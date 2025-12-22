Le nouveau jeu PUBG séduit massivement en alpha, mais révèle déjà de gros problèmes

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 22 décembre 2025 à 18h40
Krafton vient de clore une phase alpha de son nouveau shooter d'extraction, PUBG Black Budget, marquée par une affluence record, mais aussi par des défis techniques et des soucis de triche. Retour sur ce premier contact prometteur prévu pour 2026.
Le nouveau jeu PUBG séduit massivement en alpha, mais révèle déjà de gros problèmes
L'attente autour de l'extension de l'univers PUBG ne cesse de croître, et les premiers retours concrets viennent enfin de tomber. Krafton a officiellement mis un terme à la première phase de test alpha pour son projet ambitieux, PUBG: BLACK BUDGET. Ce titre, qui se positionne comme un extraction shooter aux accents mystiques et éthérés, tente de marier les mécaniques classiques du genre avec l'ADN du Battle Royale qui a fait la gloire de l'éditeur. La première phase de test à grande échelle vient de se conclure, et semble avoir été bénéfique.

Un succès populaire inattendu pour Krafton

Dans un récent communiqué, l'équipe de développement n'a pas caché sa satisfaction concernant l'affluence sur les serveurs. L'alpha fermée a suscité un intérêt et une participation bien supérieurs aux prévisions initiales. C'est un signal fort pour l'éditeur sud-coréen, prouvant que la communauté est prête à embrasser une nouvelle expérience tactique à l'horizon 2026. Ce succès d'estime valide la direction artistique et l'atmosphère générale du jeu, deux points qui ont été particulièrement salués par les testeurs.

Cependant, une forte affluence implique nécessairement une mise à l'épreuve rude des infrastructures et du gameplay. Si l'ambiance visuelle a convaincu, les retours des joueurs ont mis en lumière des zones d'ombre nécessitant une révision approfondie. Les développeurs ont partagé un bilan transparent de cette session :
Cette alpha fermée a suscité plus d'intérêt que prévu, nous permettant de recueillir un large éventail de commentaires. [...] En même temps, les retours ont constamment souligné des problèmes liés à la perception des combats, à la clarté situationnelle et à la fatigue lors des sessions répétées.
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La triche et la technique : les points noirs de l'expérience

Au-delà du gameplay pur, cette phase de test a malheureusement confirmé que les vieux démons des jeux de tir en ligne sont toujours présents. Des rapports concernant l'utilisation de programmes non autorisés ont fait surface tout au long de la période de test. Pour un jeu basé sur l'extraction où la perte d'équipement est punitive, la présence de tricheurs dès l'alpha est un sujet d'inquiétude légitime. Krafton assure avoir renforcé progressivement ses mesures de sécurité et ses réponses anti-triche, mais la guerre contre les logiciels tiers s'annonce déjà comme un enjeu majeur pour la sortie finale.
Sur le plan technique, la stabilité n'était pas toujours au rendez-vous. De nombreux joueurs ont rapporté des crashs et des bugs affectant directement l'expérience de jeu. Ces soucis, classiques pour une version alpha, ont tout de même eu un impact notable sur le plaisir de jeu global. L'équipe a annoncé que l'ensemble des données récoltées est actuellement sous analyse interne.

Une alternative crédible à Escape from Tarkov ?

Malgré ces écueils, PUBG Black Budget se dessine comme une alternative plus accessible aux ténors du genre comme Escape from Tarkov et ARC Raiders. Le titre tourne bien, propose des visuels soignés et pourrait séduire un public rebuté par l'austérité extrême de ses concurrents. Reste à savoir si le jeu saura innover suffisamment pour ne pas être une simple copie de ce qui existe déjà sur le marché.

Pour l'heure, Krafton donne rendez-vous aux joueurs sur Coli Island en 2026 sans plus de précision, une fois que le jeu sera dans un état plus raffiné, sans doute pas avant plusieurs mois. D'autres phases de test devraient avoir lieu, pour que Krafton puisse s'assurer une sortie réussie, au moins sur le plan technique et architectural.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaires (3)

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Wocni (invité) Le 28/12/2025 à 05:12

Comme a dit Ynknz, c'est la meilleure Fake news, le jeu n'a absolument pas séduit. Entre les problèmes de drops et la qualité du jeu / gameplay, Krafton est mal placé pour la sortie de son extraction shooter vu la concurrence sur le marché.

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N33ms (invité) Le 27/12/2025 à 14:05

J'avais voulu essayer mais finalement pas eu l'occasion, a voir ce que ça donnera mais le gameplay de pubg était top

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Ynknz (invité) Le 26/12/2025 à 15:19

Nice fake news, le jeu a strictement rien séduit du tout et auprès de personnes..😂