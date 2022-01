Project Zomboid explose son nombre de joueurs, une dizaine d'années après sa sortie

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Sorti sous la forme d'une démo technique en 2011 avant de finalement arriver de manière définitive en novembre 2013 sur Steam,, avec toujours un millier de joueurs connectés, en moyenne. Cependant, depuis la mi-2021, et encore plus depuis ces dernières semaines, le nombre d'utilisateurs qui ont été séduits par ce jeu de survie a drastiquement augmenté.En effet, comme nous pouvons le constater sur SteamCharts , le nombre d'utilisateurs moyen est passé de 5 000 en août à 20 000 en décembre, et le mois de janvier 2022 promet d'être encore plus haut, compte tenu des chiffres de ce début d'année. Le record de joueurs a d'ailleurs été enregistré ce 2 janvier (65 379) et s'explique assez facilement, et pourrait être battu dans les jours ou semaines à venir.Premièrement,, apportant une pléthore de nouveautés. Attendue par les amateurs de, de nombreux joueurs sont ensuite tombés sous le charme de l'expérience, notamment grâce à sa mise en avant sur Twitch. L'autre point important est le fait que le titre ait été en promotion durant les soldes Steam, facilitant son achat.D'ailleurs,, étant donné que lors de la phase de test, les retours étaient très largement positifs. Le studio ne s'attendait cependant pas à un tel pic de joueurs,. D'ailleurs, le titre étant toujours en accès anticipé, d'autres mises à jour arriveront dans le futur, afin de le rendre encore plus complet.