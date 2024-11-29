Project Zomboid : La Build 42 arrivera avant Noël, de nouvelles informations partagées

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 29 novembre 2024 à 18h13
Après une très, très longue attente, la Build 42, l'une des plus grosses mises à jour de Project Zomboid, est sur le point d'arriver, comme viennent de le confirmer les développeurs.
Project Zomboid : La Build 42 arrivera avant Noël, de nouvelles informations partagées
Cela fait maintenant de longs mois que les développeurs travaillent sur la nouvelle version de Project Zomboid, l'ambitieuse Build 42. Teasée ces derniers mois, cette mise à jour majeure est supposée arriver avant la fin de l'année 2024 et The Indie Stone vient de confirmer les choses. Sauf cataclysme, cette build sortira avant Noël.

La Build 42 de PZ, c'est pour bientôt

Dans une publication sur le site officiel, le studio indique que les équipes travaillent pour sortir une version bêta de la mise à jour avant Noël, comme le fait à chaque fois The Indie Stone. À moins d'un problème majeur de dernière minute, qui obligerait un report, tout le monde est confiant pour que cette fenêtre de sortie soit respectée. Les testeurs, qui sont plus de 30, sont d'ailleurs très enthousiastes en jouant dessus, de bon augure donc.

À cette occasion, nous avons un aperçu des fonctionnalités qui seront disponibles dès la sortie de cette Build 42, qui rendra Project Zomboid encore plus intense et immersif :
  • Agrandissement de la carte
  • Zones souterraines
  • Nouveau système d'éclairage
  • Animaux sauvages
  • Une histoire qui sera plus importante
  • Nouvelle mécanique de pêche
  • Nouveau menu de build
  • Amélioration de l'agriculture
  • Voix des joueurs
  • Nouveaux vêtements, et nouvelles armes
  • Amélioration du gunplay
Une image pour indiquer tout cela, mais aussi ce qui sera disponible après la sortie a aussi été publiée :

pz-build42
Une mise à jour qui modifiera drastiquement l'expérience Project Zomboid, en embellissant les points forts du jeu, qui reste, à l'heure actuelle, l'une des meilleures expériences de survie post-apocalyptique. Nous ne manquerons pas de relayer l'actualité, notamment la sortie de cette Build 42 ainsi que tout ce qui suit.

Project Zomboid est, pour rappel, disponible sur PC, par le biais de Steam. Si vous souhaitez l'acheter tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 17,99 € au lieu de 20 €, soit 8 % de réduction.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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