Project Zomboid : La dernière mise à jour rapproche enfin la Build 42 de sa forme définitive

Après la publication de la première version de la Build 42 en fin d'année dernière, le célèbre jeu de survie Project Zomboid semble enfin atteindre un équilibre idéal grâce à une nouvelle mise à jour. Cette dernière vient corriger de nombreux problèmes tout en introduisant des fonctionnalités très attendues.
Sortie fin 2024, la Build 42 de Project Zomboid
avait bouleversé les habitudes des joueurs avec ses changements majeurs concernant l'éclairage, la visée ou encore l'élevage d'animaux. Face aux nombreuses critiques et bugs rapportés, The Indie Stone n'a cessé depuis plusieurs mois de déployer des correctifs réguliers. Aujourd'hui, une toute nouvelle mise à jour vient encore affiner l'expérience, rapprochant cette version d'un état que beaucoup jugent enfin abouti.
Des ajustements bienvenus et de nouvelles mécaniques
Parmi les nombreux ajouts de cette mise à jour, plusieurs retouches notables viennent améliorer sensiblement le gameplay
. La gestion des bâtiments pillés a été revue en profondeur, les biomes sont désormais tous parfaitement compatibles avec la dernière version du jeu, et des interactions inédites, comme la possibilité de caresser des lapins, ont été ajoutées.
Une correction majeure concerne également la consommation de nourriture : désormais, les personnages mangent leurs plats en plusieurs fois, en fonction de leur niveau de faim
, au lieu de les consommer entièrement d'un seul coup.
Recettes inédites et corrections attendues par la communauté
Cette mise à jour apporte également de nouvelles recettes
, telles que la possibilité très appréciée de confectionner du guacamole. Les armes cloutées de petite taille nécessitent désormais moins de clous que les grandes armes similaires, et la viande issue d'animaux écrasés sur la route offre enfin les calories appropriées. Cependant, certains correctifs rendent le jeu plus exigeant : ainsi, les zombies ne cesseront plus de vous poursuivre si vous passez derrière un véhicule, ce qui nécessitera davantage de vigilance lors des déplacements.
Au total, ce ne sont pas moins de 130 améliorations, correctifs et nouveautés
que propose cette dernière mise à jour de la Build 42
. Si elle peut sembler moins révolutionnaire que les précédentes, elle témoigne néanmoins de l'attention continue des développeurs à rendre Project Zomboid toujours plus complet et agréable
à jouer. Après ces nombreux ajustements, la Build 42 paraît enfin prête à offrir une expérience équilibrée et pleinement satisfaisante à ses joueurs fidèles. Nous devrions la voir arriver de manière officielle d'ici à l'été, si tout se passe bien.
Project Zomboid est disponible dès maintenant sur PC via Steam. N'oubliez pas que des guides
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