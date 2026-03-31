Le célèbre mode Prop Hunt débarque dans PUBG avec des règles inédites

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 mars 2026 à 18h06
Pour le 1er avril, PUBG bouleverse ses habitudes avec l'arrivée du célèbre mode Prop Hunt. Fini le battle royale classique, place à une immense partie de cache-cache où les joueurs se transforment en objets du décor pour échapper à des chasseurs impitoyables.
Le célèbre mode Prop Hunt débarque dans PUBG avec des règles inédites
Comme le veut la tradition, les développeurs de KRAFTON profitent du 1er avril pour insuffler une dose de légèreté dans l'univers habituellement impitoyable de leur célèbre battle royale. Après avoir intégré des poulets géants, des environnements en huit bits ou encore des classes inspirées des jeux de rôle papier par le passé, le studio opte cette année pour un grand classique du jeu vidéo en ligne. Dès aujourd'hui, les joueurs de PUBG peuvent découvrir une revisite complète du célèbre mode de jeu de cache-cache, où la discrétion prime sur la puissance de feu.

Le grand retour du cache-cache virtuel

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Connu par de nombreux amateurs de jeux vidéo, démocratisé à l'époque par Garry's Mod (qui va obtenir une suite spirituelle avec s&box), le concept du Prop Hunt divise les participants en deux camps bien distincts. D'un côté, les chasseurs doivent traquer et éliminer leurs cibles. De l'autre, les proies possèdent la capacité unique de se métamorphoser en éléments du décor pour se fondre dans l'environnement. Dans cette version adaptée au battle royale de KRAFTON, douze participants s'affrontent lors de sessions divisées en trois manches, opposant trois traqueurs à neuf cibles camouflées.

Les proies ne sont pas totalement sans défense face à leurs assaillants armés. Pour maximiser leurs chances de survie, les joueurs dissimulés disposent d'un arsenal d'outils tactiques. Ils peuvent notamment déployer des leurres pour tromper la vigilance ennemie, modifier leur apparence en cours de partie, ou encore utiliser des grenades aveuglantes et étourdissantes. Ces capacités permettent de créer des situations de fuite rocambolesques lorsqu'une couverture est compromise.

Une pénalité fatale pour les chasseurs imprudents

La véritable innovation de cette édition réside dans la gestion des tirs pour les traqueurs. Contrairement aux versions traditionnelles où les joueurs vident leurs chargeurs sur chaque poterie ou chaise suspecte, cette itération impose une contrainte majeure. Chaque balle perdue qui touche un objet ordinaire réduit les points de vie du tireur.

Miniature vidéo

Cette mécanique transforme radicalement l'approche des chasseurs, qui doivent faire preuve d'observation et de retenue plutôt que de tirer à l'aveugle. Toutefois, la fin de chaque manche est marquée par une phase d'accélération temporaire appelée « Fever Time ». Durant cette courte période, les traqueurs bénéficient d'une puissance de feu accrue et ne subissent plus aucune pénalité en cas de tir manqué, forçant les cibles à redoubler de prudence.

Un événement à durée très limitée

Pour accompagner ce lancement festif, les équipes de développement ont imaginé une campagne de communication originale, parodiant les émissions de télé-achat traditionnelles. Cette initiative souligne la volonté du studio de proposer une expérience décalée, tranchant avec le sérieux habituel des affrontements compétitifs.

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Ce mode de jeu inédit est accessible dès à présent via la section Arcade du menu principal. Les affrontements se déroulent sur plusieurs cartes emblématiques du titre, incluant Rondo, Vikendi et Miramar. Les joueurs désireux de tester leurs talents de dissimulation ou de traque devront faire vite, car l'événement fermera définitivement ses portes le 8 avril prochain.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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