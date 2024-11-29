Project Zomboid : La Build 42 arrivera avant Noël, de nouvelles informations partagées

Après une très, très longue attente, la Build 42, l'une des plus grosses mises à jour de Project Zomboid, est sur le point d'arriver, comme viennent de le confirmer les développeurs.

La Build 42 de PZ, c'est pour bientôt

Agrandissement de la carte

Zones souterraines

Nouveau système d'éclairage

Animaux sauvages

Une histoire qui sera plus importante

Nouvelle mécanique de pêche

Nouveau menu de build

Amélioration de l'agriculture

Voix des joueurs

Nouveaux vêtements, et nouvelles armes

Amélioration du gunplay

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Cela fait maintenant de longs mois que les développeurs travaillent sur. Teasée ces derniers mois, cette mise à jour majeure est supposée arriver avant la fin de l'année 2024 et The Indie Stone vient de confirmer les choses. Sauf cataclysme,Dans une publication sur le site officiel, le studio indique que les équipes travaillent pour sortir une version bêta de la mise à jour avant Noël, comme le fait à chaque fois The Indie Stone. À moins d'un problème majeur de dernière minute, qui obligerait un report,. Les testeurs, qui sont plus de 30, sont d'ailleurs très enthousiastes en jouant dessus, de bon augure donc.À cette occasion, nous avons un aperçu des fonctionnalités qui seront disponibles dès la sortie de cette Build 42, qui rendra Project Zomboid encore plus intense et immersif :Une image pour indiquer tout cela, mais aussi ce qui sera disponible après la sortie a aussi été publiée :Une mise à jour qui modifiera drastiquement l'expérience Project Zomboid, en embellissant les points forts du jeu, qui reste, à l'heure actuelle, l'une des meilleures expériences de survie post-apocalyptique. Nous ne manquerons pas de relayer l'actualité, notamment la sortie de cette Build 42 ainsi que tout ce qui suit.est, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire