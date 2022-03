PUBG célèbre son cinquième anniversaire avec plusieurs cadeaux pour les joueurs

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Il y a cinq ans, sortait en accès anticipé PLAYERUNKNOWN BATTLEGROUNDS, abrégé en PUBG et récemment renommé en PUBG: BATTLEGROUNDS, lequel a très vite permis à de nombreuses personnes de découvrir le genre battle royale. Il est en effet le premier des cadors (si nous mettons de côté H1Z1, le premier à avoir fonctionné) à avoir connu le succès et à perdurer, suivi ensuite par Fortnite et Apex Legends., que tous les joueurs pourront récupérer gratuitement. Il y a trois façons de récupérer des skins et autres cosmétiques :Vous pourrez en effet récupérer divers outfits, boost d'EXP ou encore des coupons de contrebandes en lançant PUBG chaque jour, mais aussi obtenir le « Costume d'Héritage » en réussissant quelques défis sur le champ de bataille. Pour mettre la main sur l'ensemble, vous devrez obtenir un total de 900 points. Pas de panique, vous aurez plusieurs jours pour gagner des points, puisque les missions sont renouvelées quotidiennement, d'autant qu'elles ne sont pas très difficiles. Le tout peut être consulté en jeu, ou sur le site officiel En outre,, apportant un brin de nostalgie aux joueurs de la première heure. Tous les ajouts majeurs y sont notamment notifiés.Rappelons queest disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series, le tout en free-to-play depuis le début de l'année 2022.