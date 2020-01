PUBG : Des skins offerts avec Twitch Prime

Les joueurs de PUBG et membres Twitch Prime peuvent, dès maintenant, récupérer gratuitement une caisse contenant divers skins, et ce, sur toutes les plateformes.

Que contient la récompense Twitch Prime ?

Comment récupérer les récompenses Twitch Prime/PUBG ?

Comment devenir membre Twitch Prime ?

Il y a quelques mois maintenant,ete s'étaient déjà associés pour proposer aux joueurs du battle royale des skins exclusifs. L'opération est réitérée en ce début d'année 2020, étant donné que les joueurs depeuvent, s'ils sont membres du programme, mettre la main sur une caisse gratuitement.La, disponible gratuitement jusqu'au 27 février prochain, contient. Nous retrouvons un blouson B-3, une chemise d'uniforme de Capitaine, un chapeau de Capitaine, des lunettes d'aviateur dorées, un pantalon d'uniforme de Capitaine, une paire de mocassins de Capitaine et enfin un parachute Purple Ace, de quoi vous refaire une garde-robe entière. La seconde caisse,, sera quant à elle récupérable entre le 27 février et le 26 mars.En plus d'être obligatoirement un membre de, il faut avoir lié ses comptes pour récupérer la caisse. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre à cette adresse , de vous connecter et de suivre les indications. Une fois l'opération effectuée, il ne vous reste plus qu'à vous rendre ici , et réclamer votre dû. La prochaine fois que vous lancerez, la caisse apparaîtra. À noter que les récompenses sont disponibles pour les joueurs desur PC, PS4 et Xbox One. Si vous le possédez sur différentes plateformes, vous pourrez normalement récupérer votre lot pour chaque plateforme.Si vous souhaitez récupérer ces récompenses, mais n'êtes, malheureusement, pas membre du programme, sachez qu'