optimiser le butin dans les emplacements de pillage à l’extérieur des zones majeures, un certain nombre d’ensembles de petites maisons ont été ajoutés, avec des emplacements d’apparition d’objets améliorés.

Ajout d’emplacement d’apparition d’objets dans certains bâtiments de Dinoland, qui étaient considérés comme pauvres en butin. Skin et objets SET COSTUME D’OFFICIER NAVAL (8 Objets) (03/06 – 01/07) 3 nouveaux objets de streamer CN (20/05 – 19/08) Mini14 de GodV

Short de TuanTuan

Débardeur de TuanTuan Système de replay Le système de replay a été mis à jour. Les fichiers de replay des mises à jour précédentes ne sont désormais plus utilisables. Correctif de bugs Gameplay Correction du problème où le personnage pouvait glisser anormalement lors de certaines situations

Correction du problème où le personnage pouvait parfois se pencher glisser en avant

Correction du problème avec les bidons d’essence qui n’explosaient pas toujours même après avoir atteint 0 HP

Correction du problème où les personnalisations individuelles pour Aim et ADS ne permettaient pas de permuter la fonctionnalité Maintenir / Basculer

Correction du problème qui rendait muets les coéquipiers lors du changement du mode d’entrée vocale sur «désactivé»

Correction de problèmes graphiques mineurs avec l’apparence des viseurs lorsqu’ils étaient attachés au Tommy Gun

Correction du problème avec les personnages couchés sur les trains qui se déplaçaient légèrement lorsque les trains se courbaient

Correction du problème où les fusées éclairantes n’étaient pas correctement affichées lorsqu’elles étaient vues sous l’eau Monde Correction des textures manquantes dans le château, Vikendi

Correction de certains objets flottants à Goroka, Vikendi

Correction d’un problème concernant les mouvements qui se bloquaient à l’entrée du bâtiment à Yasnaya Polyana, Erangel

Correction du problème où il était possible de voir à travers un objet spécifique dans la base militaire de Sosnovka, Erangel

Correction du problème où plusieurs portes étaient empilées les unes sur les autres dans certains bâtiments de Vikendi Interface utilisateur/Expérience utilisateur Correction d’un message de frag incorrect sur Karakin « tué par une grenade de signalisation BZ »

Correction d’un problème provoquant un affichage incorrect de la barre de santé lors de l’utilisation d’objets de soins

Correction du paramètre « contrôle aérien : se pencher vers l’avant » qui etait affiché comme non attribué

Correction de la région du serveur s’affichant comme étant CORÉE / JAPON avec le paramètre de langue allemande

Correction du problème avec l’interface utilisateur de la mini-carte des joueurs spectateurs qui ne changeait pas instantanément

Correction d’un bug où l’icône d’augmentation de la vitesse sur le HUD pouvait s’afficher en gris avant même l’expiration du boost Son Correction du réglage volume des coéquipiers ne fonctionnant pas correctement Skin & Objets Correction du problème de clipping avec les Bottes Jockey

Correction du problème qui faisait excessivement trembler le personnage lors du port d’un manteau et en tenant un Panzerfaust.

Correction d’un problème de clipping lors de l’équipement de la dragonne Titre PGI et de la veste d’Ogre en même temps

Correction de l’effet de clignotement anormal des casques de niveau 1 au sol

Correction d’un problème avec un skin d’AKM spécifique non échangeable contre des BP

Correction de la texture de la lentille du viseur x6 Replay Correction de la liste des joueurs qui affichaient un nombre incorrect lors des replays

Correction d’un problème concernant l’emplacement du réticule du joueur observé lors des death cams.

