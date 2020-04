PUBG propose à ses nombreux joueurs de célébrer le 1er avril en toute décontraction, avec un mode pour le moins original, nommé Fantasy Battle Royale, nous transportant dans un monde médiéval.

Barbare Combattant de mêlée, équipé d'une épée et d'une jauge de vie particulièrement importante. Il est également en mesure de produire des boissons énergétiques.

Ranger Plutôt adepte des combats à distance, elle est équipée d'une arbalète, mais ne possède que très peu de PV. Elle peut également se faufiler où elle souhaite grâce à sa discrétion légendaire et ses grenades flash.

Magicien Ce dernier est équipé d'une baguette magique permettant de lancer moult sorts dévastateurs. Néanmoins, ce denier a besoin de protection, étant donné qu'il ne pourra pas résister bien longtemps sans défense à ses coté.

Paladin Véritable atout, le Paladins soignera chacun de ses coéquipiers avec sa Mendingstar, mais ralentira également les ennemis. Il peut également confectionner des trousses de premier soin. Malheureusement, le Paladin n'est pas très mobile.



Règles de base FBR se déroule sur l’Île du Dragon (Erangel).

TPP uniquement, 20 escouades de 4 (maximum de 80 joueurs par match).

FBR ne prend pas en charge les escouades de 1 ou 3 hommes, mais vous trouvera automatiquement des compagnons adéquats.

Le tir ami est désactivé (hormis Mendingstar et Bombe soignante qui sont les tirs les plus amicaux qui soient).

FBR n’octroie pas d’EXP en guise de récompense, mais des PB sont attribués en fonction de la durée totale de votre gameplay.

Les matchs FBR ne sont pas pris en compte dans le cadre du Pass Survivant. Cela dit, il existe trois missions exclusives distinctes estampillées FBR.

Accomplissez des missions exclusives FBR pour gagner des récompenses spéciales liées au mode FBR

Reportez-vous à la section Système exclusif FBR pour obtenir de plus amples renseignements

Les développeurs deviennent de rendre disponible un événement à durée limitée, lequel arrive spécialement pour le 1er avril. Tenez-vous bien, il ne s'agit pas d'une farce, mais bel et bien d'une innovation, puisque ce mode est jouable.D'ores et déjà disponible, et ce jusqu'au 8 avril, le modelaisse les armes à feu de PUBG de côté, et les troques contre quelque chose de plus ancien, comme des épées, des arbalètes et même quelques sorts. Avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure, sachez que vous devrez choisir une classe d’heroic fantasy, au choix entre :Pour ce qui est des règles du jeu, sachez que rien ne diffère du battle royale traditionnel,. Deux véhicules seront mis à disposition des joueurs, avec un style particulier. Seuls les bandages spawneront de manière habituelle, mais les joueurs pourront trouver de nombreuses ressources, afin de fabriquer divers objets ou améliorer leurs armes.Naturellement, il sera possible d'accomplir plusieurs défis afin de remporter de l'argent, lequel permettra de mettre la main sur des skins exclusifs. Toutes les informations à propos de ce mode sont disponibles à cette adresse