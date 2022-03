Project Zomboid détaille un peu le fonctionnement des PNJ

Since we've yet to do any Thursdoids for NPCs, here's a little insight into what I'm doing right now. Thread. — Chris Simpson (@lemmy101) February 23, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Nous savons depuis quelques semaines déjà que. Si nous ne savions pas grand-chose, The Indie Stone est venu donner quelques précisions, sur cet ajout majeur et ambitieux, qui apportera tout un arc narratif à ce jeu de survie.Chris Simpson, membre du studio, a effectivement partagé un thread sur Twitter, dévoilant plusieurs informations sur la création de ces personnages non-joueurs. Ainsi, les développeurs vont, avant tout,, avec diverses histoires et une évolution de la famille (divorce, remariage, etc.). Chaque PNJ possédera des liens avec d'autres, et chaque maison sera habitée par un PNJ.Mieux encore, dès le début du jeu,, comme rejoindra un proche se trouvant assez éloigné, ou, au contraire, attendre sagement chez eux le retour d'une personne de la famille, comme un étudiant parti à l'université. À ce sujet, aucun enfant de moins de 16 ans ne sera généré, pour des raisons d'évaluations du jeu.Nous en saurons un peu plus au cours des prochaines semaines,. Vous pouvez lire ce thread, pour avoir plus de détails, ci-dessous.reste, quant à lui, disponible sur Steam, en accès anticipé.