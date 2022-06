PUBG : Deston, quand sort la nouvelle carte ?

Quand sort Deston sur PUBG ?

Laest teasée depuis quelque temps et s'est récemment dévoilée par le biais d'une petite vidéo. Nous en savons désormais un peu plus au sujet de, ce champ de bataille unique proposant plusieurs biomes et des fonctionnalités inédites. Krafton a également partagé une date de sortie, afin que la communauté puisse savoir quand découvrir cette nouvelle carte.. À ce moment, les joueurs pourront découvrir ce nouveau champ de bataille de 8x8 (comme Erangel, Miramar et Taego), bien que les développeurs expliquent qu'il s'agit de la carte la plus grande et dense jamais conçue.Côté régions, nous en aurons quatre distinctes. Le marécage, qui est rempli de « nouvelles expériences », tout en favorisant le combat au corps-à-corps. Les plaines centrales, quant à elles, nous proposeront une expérience plus traditionnelle, mêlant zones ouvertes et zones couvertes. Nous y trouverons également le bâtiment le plus grand du jeu. Une zone dédiée aux tireurs d'élite pourra également être explorée, dans laquelle les espaces pour se protéger sont peu présents. Enfin, nous aurons le droit à une zone nommée « Concert District ».Bien évidemment, qui dit nouvelle carte dit nouvelles fonctionnalités. Il y en aura deux majeures avec Deston, puisque des poulies, appelées ici Ascender, permettront de monter et descendre des bâtiments rapidement et sans passer par l'intérieur du bâtiment. Cela ne sera pas sans risque puisque les joueurs resteront exposés. Pour faire rapidement le plein d'un véhicule, nous pourrons également tomber sur des pompes à essence en service, lesquelles pourront, bien évidemment, exploser. Enfin, le parachute d'urgence, introduit avec la carte Haven, sera de retour, puisque les hauts bâtiments sont la marque de fabrique de Deston.Finalement, concernant les armes, les deux exclusives à Deston sont le fusil à pompe Origin 12 et le pistolet mitrailleur MP9., le nouveau champ de bataille.