PUBG accueille la mise à jour 33.2

Découvrez le patch notes et les détails de la mise à jour 33.2 de PUBG, laquelle se concentre encore sur Sanhok.
Quelques semaines après avoir implanté une nouvelle version de Sanhok, les développeurs de PUBG
reviennent avec de nouvelles choses pour la carte tropicale, qui est la troisième à avoir rejoint le battle royale.
Par exemple, le camion de butin fait son retour dans cette version, tandis que le système de rappel est également de la partie, pour dynamiser encore plus les parties sur ce champ de bataille. Un nouveau passe de combat est également disponible. Mais vous pouvez retrouver tout cela directement dans le patch notes de la mise à jour 33.2 de PUBG
, qui arrive ce 15 janvier sur PC et le 23 janvier sur console.
Monde : Sanhok
Camion de butin
Le camion de butin fait son come-back dans la version remaniée de Sanhok ! Il a fait l'objet d'une mise à jour pour mieux s'adapter au nouvel environnement. Alors, si vous ne vous souvenez plus très bien des tenants et aboutissants de ce véhicule, ou si c'est la première fois que vous en entendez parler, ne vous inquiétez pas : vous trouverez toutes les infos ci-dessous !
Commentaire des développeurs : Le camion de butin, inauguré à Sanhok il y a quatre ans, revient avec la mise à jour 33.2 ! Détruire le camion de butin vous offre une occasion de pillage supplémentaire et vous permettra ainsi d'obtenir suffisamment de matériel pour équiper votre escouade tout entière. Il n'est également pas impossible que vous trouviez des armes spéciales dans le camion de butin, alors ouvrez l'œil (et le bon) ! Cela dit, ne baissez jamais votre garde lorsque vous attaquez le camion de butin. Son épais blindage lui permet de résister à des dégâts très élevés, et vous ne remarquerez peut-être pas d'autres équipes qui s'approcheront pendant que vous serez concentrés à pilonner votre cible !
- Le camion de butin offre aux joueurs un moyen supplémentaire de piller des objets.
- Une fois la partie commencée, quatre camions de butin apparaissent aux emplacements indiqués et suivent des itinéraires prédéterminés.
- Le camion n'est plus opérationnel s'il est détruit, et aucun nouveau camion de butin n'apparaîtra pour le remplacer.
- Les camions de butin peuvent être endommagés ou détruits à l'aide d'armes et d'objets à lancer.
- Les camions de butin subissent des dégâts réduits en raison de leur épais blindage, mais des attaques bilatérales leur infligent des dégâts augmentés.
- Lorsque le camion de butin subit des dégâts, des conteneurs de petite ou grande taille apparaissent.
- Après avoir été détruit, le camion de butin explose, vous permettant ainsi d'accéder à sa cargaison.
- La cargaison contient une grande quantité de pièces d'équipement dont il est possible de s'emparer.
- L'explosion inflige des dégâts importants dans un rayon de 10 m.
- Les joueurs touchés par la porte arrière qui est projetée pendant l'explosion risquent d'être neutralisés ou éliminés.
- Disponible en Partie normale, Partie personnalisée et Arcade.
- Ne s'applique pas au mode Team Deathmatch.
Système de rappel
Nous avons bien pris connaissance de vos retours ! Le système de rappel fait son arrivée à Sanhok avec la mise à jour 33.2.
- Les avions de rappel sont disponibles toutes les 2 minutes et 30 secondes, mais n'apparaîtront plus à partir de la phase 6.
- S'appliquent également en Partie personnalisée.
Labs Gunplay : Visée perturbée
Le système de visée perturbée optimisée est désormais disponible en mode Arcade. Nous allons préparé un questionnaire pour réunir les commentaires des joueurs au sujet des changements, alors n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez !
Planning (CET)
- PC
- 22 janvier à 8 h - 4 février à 8 h
- Console
- 30 janvier à 8 h - 11 février à 8 h
Détails
※ Des points d'Arcade ne sont pas attribués pour les sessions de jeu ayant trait au Labs Gunplay : Visée perturbée.
- Carte: Erangel
- Point de vue : TPP uniquement
- Type de groupe : Escouade uniquement
- Divers
- Les taux d'apparition des armes à feu ont été revus à la hausse.
- Une zone bleue au rythme plus rapide est appliquée.
Visée perturbée
Des mécaniques améliorées de visée perturbée ont été appliquées à toutes les armes à feu, avec des niveaux différents en fonction de la catégorie d'armes.
Fusils de précision
Fusils à pompe / pistolets-mitrailleurs
- Le niveau le plus élevé de visée perturbée est appliqué.
Fusils d'assaut / mitrailleuse / DMR
- Un niveau élevé de visée perturbée est appliqué.
Autres armes (pistolets, arbalète, etc.)
- Niveau faible de visée perturbée, avec les munitions de 7,62 mm présentant une visée perturbée supérieure aux munitions de 5,56 mm.
Commentaire des développeurs : Le Labs Gunplay de cette mise à jour propose des mécaniques améliorées de visée perturbée. La visée perturbée, qui traduit l'impact appliqué aux adversaires lorsque vous leur tirez dessus, a été améliorée selon les caractéristiques de chaque arme et l'équilibre actuel des armes. En résultent donc différentes valeurs de visée en fonction des catégories d'armes. Pour ce Labs Gunplay, nous avons également mis en œuvre une zone bleue au rythme plus rapide, ainsi que des taux d'apparition d'armes augmentés. Ces modifications reflètent les retours obtenus à l'occasion du précédent Labs Gunplay : Rééquilibrage des pistolets-mitrailleurs. Dans Labs Gunplay : Visée perturbée, vous verrez en avant-première les améliorations apportées à la visée perturbée, améliorations dont l'implémentation est prévue dans tous les modes à l'occasion d'une future mise à jour. Veuillez noter que des ajustements supplémentaires pourront être mis en œuvre selon les données du gameplay et les commentaires des joueurs réunis lors de sondages/questionnaires. Nous vous remercions donc d'avance pour votre participation ! Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les changements concernant la visée perturbée, restez à l'affût de la très prochaine Lettre des développeurs sur le Gunplay.
- Un niveau très faible de visée perturbée est appliqué.
Pass Artisan : Fête du Printemps 2025
Un nouveau Pass Artisan a été préparé à l'occasion du premier festival de l'année. Obtenez ici plus d'infos sur la future annonce de la Fête du Printemps 2025 !
Atelier
Voici les nouveaux Chroma et skins d'armes progressifs, qu'il est possible de fabriquer uniquement par le biais de l'Artisanat spécial à l'Atelier ! Jetez un coup d'œil à tous les détails sur l'annonce de la Fête du Printemps 2025. Artisanat spécial - Date de fermeture (CET) ※ L'onglet Artisanat spécial - Fête du Printemps 2025 sera accessible uniquement aux dates suivantes. Pensez à utiliser tous vos jetons avant leur date de clôture !
Médaille de maîtrise
Nous avons amélioré l'IU de la médaille de maîtrise pour faciliter la consultation du statut de vos médailles.
- Sur la page Carrière - Médailles :
- Le nombre de médailles que vous possédez est désormais affiché par palier.
- La description de chaque médaille affiche désormais le pourcentage de joueurs qui possèdent cette médaille.
- Le bouton « Éditer le profil » a été déplacé. Vous le trouverez désormais dans le coin inférieur gauche.
- Sur la page Carrière - Vue d'ensemble, la section « Dernière médaille gagnée » a été renommée et s'appelle désormais « Médailles ».
- (PC) Vous pouvez désormais afficher les noms et les descriptions des médailles sur l'écran « Fin de partie ».
Partie personnalisée
- Le mode Hot Drop a été ajouté.
Divers
- Le paramètre Luminosité dans Paramètres - Graphismes - Basique s'applique désormais uniquement à l'environnement du gameplay et n'influe plus sur la luminosité du menu principal.
- Le niveau de luminosité de la totalité du menu principal, y compris les écrans de menu, a été unifié pour offrir une luminosité constante, quel que soit l'écran.
Expérience utilisateur/Interface utilisateur
- Un onglet « Panzerfaust » (qui apparaît lorsque vous possédez un skin Panzerfaust) a été ajouté à la catégorie Divers de la page Personnaliser - Armes - Skins.
- La description du paramètre « Luminosité » sur la page Paramètres - Graphismes - Basique a été mise à jour.
Correctifs de bugs
Monde
- Correctifs apportés aux collisions, aux textures, aux performances et à d'autres problèmes généraux liés à Sanhok.
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