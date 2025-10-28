Prologue: Go Wayback, le nouveau jeu du créateur de PUBG, partage sa date de sortie

Brendan Greene, le père de PUBG, revient avec un ambitieux jeu de survie solo généré par apprentissage automatique. Prologue: Go Wayback promet une expérience unique à chaque partie et amorce la construction de son futur « Minecraft réaliste ».
Le créateur de PUBG, Brendan « PlayerUnknown » Greene, s'apprête à faire son grand retour. Son studio indépendant, PlayerUnknown Productions, a confirmé la sortie en accès anticipé sur Steam le 20 novembre 2025 de son nouveau projet, Prologue: Go Wayback, après de nombreuses semaines de tests
. Vendu au prix de 19,99 €, ce jeu de survie solo avec des mécaniques roguelike marque le premier pas vers une vision de longue date, celle d'un monde ouvert dynamique généré par intelligence artificielle et capable d'accueillir, à terme, des millions de joueurs.
Un premier pas vers le « Minecraft réaliste » de Brendan Greene
Connu pour avoir popularisé le battle royale, Brendan Greene change de cap avec un projet bien plus expérimental. Prologue: Go Wayback est le premier chapitre d'une trilogie qui mènera au gigantesque Project Artemis
, une expérience de survie planétaire pensée comme un « Minecraft réaliste
».
Dans ce nouvel opus, les joueurs devront survivre dans un environnement hostile sans repères ni aide visuelle. Chaque action, même basique, comme allumer un feu de camp ou trouver de l'eau, devient un défi à part entière. Le studio mise sur une approche minimaliste
, où la curiosité et l'observation priment sur les marqueurs classiques du genre.
Une génération de mondes inédite grâce au machine learning
L'un des éléments les plus marquants de Prologue: Go Wayback
réside dans sa technologie de génération procédurale. À chaque nouvelle partie, un monde de 64 km² est entièrement créé sur le PC du joueur
à l'aide d'un modèle de machine learning développé en interne.
Ce modèle, entraîné sur des données open source et filtré pour éviter toute violation de droits d'auteur, produit des cartes réalistes ensuite enrichies par des artistes à l'aide de l'Unreal Engine 5. Forêts, rivières, collines et vallées sont générées de manière organique, offrant une expérience différente à chaque session
.
Le jeu proposera également un éditeur de carte, permettant aux joueurs de créer leurs propres environnements ou d'importer une image comme base de terrain.
Contrairement aux projets automatisés sans contrôle artistique, PlayerUnknown Productions
précise que son approche repose sur une IA « guidée par les artistes
», qui sert d'outil créatif plutôt que de substitut. L'objectif est de produire des paysages naturels et crédibles sans compromettre la direction artistique
.
Un premier pas vers Project Artemis
Comme dit plus haut, ce lancement marque une étape clé dans la création de Project Artemis
. Selon le studio :
La sortie en accès anticipé de Prologue: Go Wayback représente une avancée majeure dans le développement de Project Artemis, la mission à long terme de PlayerUnknown Productions visant à concevoir une technologie et une plateforme favorisant la création et le jeu émergent à grande échelle.
Le studio développe parallèlement son propre moteur, baptisé Melba Engine, déjà visible dans le prototype jouable Preface: Undiscovered World. Ce moteur servira de base technologique à tous les futurs projets de la franchise.
Quoi qu'il en soit, rendez-vous le 20 novembre pour la sortie de Prologue: Go Wayback, un jeu de survie qui n'a rien de facile.
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