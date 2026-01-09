Les Peaky Blinders débarquent dans PUBG Mobile avec un contenu massif

La famille la plus dangereuse de Birmingham pose ses valises sur les champs de bataille. PUBG Mobile officialise une collaboration d'envergure avec la série culte Peaky Blinders. Au programme : skins emblématiques, événements narratifs et une immersion totale dans l'univers des Shelby jusqu'au 5 février 2026.
C'est une alliance que l'on n'avait pas vu venir, mais qui risque de faire grand bruit sur les serveurs. Krafton vient d'annoncer l'arrivée immédiate du clan Shelby dans l'univers de son Battle Royale phare.
Dès aujourd'hui et jusqu'au 5 février 2026, l'élégance brutale des années 1920 s'invite dans PUBG version mobile grâce à un partenariat avec Banijay Rights. Les joueurs ne se contenteront pas de simples tenues cosmétiques, c'est une véritable atmosphère, celle de la grisaille industrielle et des lames de rasoir, qui a été transposée dans le jeu
.
Incarnez les légendes de Birmingham
Le cœur de cette collaboration réside évidemment dans l'apparence avec des skins. Il est désormais possible de revêtir les costumes trois-pièces de Thomas, Arthur et John Shelby
. L'arsenal s'adapte également avec l'arrivée de la Thompson SMG « Foggy City » et du célèbre béret « Razor Newsboy ». Pour parfaire l'immersion, les développeurs ont intégré un pack vocal Thomas Shelby, permettant de commander vos coéquipiers avec l'autorité glaciale du leader du gang. De nouveaux véhicules, comme le Misty Soul UAZ, et des emotes spécifiques viennent compléter cette panoplie pour permettre aux joueurs de célébrer leurs victoires avec la classe britannique d'antan.
Une aventure narrative inédite : The Shelby Trials
Au-delà des objets, PUBG Mobile tente d'innover en proposant The Shelby Trials
. Il s'agit d'un événement narratif où les joueurs suivent plusieurs protagonistes à travers quatre scénarios inspirés de la série. Vos décisions auront un impact, ferez-vous preuve de ruse ou de force brute ?
Pour couronner le tout, l'ambiance sonore n'a pas été oubliée
. Les joueurs pourront entendre l'incontournable Red Right Hand de Nick Cave and the Bad Seeds via l'événement en jeu. Alors qu'un spin-off est prévu, et qu'un film arrivera en mars sur Netflix, cette incursion dans le jeu vidéo prouve que la franchise n'a rien perdu de sa superbe et continue d'étendre son influence bien au-delà du petit écran.
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