PUBG fête ses 8 ans avec quelques nouveautés

Le battle royale qui a révolutionné le genre fête ses huit ans. Pour l'occasion, les développeurs ajoutent quelques nouveautés festives, et implantent des changements.
Le 23 mars 2017 sortait PUBG, qui deviendra l'un des jeux les plus populaires de tous les temps
, et les plus joués sur Steam, avec un pic à 3,2 millions de joueurs simultanés, une performance qui n'a jamais été battue, ni même effleurée.
Depuis, le battle royale a bien évolué, et s'il n'est plus le jeu du genre le plus joué, dépassé depuis par Fortnite
, il reste une référence et de nombreuses personnes lui vouent encore un bel amour. Elles reviendront sûrement dessus à l'occasion des festivités organisées pour son huitième anniversaire
.
8 ans pour PUBG, et une mise à jour
KRAFTON a effectivement publié une mise à jour ce 12 mars qui vise à célébrer du mieux possible les 8 ans de PUBG
. Cette fois, les joueurs pourront s'amuser sur l'île de départ en lançant des grenades dorées sur un immense Bobble Bot. L'objectif ? Atteindre des jalons pour afficher son nom sur les différents panneaux
. Des feux d'artifice éclateront également dans le ciel avant de sauter de l'avion.
En jeu, sur Erangel les joueurs pourront découvrir le ferry sous des couleurs plus joyeuses, puisqu'il se met lui aussi à la fête. Les deux ponts seront également colorés, avec un objet indiquant les 8 ans. D'autres éléments sur la carte emblématique du battle royale rappelleront cet anniversaire. Pour rythmer tout cela, une nouvelle musique, en collaboration avec le groupe M83, sera jouée dans le menu principal.
Le reste de la mise à jour se concentre sur le contenu, avec de nouvelles cartes pour le mode Arcade et de nombreux ajustements, sans oublier le fameux Passe du Survivant. Vous pouvez lire tout ceci sur le site officiel
.
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