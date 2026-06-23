Scopely (Monopoly GO) préparerait un jeu Marvel ambitieux

Une fuite révèle que Scopely préparerait un jeu d'action coopératif Marvel sur mobile. Surnommé Project Comet, ce titre miserait sur des mécaniques de gacha. Des images dévoilent déjà une interface pensée pour les smartphones et un design rappelant le récent Marvel Rivals.

L'univers Marvel n'a décidément pas fini de s'étendre dans le domaine du jeu vidéo. Selon de récentes indiscrétions, un tout nouveau titre axé sur la coopération serait actuellement en développement à destination des supports Android et iOS. Ce projet inédit serait le fruit d'une collaboration avec Scopely, un studio déjà bien connu des joueurs mobiles pour avoir œuvré sur des succès commerciaux tels que Marvel Strike Force et surtout Monopoly Go!. Cette fois, l'entreprise proposerait un jeu d'action intégrant des mécaniques de gacha, une formule particulièrement lucrative sur le marché actuel.

Le mystérieux Project Comet se dévoile

D'après les informations partagées par Miller Ross, ce jeu serait développé sous le nom de code Project Comet. Des phases de tests fermés sont même prévus pour la fin de ce mois de juin. Si le silence radio est resté de mise du côté des développeurs, une autre source réputée, connue sous le pseudonyme MultiverSusie, a récemment diffusé des éléments visuels issus d'une version préliminaire du jeu.

Ces images, depuis supprimées pour droit d'auteur, comprennent des concepts artistiques, des modèles en trois dimensions, mais surtout une courte séquence vidéo illustrant l'interface utilisateur en pleine action.

Des mécaniques inspirées des plus grands succès

La vidéo en question mettait en scène le célèbre mutant Le Fléau, Juggernaut en version originale, évoluant dans un environnement de test dépourvu de textures définitives. L'écran affiche des commandes tactiles classiques pour le déplacement, le saut, les attaques de base et diverses capacités spéciales.

Fait intéressant, la direction artistique de Project Comet semble fortement s'inspirer de celle de Marvel Rivals, avec des designs de personnages très stylisés. Bien que le titre soit pensé pour les smartphones, son modèle économique basé sur le gacha pourrait tout à fait lui ouvrir les portes du PC et des consoles de salon, à l'image des immenses succès rencontrés par Genshin Impact ou encore Zenless Zone Zero.

Un projet The Witcher également dans les cartons

L'ambition de Scopely ne s'arrête pas aux superhéros. Le studio travaillerait en parallèle sur un projet secret avec CD Projekt, situé dans le riche univers de The Witcher. Prévu sur PC, iOS et Android, ce jeu mettrait également l'accent sur la coopération. L'action prendrait place en l'an 1230, une époque où Geralt de Riv n'est encore qu'un jeune sorceleur. Ce contexte historique serait idéal pour permettre aux joueurs de créer leur propre traqueur de monstres et de remplir des contrats particulièrement périlleux. Mais là encore, rien n'a été officialisé.

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Dans tous les cas, si le projet va au bout, Scopely ne devrait pas tarder à nous en dire davantage. Son marketing agressif a permis à Monopoly Go de devenir l'un des jeux mobiles les plus populaires et lucratifs de ces dernières années.