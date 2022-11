PUBG : Détails de l'événement Neymar et des récompenses

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme vous devez le savoir,, lui qui est un grand amateur de FPS, comme CSGO, et de battle royale. Pour marquer le coup, un événement spécial a lieu en ce moment même, depuis l'introduction de la mise à jour 20.2, au début du mois de novembre.Mais Krafton souhaite aller plus loin,, un peu à la manière de Fortnite. Pendant quelques jours, jusqu'au 4 décembre, vous pouvez participer à quelques défis, dans le but de marquer des points. Plus vous aurez de points, plus vous aurez de récompenses cosmétiques, à l'image d'un t-shirt ou d'un casque de niveau 3 à l'effigie du joueur du Paris Saint-Germain. Tous les défis vous demandent d'accomplir des actions assez faciles en jeu, seul à en équipe.Chaque jour, trois nouvelles missions vous seront proposées. Ne les manquez pas, afin de récolter le plus de points dans l'optique de débloquer toutes les récompenses gratuites.Côté boutique,, moyennent 800 G-Coins. Pour la même somme, une tenue équipée d'un hoodie est également disponible. Enfin,. De quoi montrer votre amour pour le numéro 10 brésilien. Notez que les articles Neymar restent dans la boutique jusqu'au 21 février, et sont aussi bien disponibles sur PC que sur consoles.