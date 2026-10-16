Plus grand que The Witcher 4 ? CD Projekt révèle l'ambition folle de son nouveau jeu, Project Hadar

CD Projekt RED lève un coin du voile sur son projet le plus secret, Hadar. Cette nouvelle licence, la première entièrement originale du studio, est décrite comme son « plus grand projet à ce jour », nécessitant des années de travail rien que pour établir les fondations de son univers.

Alors que tous les regards sont tournés vers la suite de la saga The Witcher, notamment The Witcher 4 prévu en 2028, et le prochain Cyberpunk, CD Projekt RED prépare l'avenir avec plusieurs projets ambitieux, lesquels ont tous été annoncés en 2022. Parmi eux, une toute nouvelle licence connue sous le nom de code Project Hadar. Récemment, le co-PDG du studio, Michał Nowakowski, a donné des nouvelles de ce titre mystérieux, confirmant qu'il représente un défi sans précédent pour ses équipes.

Project Hadar, une gestation qui se mesure en année

Le développement de Project Hadar a officiellement commencé, mais il y a une nuance de taille étant donné que le jeu n'est pas encore entré en phase de préproduction. Dans une interview accordée au média polonais Biznes, Michał Nowakowski a qualifié ce projet de « plus grande entreprise à ce jour » pour le studio. Il a révélé qu'il aura fallu « plusieurs années » rien que pour parvenir à une « vision cohérente » de l'univers et de ses éléments clés.

Cette longue phase conceptuelle, qui a débuté en 2022, touche enfin à sa fin. Les équipes ont désormais une base solide sur laquelle travailler.

Nous avons une vision cohérente de son monde et de ses éléments clés. Nous avons commencé à travailler correctement sur le jeu, bien qu'il ne soit pas encore en préproduction.

Des petits prototypes sont actuellement en cours de création pour tester certains éléments de gameplay, mais il faudra se montrer très patient avant d'espérer une annonce officielle.

Une ambition démesurée pour une licence 100% originale

Ce qui rend Project Hadar si particulier et si complexe, c'est qu'il s'agit de la toute première propriété intellectuelle entièrement créée par CD Projekt RED. Contrairement à The Witcher, qui est basé sur les romans d'Andrzej Sapkowski, et à Cyberpunk 2077, qui puise ses racines dans le jeu de rôle sur table de Mike Pondsmith, Hadar part d'une feuille blanche. Le studio doit tout inventer, que ce soit le monde, son histoire, ses personnages, ses règles. Cette liberté créative totale explique pourquoi l'étape de conceptualisation a été si longue et pourquoi le projet est considéré comme encore plus massif que les futurs opus de leurs franchises phares.

Des mots pour Project Sirius

Michał Nowakowski a également évoqué brièvement l'autre projet majeur en cours, Project Sirius, un titre multijoueur se déroulant dans l'univers de The Witcher. Il a justifié les récents ajustements de la taille de l'équipe en expliquant que le studio se montre « très prudent » avant de présenter le jeu. S'agissant de leur première incursion dans ce type de production, CD Projekt Red préfère prendre le temps de peaufiner son approche avant de la dévoiler au public.

À lire également Inquiétude autour du spin-off de The Witcher après de nouveaux licenciements

Quoi qu'il en soit, le studio polonais a du pain sur la planche. Entre les projets liés à l'univers de The Witcher, la suite de Cyberpunk et ce Project Hadar, il y a de quoi faire.