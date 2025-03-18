Project Zomboid rend hommage à un célèbre moddeur décédé dans sa dernière mise à jour

Project Zomboid bannit une dizaine de mods malveillants, qui cachaient une menace

Le studio The Indie Stone a identifié et banni une série de mods pour Project Zomboid qui installaient des fichiers malveillants sur les ordinateurs des joueurs. Ces extensions musicales, téléchargées des milliers de fois sur le Steam Workshop, exploitaient une faille de la version de test du jeu.