Prologue: Go Wayback, le nouveau jeu du créateur de PUBG, partage sa date de sortie

Brendan Greene, le père de PUBG, revient avec un ambitieux jeu de survie solo généré par apprentissage automatique. Prologue: Go Wayback promet une expérience unique à chaque partie et amorce la construction de son futur « Minecraft réaliste ».

Un premier pas vers le « Minecraft réaliste » de Brendan Greene













Une génération de mondes inédite grâce au machine learning

Un premier pas vers Project Artemis

La sortie en accès anticipé de Prologue: Go Wayback représente une avancée majeure dans le développement de Project Artemis, la mission à long terme de PlayerUnknown Productions visant à concevoir une technologie et une plateforme favorisant la création et le jeu émergent à grande échelle.

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Le créateur de PUBG, Brendan « PlayerUnknown » Greene, s'apprête à faire son grand retour. Son studio indépendant, PlayerUnknown Productions,. Vendu au prix de 19,99 €, ce jeu de survie solo avec des mécaniques roguelike marque le premier pas vers une vision de longue date, celle d'un monde ouvert dynamique généré par intelligence artificielle et capable d'accueillir, à terme, des millions de joueurs.Connu pour avoir popularisé le battle royale, Brendan Greene change de cap avec un projet bien plus expérimental. Prologue: Go Wayback est le premier chapitre d'une trilogie qui mènera au gigantesque, une expérience de survie planétaire pensée comme un «».Dans ce nouvel opus, les joueurs devront survivre dans un environnement hostile sans repères ni aide visuelle. Chaque action, même basique, comme allumer un feu de camp ou trouver de l'eau, devient un défi à part entière., où la curiosité et l'observation priment sur les marqueurs classiques du genre.L'un des éléments les plus marquants deréside dans sa technologie de génération procédurale. À chaque nouvelle partie,à l'aide d'un modèle de machine learning développé en interne.Ce modèle, entraîné sur des données open source et filtré pour éviter toute violation de droits d'auteur, produit des cartes réalistes ensuite enrichies par des artistes à l'aide de l'Unreal Engine 5.Le jeu proposera également un éditeur de carte, permettant aux joueurs de créer leurs propres environnements ou d'importer une image comme base de terrain.Contrairement aux projets automatisés sans contrôle artistique,précise que son approche repose sur une IA « guidée par les artistes », qui sert d'outil créatif plutôt que de substitut.Comme dit plus haut,. Selon le studio :Le studio développe parallèlement son propre moteur, baptisé Melba Engine, déjà visible dans le prototype jouable Preface: Undiscovered World. Ce moteur servira de base technologique à tous les futurs projets de la franchise.Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 20 novembre pour la sortie de