PUBG: Black Budget promet de révolutionner les jeux de tir d'extraction

Alors que les jeux de tir d'extraction dominent le marché, les créateurs de PUBG préparent leur propre titre, Black Budget. Accusé de suivre la mode, le studio se défend et affirme que le développement a commencé bien avant cette nouvelle tendance, avec l'ambition de recréer une expérience unique.

Le genre du battle royale a régné en maître sur l'industrie du jeu vidéo multijoueur pendant de nombreuses années, redéfinissant complètement nos habitudes de jeu. Aujourd'hui, cette tendance s'essouffle progressivement pour laisser place à un autre genre, l'extraction shooter. Ces jeux de tir, qui mêlent survie et gestion de butin, attirent désormais tous les regards des joueurs et des investisseurs, d'autant plus avec le succès d'ARC Raiders. C'est précisément dans ce contexte hautement concurrentiel que les développeurs de PUBG, ceux-là mêmes qui ont popularisé le battle royale à l'échelle planétaire, préparent leur prochain grand projet intitulé PUBG: BLACK BUDGET. Lorsque le jeu a commencé à faire parler de lui, de nombreuses personnes ont rapidement conclu que le studio sud-coréen cherchait simplement à surfer sur la nouvelle mode lucrative du moment. Pourtant, les équipes créatives de PUBG Studios tiennent à clarifier la situation publiquement et rejettent fermement cette idée d'opportunisme commercial facile.

Une vision créative qui précède la tendance actuelle du marché

Lors d'une entrevue exclusive accordée à MP1ST, Taeseok Jang, le directeur du groupe de franchise PUBG, a pris le temps de répondre aux nombreuses interrogations concernant l'avenir de la célèbre licence. Interrogé spécifiquement sur la pression constante de sortir un jeu dans un genre devenu soudainement très populaire auprès du grand public, le dirigeant a tenu à remettre les choses dans leur véritable contexte historique.

Il est vrai que PUBG a popularisé le genre du battle royale et a eu un impact significatif sur l'industrie du jeu vidéo. Mais lorsque nous démarrons un projet, notre critère n'est jamais de suivre les tendances. Notre objectif est de savoir si nous pouvons créer un nouveau type de divertissement qu'un grand nombre de joueurs aimera profondément.

Selon ses déclarations officielles, la conception intellectuelle et technique de Black Budget a débuté bien avant que les jeux d'extraction ne commencent à attirer l'attention massive du grand public. L'idée initiale partait d'une profonde réflexion interne sur la manière dont les forces fondamentales et la tension permanente de PUBG pourraient être réinterprétées au sein d'une toute nouvelle structure de jeu compétitive.











Le grand défi de s'imposer face à une concurrence féroce

Taeseok Jang souligne avec insistance que l'équipe de développement se concentre avant tout sur l'intégration minutieuse de l'expérience unique de leur univers impitoyable dans ce nouveau format exigeant. L'objectif principal est de proposer une aventure fraîche, tactique et véritablement amusante, plutôt que de simplement suivre aveuglément la dynamique commerciale du marché actuel.

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Cependant, même si la genèse de ce mystérieux projet remonte à plusieurs années en arrière, le grand public jugera inévitablement le titre sur pièce lors de sa sortie officielle. Face à des mastodontes déjà en place, que ce soit Escape from Tarkov, Hunt: Showdown et plus récemment ARC Raiders et Marathon, il sera compliqué de trouver sa place. La campagne marketing sera importante, tout comme la fenêtre de sortie, pour tenter de séduire un maximum de joueurs. Il faudra ensuite que la qualité soit au rendez-vous, pour enclencher un cercle vertueux, et s'imposer dans le paysage vidéoludique.

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Pour l'heure, aucune date de sortie précise n'a été communiquée pour ce nouveau titre ambitieux, qui est actuellement en plein développement exclusivement sur PC, et qui a reçu ses premières phases de tests il y a quelques mois. Nous devrions donc en savoir plus très vite.