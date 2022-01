Project Zomboid : Le mode Debug, comment l'activer ?

Comment activer le mode Debug dans Project Zomboid ?

est l'un de ces jeux proposant une expérience profonde et unique, avec une multitude de possibilités, où la rejouabilité est largement présente. Aucune partie ne se ressemble. L'une des fonctionnalités cachées, mais ô combien utile pour certains joueurs, est le, permettant d'accéder à de nombreux outils pour une expérience différente. Que ce soit pour entrer des codes de triche, ajouter des éléments, modifier la météo en cours ou tout simplement suivre vos statistiques, les possibilités sont innombrables grâce au. Seulement, il n'est pas possible d'y accéder de base. Nous vous expliquons comment faire.Ce mode est plutôt simple à activer, et à utiliser. Tout se passe hors du jeu, en cliquant avec le bouton droit de votre souris sur le nom du jeu, et en allant dans « Propriétés ». Ensuite, dans la partie « Général » il faut définir « -debug » en options de lancement. Vous pourrez alors fermer la fenêtre et lancerEn jeu, lorsque vous serez dans votre partie, les'affichera dans la partie gauche de votre écran, en dessous des autres raccourcis. Il a la forme d'un moustique, sur un fond rouge. Vous pourrez alors accéder à différents sous-menus et ajouter ou bien modifier certaines choses dans votre partie. Toutes les options de Debug seront accessibles via ce menu.Si vous souhaitez le désactiver, rien de plus simple. Retournez dans les propriétés du jeu et effacez la ligne « -debug ». Notez que pour l'un ou l'autre des cas (activer ou désactiver le mode Debug), un redémarrage du jeu est nécessaire pour rendre l'action active. Enfin, il est conseillé, comme toujours, de ne pas utiliser le mode Debug sur une partie « normale », que vous souhaitez conserver, pour éviter de corrompre une sauvegarde.