Project Zomboid a-t-il une fin ?

Project Zomboid est un jeu de survie comme il en existe beaucoup, sur le papier. Dans les faits, le titre de The Indie Stone est bien plus poussé, ce qui en fait une production assez populaire. Au fil de leur aventure, les joueurs devront s'adapter à l'environnement, de plus en plus hostile, avec des ressources qui se font rares. De ce fait, il est assez difficile, notamment lorsque vous prenez le jeu en mai, d'aller assez loin dans l'aventure.De nombreux joueurs se demandent donc, pouvant arriver après un certain nombre de jours passés en jeu.. Vous pouvez tenter de survivre autant de jours que vous le souhaitez, il n'y a pas de fin prédéfinie. Cependant, vous pouvez modifier légèrement la durée de vie de votre partie selon la difficulté choisie au lancement. Si vous souhaitez une partie courte et intense, optez pour le mode Apocalypse. Si vous préférez plutôt une aventure plus calme, pour découvrir Project Zomboid, vous pouvez choisir l'un des autres modes, ou le mode bac à sable.Cependant, notez qu'avec le temps,. Ces derniers apporteront de la narration au titre, ce qui modifiera grandement nos parties. Bien que cela ne change pas le fait d'avoir une fin ou non, la rejouabilité, déjà bien présente, sera encore plus importante, puisque chaque PNJ aura son background et évoluera en conséquence dans votre partie.En bref,, laquelle se complique très souvent après une dizaine de jours. D'ailleurs, la communication du jeu joue sur ce point, en demandant « Comment allez-vous mourir ? ».