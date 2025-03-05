PUBG : De nouveaux détails pour son jeu d'extraction, qui arrive bientôt

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 05 mars 2025 à 16h18
KRAFTON travaille actuellement sur plusieurs jeux dans l'univers de PUBG, dont le très attendu « PUBG: Black Budget », un shooter d'extraction. De maigres informations ont été partagées.
PUBG : De nouveaux détails pour son jeu d'extraction, qui arrive bientôt
S'il n'a pas encore été officialisé par le biais d'une bande-annonce, PUBG: Black Budget, qui est potentiellement un nom de code, est bel et bien réel puisqu'il a été évoqué à plusieurs reprises par KRAFTON dans ses bilans financiers.

Le dernier vient d'avoir lieu, nous donnant quelques indices sur l'expérience.

Une sortie imminente pour PUBG: Black Budget ?

Comme relayé par PlayerIGN et XIAOLI_ovo sur Twitter, PUBG: Black Budget sera un jeu fidèle à PUBG à bien des égards, puisque nous retrouverons notamment son gunplay, si unique

Le jeu d'extraction mêlera des éléments PvP et PvE, comme tous les jeux du genre, avec une expérience très centrée sur le tir à la première personne. Les joueurs seront lâchés sur une carte de 2,5 x 2,5 km, où nous trouverons des villes et des souterrains, pour une expérience unique. À l'instar des battle royale, la zone de jeu pourrait se réduire au fil de la partie, pour inciter les joueurs à combattre ou s'extraire. 
Côté sortie, nous ne savons pas grand-chose, mais cela pourrait s'accélérer assez vite puisque PUBG va fêter ses huit ans et tiendra un live spécial pour annoncer ses projets en 2025. PUBG: Black Budget pourrait en faire partie, avec un trailer et pourquoi pas une date de sortie. Selon les leaks, sa sortie serait « pour bientôt ».

Aucune plateforme n'a été annoncée, mais l'extraction shooter arrivera sur PC à coup sûr, et potentiellement sur consoles plus tard. Notez que nous retrouvons le directeur créatif de PUBG à sa tête, Pawel Smolewski.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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