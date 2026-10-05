Le nouveau jeu Marvel, Project COMET, leak en vidéo

Une première bande-annonce de gameplay pour Project COMET, le mystérieux jeu de combat Marvel, vient de fuiter sur la toile. Entre action coopérative et mécaniques de gacha, ce titre développé par Scopely dévoile ses super-héros emblématiques en pleine action.

Alors que les premières rumeurs autour de Project COMET (Marvel) avaient émergé au début de l'été, une vidéo inattendue vient de faire surface sur la plateforme chinoise Bilibili. Ce titre qui s'annonce comme une expérience mobile ambitieuse dans l'univers Marvel se montre enfin à travers une bande-annonce de gameplay qui laisse peu de place au doute quant à son existence.

À lire également Scopely (Monopoly GO) préparerait un jeu Marvel ambitieux

Une fuite majeure pour le prochain action-RPG Marvel

C'est souvent quand on s'y attend le moins que les informations les plus croustillantes apparaissent. La vidéo, intitulée « Marvels Comet Project Official Live Trailer », a rapidement fait le tour du web avant de se retrouver sur YouTube. Les images confirment ce que les précédentes fuites de juin laissaient présager, le jeu s'oriente vers un modèle action-RPG pensé pour les smartphones, intégrant très probablement des mécaniques de gacha.

Les joueurs pourront y retrouver les figures de proue de la maison des idées. La bande-annonce met notamment en scène Spider-Man, Wolverine, Black Widow ou encore Doctor Strange au cœur de l'action. L'objectif semble de proposer une immersion totale avec des capacités authentiques et fidèles aux comics d'origine.

Coopération et combats intenses au programme

Au-delà de la simple présentation des personnages, cette fuite permet de dégager les grands axes de gameplay de Project COMET. Le titre mettra l'accent sur l'exploration d'environnements iconiques de l'univers Marvel, tout en proposant une expérience multijoueur solide.

Les caractéristiques principales mises en avant dans la vidéo sont particulièrement prometteuses pour les amateurs du genre. On y découvre la promesse d'une coopération à quatre joueurs en escouade, des affrontements décrits comme intenses et une fidélité absolue concernant les super-pouvoirs de chaque héros.

Derrière ce projet d'envergure se cacherait le studio Scopely. Si ce nom ne vous dit rien au premier abord, l'entreprise est pourtant un véritable titan du divertissement sur mobile. On leur doit des succès commerciaux colossaux comme Monopoly Go, Scrabble GO ou encore Star Trek Fleet Command.

Leur expertise dans la création d'expériences mobiles addictives et pérennes pourrait s'avérer être un atout majeur pour Marvel, qui cherche continuellement à étendre son emprise sur le marché lucratif des jeux sur smartphone. Il ne reste plus qu'à patienter jusqu'à une annonce officielle de la part de l'éditeur pour confirmer toutes ces informations et découvrir si Project COMET saura s'imposer comme la nouvelle référence super-héroïque de nos poches.