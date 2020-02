PUBG Corp recrute pour un nouveau projet, nommé XTRM

Il semblerait que le studio de développement à l'origine de l'un des battle royale les plus populaires du monde recrute pour un nouveau projet, portant pour le moment le nom de XTRM.

Alors que le créateur de PUBG, Brendan Greene, travaille actuellement sur son nouveau projet nommé Prologue , PUBG Corporation (qui doit son nom au succès du battle royale),. Les informations sont, bien évidemment, minces et les spéculations nombreuses. Toutefois, grâce au datamineur PlayerIGN, quelques indices peuvent nous donner une idée dudit projet.Ce dernier est tombé sur une offre d'emploi laquelle indique que. Selon les rumeurs, il pourrait s'agir d'un reboot de PUBG, un mode de ce dernier ou quelque chose de totalement indépendant.serait « un nouveau projet développé en interne [...] mais rien n'a été décidé pour savoir s'il sera ou non distinct de PUBG » selon les dires d'un administrateur, relayés par PlayerIGN Aucune autre information ou rumeur n'ont été révélées, et comme l'avance The Loadout , il est possible que lesoit abandonné en cours de route, au profit d'autre chose. Dans tous les cas, cette information va dans le sens des propos du studio ces derniers mois,. Cela passe naturellement par d'autres jeux,pourrait être le premier. Nous aurons davantage de détails dans les semaines à venir, et nous ne manquerons pas de vous les partager.