PUBG : Kiki, la neuvième carte, reportée de plusieurs mois, un « grand projet » bientôt annoncé

La sortie de Kiki a malheureusement été reportée à la mi-2022, car nos plans de développement ont récemment été réorientés vers un autre grand projet à venir très prochainement (non, ce n'est pas un autre jeu).

Très souvent, les développeurs defont le point sur les nouveautés à venir, afin que la communauté sache à quoi s'attendre. Au début de l'année, Krafton avait annoncé que deux cartes seraient introduites durant cette année 2021, devant donc porter à neuf le nombre de cartes jouables (Erangel, Miramar, Sanhok, Vikendi, Karakin, Paramo, Haven et Taego). Cependant, nous venons d'apprendre queToutefois, le studio a expliqué que ce report était la cause d'un autre projet d'ampleur né entre-temps, lequel demandait à une partie de l'équipe de développement d'y consacrer du temps, laissant un peu de côté Kiki. Aucun détail n'a été donné sur ce projet,Si Kiki est désormais prévu pour le milieu de l'année 2022, le « grand projet » (nouveau mode de jeu ?) devrait se montrer assez vite. Nous pourrions, par exemple, avoir un premier teasing à l'occasion des Game Awards 2021 , le 9 décembre,y ayant fait déjà quelques apparitions. Pour ce qui est de Kiki, elle avait, à l'époque, été décrute comme une carte mélangeant zones urbaines avec d'immenses gratte-ciel, des souterrains et des métros, mais aussi des endroits plus ruraux, avec des marécages et même des zones sous-marines.En attendant, nous rappelons que la dernière mise à jour a introduit deux nouvelles armes, les mortiers et le M79, alors que des poules ont envahi Taego.