PUBG : De nouveaux détails pour son jeu d'extraction, qui arrive bientôt

PUBG Mobile : Codes d'échange (Juillet 2026)
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur PUBG Mobile, vous permettant de récupérer de nombreux bonus pour personnaliser vos armes et personnages.
Côté sortie, nous ne savons pas grand-chose, mais cela pourrait s'accélérer assez vite puisque PUBG va fêter ses huit ans et tiendra un live spécial pour annoncer ses projets en 2025. PUBG: Black Budget pourrait en faire partie, avec un trailer et pourquoi pas une date de sortie. Selon les leaks, sa sortie serait « pour bientôt ».
PUBG: Black Budget is reportedly "coming soon."— PlayerIGN (@PlayerIGN) March 5, 2025
Extraction shooter developed w/ PUBG's gunplay in mind, by same dev Pawel "Smookie" Smolewski behind it.
2.5x2.5 km map occupied by roaming scavs and creatures, complete w/ a dynamic shrinking zone and underground boss fights. pic.twitter.com/qwSZEF3E3I
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