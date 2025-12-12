Pragmata signe son grand retour avec une date de sortie, une démo et la Switch 2

C'est la fin d'une attente interminable pour les fans de Capcom. Après des années de reports, Pragmata fait parler de lui aux Game Awards 2025. Au programme : une date de sortie définitive (espérons-le), une démo surprise et une annonce majeure concernant la prochaine console de Nintendo.

Une dynamique inspirée des grands classiques narratifs













La Switch 2 entre dans la danse

Il aura fallu patienter six longues années depuis son annonce initiale en 2020., le projet énigmatique de Capcom, a enfin brisé le silence lors des Game Awards 2025, après un retour il y a quelques mois. Si beaucoup s'attendaient à une présence massive durant le show principal,La nouvelle bande-annonce diffusée pour l'occasion met l'accent sur la narration et l'atmosphère singulière du titre., évoluant dans une base lunaire avant de se confronter à une vision dévastée de New York. La relation entre les deux personnages semble être le cœur battant de l'expérience, rappelant inévitablement la dynamique père-fille qui a fait le succès de titres comme The Last of Us. Capcom joue clairement la carte de l'émotion, alternant entre des moments de calme sur une plage virtuelle et des séquences d'action intense face à des menaces robotiques.L'information cruciale de cette annonce réside dans le calendrier et les plateformes.. Si cette échéance peut sembler lointaine pour un jeu dévoilé en même temps que la PlayStation 5, Capcom a su adoucir l'attente avec deux nouvelles de taille. La première est la mise à disposition immédiate d'une démo jouable, permettant aux curieux de se faire un premier avis sur le système de combat et l'ambiance visuelle.La seconde surprise concerne le parc de consoles visé.. Cette confirmation vient renforcer le catalogue de la future machine de Nintendo avec un titre techniquement ambitieux, prouvant que Capcom compte bien porter ses moteurs graphiques sur l'ensemble des hardwares de nouvelle génération. Reste à voir comment le titre tournera sur cette nouvelle plateforme portable, mais l'ambition est clairement affichée.Rendez-vous donc au printemps prochain pour découvrir Pragmata, sur la quasi-totalité des plateformes.