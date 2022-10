PUBG accueille un mode temporaire Dead by Daylight pour Halloween

Un mode Dead by Daylight arrive dans PUBG

Si Fortnite est très friand des collaborations en tout genre, l'un de ses principaux concurrents, PUBG , n'est pas encore tombé dedans. Toutefois, les petits crossovers se sont multipliés ces derniers mois, avec Neymar, par exemple, ou McLaren. Cette fois-ci, Krafton voit plus grand,, annoncée il y a quelques jours et récemment détaillée par les développeurs.Comme nous pouvons le lire sur le site officiel, le mode sera disponible pendant deux semaines, du 21 octobre au 7 novembre, sur toutes les plateformes. Les joueurs pourront alors se glisser dans la peau d'un survivant ou d'un tueur, ayant pour objectif de s'enfuir, ou d'éliminer les cibles, selon le rôle.Pour faire bref,. Pour ce faire, il faudra collaborer, mais aussi éviter le tueur, qui peut blesser et tuer les survivants à l'aide d'une machette ou d'une win94. Il n'y a qu'un seul tueur par partie, qui devra donc faire en sorte de neutraliser les trois survivants avant qu'ils ne s'échappent.Les survivants pourront profiter d'abris, pour se cacher du tueur, mais aussi d'objets de soins. Le tueur, lui, bénéficiera de grenades collantes, et de casiers de la Zone bleue, dans lesquels il doit emprisonner les survivants.La collaboration ne s'arrête pas à ce mode de jeu, puisque différentes missions permettront de récupérer des skins, alors que la boutique du battle royale accueille de nombreux packs de cosmétiques, en lien avec le multijoueur asymétrique, mettant notamment en avant le Clown, le Piégeur, la Légion et la Chasseuse.L'événement Halloween de cette année 2022 est donc assez important pour, et selon le retour des joueurs, cela pourrait ouvrir la porte à d'autres collaborations, à l'avenir.