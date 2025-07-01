Project Zomboid : La dernière mise à jour bouleverse la survie avec une carte améliorée et des journées rallongées



le 01 juillet 2025 à 15h36 Publié par Corentin Rimbert le 01 juillet 2025 à 15h36

Project Zomboid continue de grandir. Déjà largement salué pour sa richesse et sa difficulté sans concession, le jeu de survie de The Indie Stone reçoit aujourd'hui une mise à jour majeure pour sa Build 42. Entre une carte repensée pour faciliter l'orientation, des corrections significatives concernant les apparitions de zombies et un rythme de jeu modifié, cette nouvelle version modifie profondément l'expérience en jeu.