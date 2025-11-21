Les créateurs de PUBG reviennent aux affaires avec un projet ambitieux qui promet de raviver la flamme

PUBG: Black Budget promet de révolutionner les jeux de tir d'extraction

Alors que les jeux de tir d'extraction dominent le marché, les créateurs de PUBG préparent leur propre titre, Black Budget. Accusé de suivre la mode, le studio se défend et affirme que le développement a commencé bien avant cette nouvelle tendance, avec l'ambition de recréer une expérience unique.