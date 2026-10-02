PUBG: BLACK BUDGET, le shooter d'extraction, est finalement annulé

Krafton vient de porter le coup de grâce à PUBG: BLACK BUDGET, son ambitieux jeu de tir d'extraction, en développement depuis plusieurs années. Moins d'un an après ses premiers tests, le projet est définitivement abandonné, illustrant les difficultés du studio à imposer sa franchise.

L'univers de PLAYERUNKOWN'S BATTLEGROUNDS peine décidément à s'exporter au-delà de son genre de prédilection. L'éditeur coréen Krafton vient d'annoncer l'annulation pure et simple de PUBG: BLACK BUDGET, un titre dérivé qui lorgnait du côté des jeux de tir d'extraction. Le couperet est tombé neuf mois seulement après le lancement des premières phases de test en version alpha fermée sur la plateforme Steam, après des retours pas forcément enjoués.

Une annulation brutale pour un projet ambitieux

Le concept de ce titre multijoueur avait pourtant de quoi intriguer. Pensé comme un jeu de tir à la première personne mêlant affrontements entre joueurs et environnement hostile, le titre proposait une boucle temporelle sur une île abritant un complexe de recherche abandonné. L'objectif n'était plus d'être le dernier survivant, mais de coopérer en équipe pour récupérer des technologies secrètes et s'échapper. Les développeurs promettaient même une dimension surnaturelle qui pouvait nous rappeler la série Lost, ainsi qu'un système d'amélioration de personnage et de gestion de base entre chaque partie.

Cependant, le retour de la communauté et l'évolution du marché ont eu raison de ces ambitions. Dans un message adressé aux joueurs sur Steam, les équipes de développement ont justifié ce choix difficile.

Après avoir examiné l'état de développement du projet et sa direction future, nous avons conclu que son orientation actuelle ne nous permettrait pas d'offrir une expérience que les joueurs pourraient apprécier sur le long terme.



Nous avons donc pris la décision difficile de mettre un terme au développement de PUBG: BLACK BUDGET.











Un marché de l'extraction de plus en plus saturé

L'abandon de ce projet intervient dans un contexte particulièrement concurrentiel. Le genre du jeu de tir d'extraction attire de nombreux studios depuis quelques années, créant un embouteillage sur le marché. Si Escape from Tarkov était l'un des pionniers, il a très vite été rejoint par Hunt: Showdown, puis plus récemment par ARC Raiders et d'autres productions qui tentent de s'imposer durablement, en vain, comme Marathon. Face à cette saturation et aux retours potentiellement mitigés des tests fermés, Krafton a préféré débrancher la prise.

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Cette décision n'est pas un cas isolé pour l'éditeur. Plus tôt cette année, l'entreprise avait déjà mis fin au développement de PUBG: Blindspot, un jeu qui s'inspirait des mécaniques de Rainbow Six Siege, après seulement deux mois d'accès anticipé. Ces échecs successifs soulignent la difficulté d'étendre la marque vers de nouveaux horizons.

Des finances au beau fixe et de nouveaux horizons

Malgré ces déconvenues, la santé financière de Krafton reste excellente. L'entreprise coréenne a récemment affiché des résultats records pour son deuxième trimestre, avec des revenus en hausse de près de 95 %. Cette croissance s'appuie principalement sur les performances solides de PUBG et sur la sortie très réussie de Subnautica 2, en mai dernier.

L'éditeur ne compte d'ailleurs pas baisser les bras concernant l'expansion de sa franchise phare. L'objectif est désormais de transformer l'expérience de base en une véritable plateforme de contenu, permettant aux joueurs de créer et de partager leurs propres modes de jeu. Par ailleurs, un autre titre dérivé baptisé PUBG: DED.NET, orienté vers la progression de type roguelike, a été annoncé lors de la gamescom.

L'avenir nous dira si cette nouvelle tentative saura enfin conjurer le sort et offrir à la célèbre licence le succès qu'elle espère en dehors du format qui l'a rendue mondialement célèbre.