La mise à jour 7.1 est dès maintenant disponible sur les serveurs de test, puisque son arrivée sur les serveurs live est prévue dans quelques jours. Retrouvez sans plus attendre toutes les nouveautés de la saison 7 de PUBG.

Vikendi de retour dans une nouvelle version

Nouvel arme : Le Mosin-Nagant

Mise à jour 7.1 sur PC, tous les détails Vikendi fait un retour fracassant ! Plus explosif et plus fun que jamais, avec des trains, des points de repère et des monuments mis à jour, ou encore une saison légèrement modifiée. Des trains ont fait leur arrivée et empruntent désormais les différentes voies ferrées sillonnant Vikendi. Une ligne majeure de chemins de fer s’étend sur tout le périmètre de Vikendi, avec 6 itinéraires reliés les uns aux autres et menant à l’intérieur des terres. Les trains font des arrêts temporaires dans les gares aux quatre coins de la carte.

Un nouveau dépôt de cargaison a été aménagé.

Diminution de la surface enneigée La surface enneigée a été revue à la baisse dans la partie sud de l’île.

Les motoneiges et les snowbikes ont été retirés.

Vous pouvez jouer sur la version mise à jour de Vikendi en matchs personnalisés.

La carte a fait l’objet d’optimisations générales. Dino Park a été remplacé par Dinoland qui est à la fois plus grand et plus spectaculaire. L’abbaye a été repositionnée sur le mont Kreznik. Volnova propose désormais plus d’abris. Tovar et Movatra ont été retirés.

Pour garantir des matchmakings optimaux dans toutes les régions, avec des durées d’attente plus vivables, les options de sélection de maps diffèrent d’une région à l’autre. Dans la mesure du possible, nous souhaitons que les joueurs aient la possibilité de sélectionner la carte de leur choix, mais notre priorité est de garantir des matchmakings rapides.



AS, CO/JA, KAKAO, SEA, UE, RU : sélection intégrale des cartes, vous pouvez choisir Vikendi ou n’importe quelle autre carte individuellement.



AN : Vikendi sera jouable par l’intermédiaire de l’option de carte en vedette, avec toutes les autres maps disponibles via une file distincte de cartes aléatoires. Selon nos estimations, Vikendi sera disponible pendant 1 à 2 semaines sous forme de carte en vedette. Cela dit, nous examinerons de très près la durée des files d’attente et opterons à nouveau pour un matchmaking intégralement aléatoire si les temps d’attente deviennent trop longs.



OC/LATAM : Vikendi a été ajouté au groupe de cartes aléatoires, en plus de toutes les autres cartes.



Pass Survivant : Cold Front

Le Pass Survivant : Cold Front vous donne accès à tous les éléments vestimentaires super-cool de la saison 7. Avec des tenues tout aussi originales que diverses qui regroupent des uniformes d’employé de Dinoland, des déguisements de mascotte et d’autres looks thématiques, il y en aura pour tous les goûts. Les joueurs peuvent également, cette fois encore, débloquer des récompenses communautaires en œuvrant de concert, alors ouvrez l’œil (et le bon), et restez à l’affût des disques de données ! Missions communautaires Tous les joueurs peuvent contribuer au remplissage de la jauge pour débloquer des vidéos et recevoir des skins communautaires en guise de récompenses. Il est possible de débloquer 1 vidéo et 4 skins en menant à bien les missions communautaires. Vous devez vous emparer d’objets communautaires lors de matchs (normaux) publics. Comme précédemment, la jauge des missions communautaires se remplit de la manière suivante : Fragment de disque : 1 point Disque cassé : 2 points Vieux DVD : 3 points Sur l’onglet « Mission communautaire », vous pouvez consulter votre contribution personnelle et gagner de l’EXP qui sera prise en compte dans le cadre de votre Pass Survivant. 2 000 points d’EXP par tranche de contribution de 50 points.

Missions saisonnières Les missions saisonnières offrent trois pistes possibles. Une piste sortira par mois, et ce, en avril, en mai et en juin. Les pistes verrouillées afficheront la durée qu’il reste avant leur déverrouillage.

Mission de progression Le joueur peut gagner de grandes quantités d’EXP en accomplissant des missions de progression. Les pistes 1 et 2 sont accessibles à tous les joueurs et contiennent un ensemble de 8 missions de difficulté croissante. La piste 3 est réservée aux titulaires d’un Pass Premium et contient un ensemble de 10 missions de difficulté croissante. Des jalons sont établis lorsqu’un objectif déterminé est atteint dans le cadre des missions journalières, hebdomadaires et défi. Exemple : accomplir un total de 50 missions.

Missions défi Il s’agit de missions défi sur le thème de la survie. Les missions défi sont composés d’un total de 16 missions. Un skin de sac à dos et un skin de ceinture utilitaire seront octroyés chaque fois que 4 missions seront accomplies.

Avantages pour le prochain pass Les récompenses de niveau sup. premium pour le Pass Survivant de la saison 8 peuvent être gagnées en vue d’une utilisation ultérieure. Ces récompenses ne peuvent être ni échangées ni vendues. Il est possible d’obtenir un total de 15 niveaux dans le cadre de la saison 8. Deux objets de niveau 5, cinq objets de niveau 1.

La saison 7 marquera aussi l’abandon du système de titres de survie au profit de notre nouveau mode compétitif qui sera disponible ultérieurement. Vous recevrez toujours toutes les récompenses de saison 6 que vous avez gagnées. Les récompenses pour le système de titres de la saison 6 seront octroyées à tous les joueurs éligibles, et ce, dès le début de la saison 7.

Les statistiques de la saison 7 et des saisons précédentes sont toujours accessibles via l’onglet des saisons. Nouvelle arme : Mosin-Nagant

Le fusil de précision Mosin-Nagant est venu étoffer les maps Vikendi et Erangel, mais pas de la même manière que les autres armes.



Nous savons qu’à vos yeux, le choix de l’arsenal est crucial… mais un autre problème montre le bout de son nez : trop de choix tue le choix, surtout lorsque les mêmes armes sont constamment sélectionnées par les joueurs et prennent donc systématiquement le pas sur d’autres. Bien évidemment, notre souhait est de vous proposer toujours plus d’outils de destruction pour atomiser vos adversaires, mais tôt ou tard, dénicher le gun exact qui vous met du baume au cœur deviendra une corvée. Ainsi, à mesure que la liste s’allonge, garder un certain équilibre est de plus en plus difficile. D’où la raison pour laquelle, nous avons décidé de tester les armes à statistiques partagées. À la base, le Mosin-Nagant n’est ni plus ni moins qu’un Kar98k. Les statistiques, les modules, les munitions… Tout est une copie conforme du Kar98k, hormis le look et les bruitages qui sont propres au Mosin.



Nous ambitionnons donc de vous offrir une plus grande diversité d’armes sans entraver l’accès aux guns que vous aimez utiliser. Cela dit, nous savons pertinemment que cette approche ne fera pas l’unanimité, mais cet essai s’impose. Vaut-il mieux un maximum d’armes, même si certaines offrent des statistiques identiques, ou devrions-nous nous montrer plus sélectifs et opter pour des guns qui viennent compléter logiquement l’arsenal ? Au point de vue de la programmation, le Mosin est une arme à part entière. Nous pourrons facilement en ajuster les statistiques pour qu’elle se démarque du lot, mais avant tout, nous aimerions au moins tester cette idée.



Nous souhaiterions avoir votre avis à ce propos, alors n’hésitez pas à nous en faire part.



Performances et stabilité Diminution importante des saccades pendant le gameplay. Nous continuerons à implémenter des optimisations.

Optimisation de la gestion du maillage des armes et des modules au sein du monde afin de réduire l’utilisation de la mémoire.

Rollback des nouveaux effets de sang pour un retour à la version utilisée avant la mise à jour 5.3 en raison des problèmes de plantage qui n’ont pas été réglés. Les effets gore faisant l’objet d’un rollback incluent : Changements visuels généraux Éclaboussures de sang environnementales Éclaboussures de sang plus visibles pour les tirs à la tête et au cou.

Nous réécrivons de A à Z le code dorsal du système gérant les effets de sang afin d’optimiser les performances et la stabilité. Nous avons toujours l’intention de mettre à jour ce système afin d’en améliorer la visibilité. Nous réévaluons actuellement les modifications apportées pour effectuer davantage d’améliorations en fonction de vos commentaires.



Améliorations liées au confort de jeu Il est désormais possible d’annuler le matchmaking tout en consultant d’autres menus. De légers changements ont été apportés aux visuels et au positionnement des boutons.

[Arcade] Légers changements visuels apportés à l’I.U. du matchmaking pour que la présentation soit plus cohérente par rapport à celle des matchs publics.

L’I.U. de débogage du réseau a été épurée de façon à être moins intrusive pendant le gameplay. Les icônes d’indicateur de réseau ont été supprimées.

[TDM] Les résultats des matchs affichent désormais les joueurs qui ont récemment quitté la partie. Team Deathmatch Deux nouveaux champs de bataille issus de Karakin sont désormais disponibles en matchs TDM. NAVIRE DE MARCHANDISES

AL HAYIK Skins et articles De nouveaux skins ont été ajoutés. Fête du Travail 29/04 au 27/05 Coussin de voyage « Flying Chicken » Masque de sommeil « Baby Bear » Masque de sommeil

2 t-shirts Dinoland 22/04 au 22/07

Changements divers [Arcade] Légers changements visuels apportés à l’I.U. du menu pour le démarrage d’un match.

[TDM] L’I.U. a été améliorée. Suppression des points décimaux pour les scores afin d’améliorer la lisibilité.

Les armes Panzerfaust et Mosin-Nagant ont été ajoutées au mode entraînement.

L’icône du Tommygun a été mise à jour pour refléter l’ajout récent des fixations par rail. Remarque : comme le système de replay a été mis à jour, les replays créés lors des mises à jour précédentes ne sont plus disponibles.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Suite à l'arrivée de Karakin avec le lancement de la saison 6, Vikendi était partie en refonte dans le but d'améliorer la carte. Divers changements ont ainsi eu lieu, de nouvelles zones sont apparues, à l'instar de(anciennement Dino Park). Qui plus est, la neige sera moins présente, même si elle reste bien évidemment l'un des éléments importants de cette carte. De ce fait la motoneige et la snowmobile sont remplacées par les motos et les sidecars, comme sur les autres cartes. Notez que des trains sont maintenant disponibles, qu'il est possible d’emprunter.Comme souvent lorsqu'une nouvelle saison débute, une nouvelle arme arrive sur les champs de bataille de. Il s'agit cette fois-ci d'un sniper, le. Pour le moment, il s'agit d'un copier-coller du Kar98k (même munitions, équipement et statistiques) avec toutefois un look et des sons qui lui sont propres. Néanmoins, en fonction du retour des joueurs, les statistiques dupourraient évoluer. Cette nouvelle arme est disponible sur Erangel et Vikendi.En outre, de nombreux problèmes ont été corrigés, et un nouveau passe de combat est disponible, le. Vous pouvez d'ailleurs découvrir toutes les récompenses directement sur le site officiel Laest, d'ores et déjà, disponible sur les serveurs de test PC et le sera sur les serveurs live dès le 22 avril. Elle arrivera sur PS4 et Xbox One une semaine plus tard, le 28 avril. Vous pourrez retrouver le patch note en français ci-dessous dès lors qu'il sera traduit.