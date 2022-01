Project Zomboid : Comment éviter les zombies ?

Comment éviter les zombies dans Project Zomboid ?

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

L'expérience de survie post-apocalyptique deest rendue bien plus compliquée à cause des morts-vivants, qui grouillent dans les rues et les bâtiments. L'exploration du monde est obligatoire pour survivre, notamment pour mettre la main sur des ressources, pour se nourrir et se défendre. Mais celle-ci sera freinée, et c'est un euphémisme, par ces zombies, qui vous prendront en chasse dès qu'ils vous verront. Cependant, il existe certaines astuces pour les éviter et qu'ils ne vous poursuivent pas.La première chose qu'il faut savoir est que ces zombies vous entendent d'assez loin., dès lors que vous entrez dans une zone où ces créatures ont élu domicile. Vous allez devoir faire preuve de malice et vous faufiler, tout en étant accroupi, afin de limiter l'attention des zombies sur vous. Pour cela, vous pouvez vous mettre à couvert, ou utiliser les arbres, cela couvre votre bruit et les zombies ne vous voient pas.Cependant, cela ne peut pas être utilisé dans toutes les situations. Mais vous pouvez évaluer les risques en dézoomant votre caméra et en utilisant le clic droit de la souris, afin de voir, selon votre vision, où ces zombies sont moins présents. Vous pourrez ainsi voir plus facilement quelles sont les zones les plus sécurisées pour explorer.Quoi qu'il arrive,. En plus de ne pas courir, il faudra impérativement éviter de casser des objets, comme des fenêtres, auquel cas les zombies pourraient très vite vous attaquer. Si vous avez une arme à feu, ne l'utilisez qu'en cas de dernier recours, puisqu'un coup de feu attirera, sans aucun doute, plusieurs morts-vivants, qui ne voudront qu'une chose : vous tuer.Si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment, et que vous souhaitez y rester, nous vous conseillons de respecter quelques consignes, pour ne pas attirer l'attention des zombies. Évitez donc de faire des bruits forts, ne courez pas, et n'hésitez pas à mettre des rideaux, ou des draps, sur les fenêtres, puisque les zombies peuvent vous repérer de l'extérieur. Si vous n'en avez pas, les draps font l'affaire.Si jamais vous êtes poursuivi par des zombies, il faudra tout faire pour qu'ils ne vous voient plus pendant plusieurs secondes. Vous pouvez utiliser les bâtiments pour les semer, ou la forêt. Bien que nous courions plus vite qu'eux, il est très difficile de semer une horde de zombies. C'est pourquoi mieux vaut faire preuve de discrétion, avant qu'il ne soit trop tard.