Project Zomboid rend hommage à un célèbre moddeur décédé dans sa dernière mise à jour

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2025 à 12h02
La dernière mise à jour de Project Zomboid réserve une surprise émouvante : un hommage poignant à un moddeur emblématique de la communauté.
Project Zomboid rend hommage à un célèbre moddeur décédé dans sa dernière mise à jour
Quelques semaines après le décès tragique de Michael « Stendo Clip » Shtudiner, moddeur très apprécié par la communauté, l'équipe de The Indie Stone, qui développe Project Zomboid, a décidé de lui rendre hommage directement dans le jeu. Connu notamment pour son mod à succès « Vanilla Firearms Expansion », Stendo Clip voit ainsi son nom immortalisé dans le monde de Project Zomboid, avec une référence particulièrement symbolique.

Stendo's Firearms Emporium : un hommage émouvant

Dans la dernière mise à jour pour Project Zomboid, les joueurs découvriront à West Point un lieu inédit baptisé Stendo's Firearms Emporium. Cette nouvelle boutique d'armes remplace désormais l'ancien établissement local, et se veut plus qu'un simple ajout cosmétique. Le studio a collaboré directement avec la famille du défunt pour offrir ce mémorial virtuel au moddeur, respectant ainsi leur souhait de célébrer son héritage.
Cette boutique d'armes est un hommage direct à Stendo Clip, auteur original du mod Vanilla Firearms Expansion, avec l'accord et le soutien de ses proches.

Un mémorial intégré au cœur du gameplay

À l'image des autres magasins d'armes présents dans Project Zomboid, l'emporium dédié à Stendo Clip proposera des armes variées, essentielles à la survie en milieu hostile. Vous y trouverez donc une sélection fidèle au mod original, adaptée à la dernière mise à jour du jeu. Un hommage concret qui permettra à tous les joueurs de garder un souvenir vivant du moddeur disparu, qui aura œuvré auprès de la communauté.

Comme d'habitude, l'accès aux ressources de la boutique nécessitera de bien se préparer, puisque les lieux seront évidemment verrouillés et protégés. Ce mémorial, en plus d'être un clin d'œil symbolique, deviendra donc un véritable point d'intérêt stratégique à explorer pour les joueurs.

La communauté mobilisée pour perpétuer le travail de Stendo Clip

Le mod « Vanilla Firearms Expansion », devenu incontournable pour de nombreux joueurs, continuera son évolution grâce à l'implication du co-auteur du mod, Vilespring. Ce dernier a confirmé que les mises à jour se poursuivront, avec une nouvelle version compatible avec la grande mise à jour, la build 42 de Project Zomboid, actuellement en phase de test.
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La communauté du mod « Vanilla Firearms Expansion » restera ainsi vivante, permettant au travail de Stendo Clip de continuer à enrichir l'expérience des joueurs pendant encore longtemps.

Cette mise à jour spéciale en hommage à Stendo Clip est disponible dès maintenant sur Project Zomboid, uniquement sur PC via Steam. Elle est une occasion pour les joueurs de se rappeler de ce moddeur emblématique tout en profitant d'un nouveau contenu essentiel pour enrichir leur expérience de jeu. De son côté, The Indie Stone continue son travail sur cette build 42, dans le but de la livrer en version finale d'ici quelques mois.

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Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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