Le nouveau jeu PUBG séduit massivement en alpha, mais révèle déjà de gros problèmes

Krafton vient de clore une phase alpha de son nouveau shooter d'extraction, PUBG Black Budget, marquée par une affluence record, mais aussi par des défis techniques et des soucis de triche. Retour sur ce premier contact prometteur prévu pour 2026.

Un succès populaire inattendu pour Krafton

Cette alpha fermée a suscité plus d'intérêt que prévu, nous permettant de recueillir un large éventail de commentaires. [...] En même temps, les retours ont constamment souligné des problèmes liés à la perception des combats, à la clarté situationnelle et à la fatigue lors des sessions répétées.











La triche et la technique : les points noirs de l'expérience

The Closed Alpha has come to an end. Thank you to all Contractors who joined us on Coli Island over the past two weeks. Your feedback helped shape our vision for the game. Wishing you a great end to the year!



Check the details: https://t.co/5Egp4k8QZs#PUBG #BLACKBUDGET pic.twitter.com/jh6yz2Nwv9 — PUBG: Black Budget (@PUBGBlackBudget) December 22, 2025

Une alternative crédible à Escape from Tarkov ?

L'attente autour de l'extension de l'univers PUBG ne cesse de croître, et les premiers retours concrets viennent enfin de tomber. Krafton a officiellement mis un terme à la première phase de test alpha pour son projet ambitieux,. Ce titre, qui se positionne comme un extraction shooter aux accents mystiques et éthérés, tente de marier les mécaniques classiques du genre avec l'ADN du Battle Royale qui a fait la gloire de l'éditeur. La première phase de test à grande échelle vient de se conclure, et semble avoir été bénéfique.Dans un récent communiqué,. L'alpha fermée a suscité un intérêt et une participation bien supérieurs aux prévisions initiales. C'est un signal fort pour l'éditeur sud-coréen, prouvant que la communauté est prête à embrasser une nouvelle expérience tactique à l'horizon 2026., deux points qui ont été particulièrement salués par les testeurs.Cependant, une forte affluence implique nécessairement une mise à l'épreuve rude des infrastructures et du gameplay. Si l'ambiance visuelle a convaincu,. Les développeurs ont partagé un bilan transparent de cette session :Au-delà du gameplay pur,. Des rapports concernant l'utilisation de programmes non autorisés ont fait surface tout au long de la période de test. Pour un jeu basé sur l'extraction où la perte d'équipement est punitive, la présence de tricheurs dès l'alpha est un sujet d'inquiétude légitime. Krafton assure avoir renforcé progressivement ses mesures de sécurité et ses réponses anti-triche,Sur le plan technique, la stabilité n'était pas toujours au rendez-vous. De nombreux joueurs ont rapporté des crashs et des bugs affectant directement l'expérience de jeu. Ces soucis, classiques pour une version alpha, ont tout de même eu un impact notable sur le plaisir de jeu global. L'équipe a annoncé que l'ensemble des données récoltées est actuellement sous analyse interne.Malgré ces écueils,. Le titre tourne bien, propose des visuels soignés et pourrait séduire un public rebuté par l'austérité extrême de ses concurrents. Reste à savoir si le jeu saura innover suffisamment pour ne pas être une simple copie de ce qui existe déjà sur le marché.Pour l'heure, Krafton donne rendez-vous aux joueurs sur Coli Island en 2026 sans plus de précision, une fois que le jeu sera dans un état plus raffiné, sans doute pas avant plusieurs mois. D'autres phases de test devraient avoir lieu, pour que Krafton puisse s'assurer une sortie réussie, au moins sur le plan technique et architectural.