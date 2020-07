Concours PUBG : Tentez de remporter un imprimé et un t-shirt exclusifs

GAMEWAVE vous propose un concours en partenariat avec PUBG, dans le but d'obtenir un imprimé et un t-shirt exclusifs.

Retweeter le tweet du concours.

Vous abonner au compte Twitter @GAMEWAVE.

#CONCOURS



On vous fait gagner 3 packs #PUBGArt contenant un T-shirt et une illustration réalisés en collaboration avec @Oskunk et @thedarkinker !



Pour participer :

- #RT ce tweet

- Follow @GAMEWAVE



TAS 12/07



Bonne chance à tous ! pic.twitter.com/U93My0PTNI — GAMEWAVE (@GAMEWAVE) July 7, 2020

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Que vous soyez amateur ou non de, l'un des battle royale les plus populaires au monde, vous pouvez tenter de remporter l'un des trois packs, contenant un imprimé et un t-shirt exclusifs, mis à notre disposition par l'équipe de, par le biais d'Cette opération spéciale est faite en collaboration avec les artistes Oskunk et Thedarkinker , qui sont à l'origine de la patte graphique du t-shirt et de l'imprimé, que vous pouvez retrouver ci-dessous.Si vous souhaitez participer à ce concours pour remporter l'un de ces trois packs, vous n'avez qu'à suivre les indications sur le tweet ci-dessous, qui sont :Si ces prérequis ne sont pas remplis, vous ne serez pas éligibles et ne pourrez donc pas remporter l'un de ces packs.Finalement, pour gagner encore plus de cadeaux, un concours exclusif à la saison 7 de PUBG, en association avec les artistes cités ci-dessus, est disponible sur le site PUBG officiel