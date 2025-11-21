Les créateurs de PUBG reviennent aux affaires avec un projet ambitieux qui promet de raviver la flamme

KRAFTON et PUBG Studios dévoilent enfin leur prochain gros titre. PUBG: Black Budget, un jeu de tir d'extraction tactique, ouvrira ses portes en décembre pour une alpha fermée sur PC. Plongez dans l'univers de l'île de Coli et ses anomalies temporelles.
C'est une annonce qui risque de faire grand bruit dans le petit monde des jeux de tir compétitifs
. KRAFTON, Inc. et les équipes de PUBG Studios viennent (enfin) d'officialiser en bonne et due forme l'arrivée imminente d'une phase de test alpha fermée pour leur tout nouveau projet, baptisé PUBG: BLACK BUDGET
. Alors que la franchise a démocratisé le Battle Royale il y a quelques années avec PUBG
, elle tente aujourd'hui une percée audacieuse dans le genre très en vogue du tireur d'extraction tactique. Les joueurs PC, notamment en Europe, pourront mettre les mains sur ce titre dès le mois de décembre via la plateforme Steam.
Une réinvention du genre extraction
Loin de se contenter de copier les standards actuels du marché, PUBG: Black Budget entend proposer une expérience singulière
. Le titre délaisse la survie pure pour mettre l'accent sur l'exploration et la découverte au sein d'un environnement hostile. L'action prend place dans l'univers de Coli, une île mystérieuse qui semble prisonnière d'une boucle temporelle et qui est rongée par un phénomène surnaturel inquiétant nommé « l'Anomalie ». Ce contexte narratif fort servira de toile de fond à des affrontements en PvPvE intenses.
Les développeurs promettent une aventure où la recherche de technologies top secrètes et la compréhension du projet SAPIENS seront au cœur du gameplay. C'est un changement de paradigme intéressant pour le studio, qui cherche ici à densifier son univers. Comme l'indique le communiqué officiel « PUBG: Black Budget redéfinit le genre des jeux de tir d'extraction en mettant l'accent sur l'exploration et la découverte plutôt qu'uniquement sur la survie et le combat ».
Après être apparu dans les calendriers prévisionnels de KRAFTON ces dernières années, le projet prend enfin vie de manière officielle, avec l'arrivée de sa page Steam
et de son compte X
.
Un calendrier précis et une ouverture aux créateurs
Pour celles ceux qui souhaitent participer à cette première incursion, le calendrier est déjà fixé. Le test se déroulera exclusivement sur Steam à travers deux sessions distinctes. La première aura lieu du 12 au 14 décembre, et la seconde suivra rapidement du 19 au 21 décembre
. Au total, ce sont six jours d'essais qui permettront aux développeurs de recueillir des données techniques et les retours de la communauté.
Fait rare pour une alpha fermée, PUBG Studios a décidé de ne pas imposer de clause de confidentialité
. Les participants sont donc libres de diffuser, d'enregistrer et de partager leurs sessions de jeu sur les réseaux sociaux. Cette stratégie de transparence totale vise à maximiser l'engagement communautaire. De plus, l'accès au jeu pourra s'obtenir via des Twitch Drops, une mécanique désormais classique mais efficace pour générer de l'engouement sur la plateforme de streaming.
Comment participer à l'aventure PUBG: Black Budget ?
Les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes directement sur la page Steam du jeu. Pour les créateurs de contenu, KRAFTON a mis en place un système de candidature spécifique via X (Twitter) et Steam, leur permettant de recevoir des codes supplémentaires à distribuer à leur audience.
C'est une étape cruciale pour PUBG Studios, qui joue ici une carte majeure pour l'avenir de sa licence en tentant de séduire un public exigeant, à la recherche de plus de profondeur tactique que dans un Battle Royale classique. Mais il aura une forte concurrence, entre Escape from Tarkov
, Hunt: Showdown
et surtout ARC Raiders
, qui ne cesse de séduire de nouveaux joueurs.
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