PUBG accueille sa mise à jour 32.2, avec un véhicule, un mode et des améliorations

Découvrez toutes les nouveautés et le patch notes de la mise à jour 32.2 de PUBG, laquelle ajoute un mode de jeu, un véhicule et plusieurs améliorations.
Alors qu'il fêtera son huitième anniversaire dans quelques mois, PUBG
continue son amélioration. Au programme de l'imposante mise à jour, nous retrouvons un véhicule inédit avec le bateau gonflable qui permet de voyager discrètement sur l'eau, puisqu'il ne possède pas de moteur. Sa vitesse est toutefois réduite.
Un mode de jeu est également introduit dans Arcade, Hot Drop. Un mode ultra rapide qui sera disponible à partir du 20 novembre pour un test, afin de voir s'il plaît à la communauté. Diverses améliorations sont également proposées, notamment au niveau du confort de jeu. Vous pouvez tout savoir de cette mise à jour, qui arrive le 6 novembre sur PC et le 13 sur console, avec le patch notes 32.2 de PUBG
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Patch 32.2 de PUBG
Arcade
Nouveau mode : Hot Drop
Atterrissez à l'arrache, pillez à vitesse grand V, restez en vie... et tout cela en un clin d'œil ! Apprenez-en plus sur notre nouveau mode Arcade : Hot Drop, inspiré par nos joueurs. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à la future annonce Largages spéciaux pour en apprendre plus sur un événement palpitant !
Paramètres de base
- Nombre maximum de joueurs de départ
- PC : 64 (min. 32)
- Console : 32 (min. 16)
- Point de vue : TPP uniquement
- Carte: zones désignées des maps Erangel, Miramar, Vikendi ou Taego.
- Zone sécurisée: une zone très étroite est formée dans une partie bien précise de la carte. Attention ! l'accès à la zone sécurisée sera restreint de plus en plus vite à mesure que le temps passe !
- Quitter la zone entraînera des dégâts importants, et la zone bleue rétrécira plus rapidement vers le centre.
- Avion: Les joueurs se parachuteront automatiquement de l'avion lorsque celui-ci atteindra l'extrémité de la zone de jeu.
- Des zones spécifiques telles que la zone rouge ou la zone du blizzard ne seront pas activées.
- Les objets apparaissant dans le monde sont les mêmes qu'en partie normale.
- Les voitures, caisses de ravitaillement, bateaux et trains ne sont pas disponibles.
- Escouades de 4 hommes uniquement, auto-remplissage activé.
Période de service (UTC)
- PC/Console
- 20 novembre à 7 h - 3 décembre à 7 h
Team Deathmatch
- Suburbia (carte Rondo) a été renommé en Rin Jiang.
Gameplay
Nouveau véhicule : Bateau gonflable
- Le bateau gonflable permet de voyager sur l'eau sans faire de bruit. En effet, ce modèle est équipé de rames plutôt que d'un moteur.
- Santé : 500
- Poids : 40
- Passagers max : 4
- Dirigeable uniquement depuis l'emplacement 1 dans toutes les directions.
- Les passagers se trouvant dans les emplacements 2-4 peuvent fournir de la puissance auxiliaire en tapotant sur la touche « Avancer ».
- Vitesse max :
- 1 joueur ramant dans l'emplacement 1 : Environ 20 km/h
- Avec quatre joueurs dans les emplacements 2-4 tapotant (sprint) : Environ 50 km/h
- Le joueur dans l'emplacement 1 ne peut pas utiliser une arme secondaire.
- Les joueurs dans les emplacements 2-4 s'équipent de rames lorsqu'ils sont désarmés.
- Déployable sur l'eau et la terre en cliquant dessus dans l'inventaire.
- Il est possible d'annuler le déploiement en causant des interruptions (comme des collisions).
- En cas de destruction dans l'eau, le bateau gonflable coule progressivement, et les passagers tombent automatiquement dans l'eau.
- Les bateaux gonflables apparaissent dans le monde sur toutes les cartes, hormis Paramo et Haven.
- Ajouté à l'onglet Partie personnalisée - Apparition.
- S'applique également au mode bac à sable.
- Ajouté à la catégorie Mode entraînement - Outil d'apparition - Etc.
Confort de jeu
- Vous pouvez désormais afficher l'inventaire de votre coéquipier en mode spectateur.
- Vous avez dorénavant la possibilité de suivre votre coéquipier après avoir sauté de l'avion de ramassages d'urgence.
- Les conditions environnementales sous lesquelles il est possible d'utiliser certains objets seront affichées dans votre inventaire.
- Objets concernés : bouclier pliable, ramassage d'urgence, VTT, émetteur de puces bleues, bateau gonflable
- Il ne sera plus possible d'essayer d'utiliser le ramassage d'urgence tant qu'il sera indisponible.
- Un indicateur visuel est affiché lorsque vous accédez à l'inventaire et positionnez le curseur sur des objets déployables, ou lorsque vous vous équipez de ceux-ci.
- Les conditions d'utilisation pour les objets déployables ont été ajustées, permettant ainsi aux joueurs de les utiliser dans davantage de positions.
- Les messages système pour l'indisponibilité des objets ont été clarifiés.
- Un message système sera affiché si un objet n'est plus disponible pendant son utilisation.
- Les objets pillés à l'aide de la touche F lorsque vous êtes équipé du sac tactique ne seront plus automatiquement entreposés dans celui-ci.
- Les règles concernant l'obtention et la consommation de munitions et d'objets ont été améliorées afin d'offrir une meilleure cohérence.
- Les fonctionnalités de communication, telles que la roue des messages radio et le ping « Ennemi repéré », sont désormais utilisables en mode solo et en mode entraînement.
- L'intervalle de temps pour la reconnaissance des doubles clics sur la roue a été ajusté pour faciliter l'utilisation du ping « Ennemi repéré ».
Monde
- Les décorations sur le thème du PUBG Global Championship 2024 ont été ajoutées aux cartes.
Taego
- Certains effets sonores en météo Ciel couvert ont été réduits.
- De mystérieux objets et décorations ont disparu.
Système de clan
Après avoir étudié vos commentaires, nous avons apporté quelques modifications au système de clan !
- Les objectifs des défis de clan ont été revus à la baisse.
- Les objectifs pour les missions des membres de clan ont été réduits, et certaines informations relatives aux missions ont fait l'objet de changements.
- Le bouton « Activité des membres du clan » est désormais accessible depuis toutes les pages liées au clan.
- Seuls le maître de clan ou le manager du clan ont toujours accès à la page « Activité des membres du clan ».
- Le texte expliquant le calcul et la réinitialisation hebdomadaires de la classe/des points de jauge a été reformulé de manière à être plus facile à comprendre.
- Certaines notifications de clan sont désormais représentées par des couleurs pour en améliorer la visibilité.
- Dans l'inventaire du clan, les icônes de plaques d'insigne de clan afficheront désormais le texte PUBG au lieu du nom du clan.
Pass Artisan
Le Pass Artisan est de retour. Au programme : encore plus de récompenses exceptionnelles et d'événements fantastiques pour la folie des emplettes du mois ! Découvrez toutes les infos dans l'annonce Marché noir de 2024 !
Atelier
Artisanat spécial
Voici les Chroma et skins d'armes progressifs du Marché noir qu'il est possible de fabriquer uniquement par le biais de l'Artisanat spécial à l'Atelier ! Jetez un coup d'œil à tous les détails sur l'annonce Marché noir 2024. Artisanat spécial - Date de fermeture (UTC) ※ L'onglet Artisanat spécial - Marché noir de 2024 sera accessible uniquement aux dates suivantes. Pensez à utiliser tous vos jetons avant leur date de clôture !
Menu principal
(PC) Esports - Défi Pick'em PGC 2024
Préparez-vous pour le défi Pick'em du PGC 2024 ! Restez à l'affût de l'onglet Esports qui débarque dans le menu principal !
- La page Vue d'ensemble fournit des informations sur le planning du tournoi, ainsi que des détails concernant la cagnotte.
- La page Défi Pick'em fournit des informations sur les équipes participantes, les coupons de vote qu'il vous reste et vos points Esports. Vous y trouverez également le bouton pour accéder à la boutique de Points Esports, et bien plus encore.
- Période du défi Pick'em (UTC) :
- Duel d'équipes : 13 novembre à 2 h - 9 décembre à 8 h
- Choisissez le gagnant : 13 novembre à 2 h - 21 décembre à 8 h
- Période pendant laquelle l'onglet Esports sera accessible (UTC)
- 13 novembre à 2 h - 30 décembre à 0 h
- Jetez un coup d'œil à l'annonce PUBG Esports pour connaître tous les détails.
Expérience utilisateur/Interface utilisateur
- Les dates d'expiration pour les objets de votre inventaire seront affichées dans le coin inférieur gauche des emplacements d'objet.
- Un nouveau message de notification apparaîtra lorsque vous réservez des objets temporaires ou permanents en guise de récompenses.
- Des ajustements mineurs ont été apportés à l'affichage de l'IU du marqueur de mort.
- Certains messages radio pour le réglage linguistique Coréen ont été modifiés.
- Les paliers d'objet sont désormais affichés dans l'arrière-plan des icônes de la pop-up d'achat de la boutique.
Performances
- Optimisation de la stabilité des performances dans les situations où plusieurs joueurs sont rassemblés.
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