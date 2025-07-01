Project Zomboid : La dernière mise à jour bouleverse la survie avec une carte améliorée et des journées rallongées

Project Zomboid continue de grandir. Déjà largement salué pour sa richesse et sa difficulté sans concession, le jeu de survie de The Indie Stone reçoit aujourd'hui une mise à jour majeure pour sa Build 42. Entre une carte repensée pour faciliter l'orientation, des corrections significatives concernant les apparitions de zombies et un rythme de jeu modifié, cette nouvelle version modifie profondément l'expérience en jeu.
Knox Country devient plus lisible grâce à une carte revisitée
Naviguer dans Knox Country n'a jamais été une mince affaire. Identifier précisément un lieu ou communiquer simplement son emplacement relevait souvent du parcours du combattant. Désormais, les rues du comté disposent toutes de noms spécifiques
, facilitant grandement la communication entre joueurs, particulièrement lorsque le multijoueur officiel fera son retour très attendu
.
Dire simplement « rejoins-moi sur West Street
» devient bien plus simple et efficace que les longues descriptions approximatives habituelles. Ce détail, en apparence mineur, va considérablement fluidifier les échanges entre survivants. C'est l'un des grands points de la dernière mise à jour de Project Zomboid
, disponible en version bêta.
Correction des spawns de zombies
Avec l'introduction récente d'une carte thermique censée mieux répartir les zombies sur le territoire, certains joueurs avaient constaté des apparitions de morts-vivants totalement incohérentes. Se retrouver encerclé par une horde dans une ferme isolée ou une cabane supposée déserte brisait l'immersion.
The Indie Stone corrige désormais ce problème : les zombies ne devraient plus apparaître en surnombre dans des lieux isolés sans justification
, rendant les rencontres avec les hordes plus crédibles et mieux intégrées à l'environnement.
Des journées plus longues pour une survie encore plus réaliste
Autre changement notable, la durée d'une journée en mode Apocalypse passe désormais de 60 à 90 minutes en temps réel
. Ce rallongement modifie subtilement le rythme du jeu, offrant davantage de temps aux joueurs pour collecter ressources et équipements avant que l'eau courante et l'électricité ne deviennent inutilisables.
Cependant, attention : si ce délai supplémentaire facilite certains aspects de la survie, tenir dans la durée jusqu'à plusieurs semaines pourrait s'avérer plus éprouvant
, tant les journées seront désormais plus exigeantes sur le plan psychologique et matériel.
Des améliorations visuelles et mécaniques notables
En complément de ces changements majeurs, plusieurs ajustements viennent améliorer l'expérience :
- Les visuels des flammes et de la fumée gagnent en réalisme, rendant les incendies plus impressionnants même si les mécaniques de feu demeurent inchangées.
- De nouvelles animations viennent enrichir les interactions avec les zombies, qui titubent désormais plus naturellement lorsqu'ils tentent de vous attraper ou de vous mordre.
- La furtivité reste accessible même avec les pieds très endommagés, bien que les déplacements deviennent plus lents.
- Correction d'un bug gênant qui rendait difficile le ciblage des zombies rampants.
Avec cette nouvelle mise à jour, The Indie Stone montre une fois de plus son attention constante aux retours de sa communauté
. Les prochaines étapes très attendues comme l'ajout des PNJ ou les révélations sur l'origine de l'épidémie restent encore à venir, mais chaque mise à jour, comme celle-ci, rapproche Project Zomboid de l'expérience ultime imaginée par ses créateurs.
Vous pouvez consulter l'intégralité du patch notes sur Steam
. Project Zomboid
est toujours disponible sur PC en accès anticipé sur Steam, pour la somme de 19,50 €. Et pour suivre toute l'actualité du jeu, n'hésitez pas à consulter notre portail dédié
.
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