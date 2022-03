PUBG dévoile sa roadmap pour 2022, avec une nouvelle carte et une arme

Feuille de route de PUBG en 2022

Si PUBG a cinq ans et que son nombre de joueurs est moins important qu'il y a quelques années,. Son passage en free-to-play a permis à de nombreux joueurs de tester l'expérience, ayant également pour conséquences un regain d'intérêt, ce qui motive encore plus les développeurs à continuer leur travail sur le battle royale.De ce fait, en 2022,. Une nouvelle arme sera également introduite, et plusieurs cartes modifiées. Nous vous proposons un retour sur la feuille de route de PUBG en 2022.Cette roadmap est divisée en trois parties : deuxième, troisième et quatrième trimestre. Pour débuter, nous aurons le droit. De multiples modifications ont eu lieu sur la carte tropicale, mais il semblerait qu'une grande partie des joueurs demandent le retour de la version initiale, ce qui se fera donc entre avril et juin. Durant cette période,. Le mode entraînement connaîtra également plusieurs améliorations.Pour le troisième trimestre,. Celle-ci mélangera environnement urbain et rural, et promet d'être très différente des autres cartes de PUBG, selon les développeurs. Trois images ont d'ailleurs été partagées.La maîtrise d'arme sera également concernée par quelques changements, et un équilibrage des armes sera effectué lors de cette période.Enfin, pour conclure l'année,, bien que les développeurs ne se soient pas étalés sur le sujet. L'autre point important de cette fin d'annéeDe nouveaux types de matchs devraient être ajoutés, et un nouveau système de récompenses. Krafton conclut son message en expliquant que « 2022 et les suivantes seront riches en surprises et en contenu ».PUBG est disponible sur PC, PlayStation et Xbox, en free-to-play.