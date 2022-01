Project Zomboid : Quels sont les meilleurs traits positifs ?

Les meilleurs traits à choisir dans Project Zomboid

Éveillé

Coût en points : -2 Le repos est essentiel dans Project Zomboid, surtout que certaines activités sont fatigantes (comme se faire courser par une horde). Dormir prend du temps et vous rend vulnérable, mais le trait Éveillé vous permettra de vous reposer un peu moins et de consacrer ce temps à d'autres tâches.



Adroit

Coût en points : -2 Probablement l'un des meilleurs investissements que vous puissiez faire en tant que débutant. Ce trait permet de récupérer les objets que vous trouverez plus rapidement et donc de limiter chaque interaction avec l'environnement.



Brave

Coût en points : -4 Ce trait permet de paniquer moins vite, un véritable avantage en début de partie, puisque votre personnage sera moins soumis à la peur lorsqu'il croisera ses premiers morts-vivants. L'un des traits à privilégier pour les joueurs débutants, d'autant plus que lorsque vous vous battez, vos chances de toucher vos ennemis en étant pris de panique diminuent de 10 %.



Chanceux

Coût en points : -4 Là aussi, nous avons affaire à un trait qui reste très intéressant, sans avoir un coût faramineux. En sélectionnant Chanceux, vous devriez normalement mettre la main sur des objets plus rares et plus utiles, pour mener votre survie à bien.



Herbaliste

Coût en points : -6 Se soigner est très important, pour ne pas très vite devenir plus faible. Si vous pourrez confectionner des bandages de premiers secours, il est indispensable d'avoir de vrais soins à disposition. Ce trait vous permettra de mettre la main sur des herbes médicinales pour en faire des remèdes.



Organisé

Coût en points : -6 Vous le remarquerez très vite, votre inventaire est assez restreint, et vous ne pourrez pas tout transporter. Grâce à ce trait, votre inventaire de base sera un peu plus grand et les sacs que vous trouverez également. Un excellent trait pour celles et ceux qui n'arrivent pas à faire de concession sur les objets qu'ils croisent.



Fort ou Sportif

Coût en points : -10 Enfin, pour celles et ceux qui n'ont pas peur de remplir leur barre de traits négatifs, vous pourrez opter pour l'un de ces deux traits, vous rendant plus puissant et, au choix, plus endurant ou capable de porter plus d'objets.



Bien qu'accessible à tous,propose une expérience assez difficile lors des premières heures de jeu et vous allez devoir mourir, encore et encore, afin de dompter au mieux ces zombies et cet univers très punitif. Dès le début de la partie, vous allez pouvoir choisir un métier et des traits, afin de déterminer quel être humain vous êtes, plus ou moins. La liste étant assez longue, il peut être particulièrement fastidieux de parcourir toutes ces caractéristiques pour trouver le trait le plus intéressant. C'est pourquoi nous vous proposons une petite liste, non exhaustive, desAvant d'aller plus loin, sachez que votre personnage ne peut pas avoir un solde de point positif ou négatif. Il faudra atteindre un zéro parfait et donc choisir des traits positifs, ou négatifs si vous êtes dans le rouge, comme certains métiers le demandent, à l'image du policier. Notez également que l'ordre ci-dessous n'est pas indicatif.Il existe bien évidemment d'autres traits positifs intéressants, que vous pourrez librement expérimenter. Vous pourrez également tenter quelques combinaisons, le but étant également que chaque partie soit unique. Mais si vous êtes un débutant, ou ne savez pas quoi choisir, certains de ces traits pourraient vous aider à bien démarrer.